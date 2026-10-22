Lyon nezvládol koniec a štart polčasu. Českým tímom sa v Európe vôbec nedarilo

Slovenský brankár Dominik Greif (uprostred) z Olympique Lyon vyráža loptu v zápase 3. kola ligovej fázy Európskej ligy vo futbale TSG Hoffenheim - Olympique Lyon.
Slovenský brankár Dominik Greif (uprostred) z Olympique Lyon vyráža loptu v zápase 3. kola ligovej fázy Európskej ligy vo futbale TSG Hoffenheim - Olympique Lyon. (Autor: TASR/DPA)
TASR|22. okt 2026 o 22:58
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V základnej zostave Plzne boli až traja Slováci. V akcii boli aj dvaja slovenskí brankári.

Slovenský futbalový brankár Dominik Greif bol pri prehre Lyonu na pôde Hoffenheimu 0:3 vo štvrtkovom stretnutí 3. kola ligovej fázy Európskej ligy.

Plzeň s Denisom Vavrom, Tobiášom Pališčákom a kapitánom Patrikom Hrošovským doma podľahla Levski Sofia 1:2.

Sparta Praha s brankárom Jakubom Surovčíkom prehrala v Grécku s Olympiakosom Pireus 0:1.

Lyon si tak neudržal stopercentnú bilanciu, s ktorou vstupoval do duelu v Nemecku.

Hoffenheim si pripísal prvé body, keď Greifa prekonali Andrej Kramarič v závere prvého polčasu, Adam Daghim v úvode druhého dejstva a v 83. minúte český reprezentant Adam Hložek.

Plzeň po dvoch prehrách potrebovala nutne bodovať, no Pališčák, ktorý bol na trávniku do 74. minúty, svojou chybou tesne pred prestávkou naštartoval Levski.

O tri dni 19-ročný obranca netrafil loptu ideálne v snahe prihrať spätne brankárovi Florianovi Wiegelemu, čo využil Reinaldo, po ktorého prihrávke Everton Bala poľahky otvoril skóre.

Hrošovský hral do 60. minúty a krátko po jeho odchode na lavičku vyrovnal na 1:1 Christophe Kabongo, keď sa presadil pred bránou po centri Cheicka Souareho.

Bulharský tím si už ale v 66. minúte prinavrátil vedenie zásluhou Reinalda a domácim sa nepodarilo odvrátiť tretiu prehru v ligovej fáze tohto ročníka EL. Stopér Viktorie Vavro odohral celý zápas.

Pražská Sparta zaznamenala prvú prehru, keď Jakuba Surovčíka prekonal v 78. minúte jeho spoluhráč Sivert Mannsverk. Olympiakos má po víťazstve 1:0 po troch kolách plný počet bodov.

Obranca Ľubomír Šatka bol pri prvej strate bodov Omonie Nikózia, ktorá doma podľahla favorizovanej Benfice Lisabon 1:4.

Slovenský stopér absolvoval plnú minutáž proti portugalskému tímu, ktorý s plným počtom bodov a skóre 10:2 z troch duelov vedie tabuľku ligovej fázy EL.

Európska liga - 3. kolo ligovej fázy

AFC Bournemouth - AC Miláno 3:0 (2:0)

Góly: 8. Kluivert (z 11 m), 32. Tavernier (z 11 m), 84. Adli, ČK: 28. Maignan (AC Miláno)

Besiktas Istanbul - Crystal Palace 2:2 (1:0)

Góly: 45.+2 Ndidi, 73. Olaitan - 51. Pino, 55. Mateta, ČK: Akdag (Besiktas)

Celtic Glasgow - Celta Vigo 1:2 (0:0)

Góly: 47. Baur - 68. a 71. Rodriguez

Viktoria Plzeň - Levski Sofia 1:2 (0:1)

Góly: 63. Kabongo - 44. Bala, 65. Reinaldo

/D. Vavro odohral celý zápas, T. Pališčák hral do 74. min., P. Hrošovský hral ako kapitán do 60. min., D. Ťapaj (všetci Plzeň) sedel na lavičke náhradníkov/

Jagiellonia Bialystok - Anderlecht Brusel 0:3 (0:1)

Góly: 22. Cvetkovič, 72. Winkler, 80. Seke

Lilleström SK - Real Sociedad 0:6 (0:3)

Góly: 25. a 27. Gomez, 33. a 72. Sučič, 64. Oskarsson, 80. Zacharjan

NK Celje - Red Bull Salzburg 2:2 (0:1)

Góly: 50. Kramer, 90. Kučys - 9. Kitano, 46. Lindström

Olympiakos Pireus - Sparta Praha 1:0 (0:0)

Gól: 78. Mannsverk (vlastný)

/J. Surovčík (Sparta) odchytal celý zápas/

Omonia Nikózia - Benfica Lisabon 1:4 (1:1)

Góly: 42. Kakoullis - 14. Nego (vlastný), 49. Pavlidis, 76. Aursnes, 85. Prestianni

/Ľ. Šatka (Omonia) odohral celý zápas/

TSG Hoffenheim - Olympique Lyon 3:0 (1:0)

Góly: 45.+4 Kramarič, 49. Daghim, 83. Hložek

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

Ararat-Armenia - AZ Alkmaar 0:4 (0:2)

Góly: 27. a 76. Patati, 21. Byskov, 79. Meerdink

Ferencváros Budapešť - SC Torreense 4:1 (1:1)

Góly: 20. Yusuf, 58. Gomez, 80. Diadié (vlastný), 89. Lisztes - 23. Pozo

/M. Bero (Ferencváros) chýbal pre zranenie/

Dinamo Záhreb - NEC Nijmegen 2:4 (2:2)

Góly: 33. a 37. Beljo - 54. a 80. Chery, 25. Bischoff, 46. Linssen

Juventus Turín - Stade Rennes 2:2 (1:2)

Góly: 5. Celik, 67. Woltemade (z 11 m) - 15. Al-Taamarim 43. Dia (z 11 m)

Lech Poznaň - AFC Sunderland 1:1 (0:1)

Góly: 70. Bengtsson - 2. Tutierov

OFI Kréta - Bayer Leverkusen 0:2 (0:2)

Góly: 35. a 38. Hofmann

Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer Ševa 4:0 (1:0)

Góly: 45.+1 Florucz (z 11 m), 61. Rotman (vlastný), 77. Aquino, 81. Smith

Sturm Graz - Olympique Marseille 1:0 (1:0)

Gól: 13. Diakite

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Slovenský brankár Dominik Greif (uprostred) z Olympique Lyon vyráža loptu v zápase 3. kola ligovej fázy Európskej ligy vo futbale TSG Hoffenheim - Olympique Lyon.
    Slovenský brankár Dominik Greif (uprostred) z Olympique Lyon vyráža loptu v zápase 3. kola ligovej fázy Európskej ligy vo futbale TSG Hoffenheim - Olympique Lyon.
    Lyon nezvládol koniec a štart polčasu. Českým tímom sa v Európe vôbec nedarilo
    št 22:58
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    Domov»Futbal»Európska liga»Lyon nezvládol koniec a štart polčasu. Českým tímom sa v Európe vôbec nedarilo