Lyon nezvládol koniec a štart polčasu. Českým tímom sa v Európe vôbec nedarilo

Slovenský futbalový brankár Dominik Greif bol pri prehre Lyonu na pôde Hoffenheimu 0:3 vo štvrtkovom stretnutí 3. kola ligovej fázy Európskej ligy.
Plzeň s Denisom Vavrom, Tobiášom Pališčákom a kapitánom Patrikom Hrošovským doma podľahla Levski Sofia 1:2.
Sparta Praha s brankárom Jakubom Surovčíkom prehrala v Grécku s Olympiakosom Pireus 0:1.
Lyon si tak neudržal stopercentnú bilanciu, s ktorou vstupoval do duelu v Nemecku.
Hoffenheim si pripísal prvé body, keď Greifa prekonali Andrej Kramarič v závere prvého polčasu, Adam Daghim v úvode druhého dejstva a v 83. minúte český reprezentant Adam Hložek.
Plzeň po dvoch prehrách potrebovala nutne bodovať, no Pališčák, ktorý bol na trávniku do 74. minúty, svojou chybou tesne pred prestávkou naštartoval Levski.
O tri dni 19-ročný obranca netrafil loptu ideálne v snahe prihrať spätne brankárovi Florianovi Wiegelemu, čo využil Reinaldo, po ktorého prihrávke Everton Bala poľahky otvoril skóre.
Hrošovský hral do 60. minúty a krátko po jeho odchode na lavičku vyrovnal na 1:1 Christophe Kabongo, keď sa presadil pred bránou po centri Cheicka Souareho.
Bulharský tím si už ale v 66. minúte prinavrátil vedenie zásluhou Reinalda a domácim sa nepodarilo odvrátiť tretiu prehru v ligovej fáze tohto ročníka EL. Stopér Viktorie Vavro odohral celý zápas.
Pražská Sparta zaznamenala prvú prehru, keď Jakuba Surovčíka prekonal v 78. minúte jeho spoluhráč Sivert Mannsverk. Olympiakos má po víťazstve 1:0 po troch kolách plný počet bodov.
Obranca Ľubomír Šatka bol pri prvej strate bodov Omonie Nikózia, ktorá doma podľahla favorizovanej Benfice Lisabon 1:4.
Slovenský stopér absolvoval plnú minutáž proti portugalskému tímu, ktorý s plným počtom bodov a skóre 10:2 z troch duelov vedie tabuľku ligovej fázy EL.
Európska liga - 3. kolo ligovej fázy
AFC Bournemouth - AC Miláno 3:0 (2:0)
Góly: 8. Kluivert (z 11 m), 32. Tavernier (z 11 m), 84. Adli, ČK: 28. Maignan (AC Miláno)
Besiktas Istanbul - Crystal Palace 2:2 (1:0)
Góly: 45.+2 Ndidi, 73. Olaitan - 51. Pino, 55. Mateta, ČK: Akdag (Besiktas)
Celtic Glasgow - Celta Vigo 1:2 (0:0)
Góly: 47. Baur - 68. a 71. Rodriguez
Viktoria Plzeň - Levski Sofia 1:2 (0:1)
Góly: 63. Kabongo - 44. Bala, 65. Reinaldo
/D. Vavro odohral celý zápas, T. Pališčák hral do 74. min., P. Hrošovský hral ako kapitán do 60. min., D. Ťapaj (všetci Plzeň) sedel na lavičke náhradníkov/
Jagiellonia Bialystok - Anderlecht Brusel 0:3 (0:1)
Góly: 22. Cvetkovič, 72. Winkler, 80. Seke
Lilleström SK - Real Sociedad 0:6 (0:3)
Góly: 25. a 27. Gomez, 33. a 72. Sučič, 64. Oskarsson, 80. Zacharjan
NK Celje - Red Bull Salzburg 2:2 (0:1)
Góly: 50. Kramer, 90. Kučys - 9. Kitano, 46. Lindström
Olympiakos Pireus - Sparta Praha 1:0 (0:0)
Gól: 78. Mannsverk (vlastný)
/J. Surovčík (Sparta) odchytal celý zápas/
Omonia Nikózia - Benfica Lisabon 1:4 (1:1)
Góly: 42. Kakoullis - 14. Nego (vlastný), 49. Pavlidis, 76. Aursnes, 85. Prestianni
/Ľ. Šatka (Omonia) odohral celý zápas/
TSG Hoffenheim - Olympique Lyon 3:0 (1:0)
Góly: 45.+4 Kramarič, 49. Daghim, 83. Hložek
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
Ararat-Armenia - AZ Alkmaar 0:4 (0:2)
Góly: 27. a 76. Patati, 21. Byskov, 79. Meerdink
Ferencváros Budapešť - SC Torreense 4:1 (1:1)
Góly: 20. Yusuf, 58. Gomez, 80. Diadié (vlastný), 89. Lisztes - 23. Pozo
/M. Bero (Ferencváros) chýbal pre zranenie/
Dinamo Záhreb - NEC Nijmegen 2:4 (2:2)
Góly: 33. a 37. Beljo - 54. a 80. Chery, 25. Bischoff, 46. Linssen
Juventus Turín - Stade Rennes 2:2 (1:2)
Góly: 5. Celik, 67. Woltemade (z 11 m) - 15. Al-Taamarim 43. Dia (z 11 m)
Lech Poznaň - AFC Sunderland 1:1 (0:1)
Góly: 70. Bengtsson - 2. Tutierov
OFI Kréta - Bayer Leverkusen 0:2 (0:2)
Góly: 35. a 38. Hofmann
Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer Ševa 4:0 (1:0)
Góly: 45.+1 Florucz (z 11 m), 61. Rotman (vlastný), 77. Aquino, 81. Smith
Sturm Graz - Olympique Marseille 1:0 (1:0)
Gól: 13. Diakite