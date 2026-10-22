Dánsky klub sa topí v problémoch a čaká na výhru. Ajax sa dočkal gólu až na konci

Sint Truidense.
Sint Truidense. (Autor: TASR/Ritzau Scanpix via AP)
TASR|22. okt 2026 o 22:59
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Dáni v prvom zápase len remizovali a na konte majú jediný bod.

Futbalisti AS Monaco zvíťazili v dnešnom zápase 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy. Na domácej pôde si poradili s nemekcým Freiburgom 2:0.

Prekvapivú výhru oslavuje belgický St. Truiden, ktorý si poradil s dánskym Midtjyllanom po výsledku 1:0.

Futbalisti lotyšskej Rigy FC na čele so slovenským trénerom Adriánom Guľom zaznamenali v aktuálnej edícii Konferenčnej ligy druhú remízu. Zápas 2. kola ligovej fázy s gréckym Pafosom sa skončil výsledkom 1:1.

Cenný bod si vybojovali hráči Jablonca, ich domáci duel s anglickým Brightonom priniesol bezgólovú remízu.

Za český tím nastúpilo v druhom polčase slovenské duo Sebastian Nebyla a Dominik Hollý.

Nedarilo sa Gentu, ktorý prehral s tohtoročným semifinalistom Európskej ligy, portugalskou Bragou 0:2. Za belgický tím nastúpil v 41. minúte slovenský stredopoliar László Bénes.

Panathinaikos Atény zvíťazil na trávniku kazašského Kajratu Almaty 5:1. Grécky tím je v súťaži naďalej so stopercentnou bilanciou, ich súper má na konte jeden bod za remízu s Rigou.

Prehru naopak zaznamenal nemecký Freiburg, finalista Európskej ligy zo sezóny 2025/2026 odchádzal z trávnika Monaca bez bodu po výsledku 0:3.

Konferenčná liga - 2. kolo ligovej fázy

Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo 2:0 (0:0)

Gól: 87. Arokodare, 90.+3 Ouazane

Aarhus GF - KF Egnatia 1:1 (0:1)

Góly: 49. Bogere - 13. Gruda, ČK: 3. Kahl (Aarhus)

AS Monaco - SC Freiburg 3:0 (1:0)

Góly: 45.+2 Brunner, 83. Camara, 90.+1 Fati

FC Midtjylland - Saint-Truidense 0:1 (0:1)

Gól: 42. Soelle

FC Thun - Hajduk Split 0:1 (0:1)

Gól: 17. de Almeida

Borac Banja Luka - KuPS Kuopio 2:0 (1:0)

Góly: 29. Savic, 50. Deket

Lincoln Red Imps - Twente Enschede 1:4 (1:2)

Góly: 38. Nano - 19. a 57. van den Belt, 24. Weghorst, 90.+4 Weidmann

Sporting Braga - KAA Gent 2:0 (1:0)

Góly: 3. Gomez, 76. Martinez

/L. Bénes (Gent) nastúpil v 41. minúte/

Kajrat Almaty - Panathinaikos Atény 1:5 (0:2)

Góly: 79. Bekbolat - 24. a 47. Dessers (prvý z 11 m), 6. Taborda, 57. Kangwa, 75. Rastoder

Iberia Tbilisi - Mjällby AIF 1:1 (0:0)

Góly: 55. Jinjolava (z 11 m) - 89. Pettersson

FC Nordsjaelland - CSKA Sofia 2:2 (0:1)

Góly: 55. a 67. Adel - 8. a 88. Godoy, ČK: 76. Janssen (Nordsjaelland) po 2. ŽK

Crvena Zvezda Belehrad - FC Kodaň 2:2 (2:1)

Góly: 34. Elšnik, 41. Kostov - 29. Gaštarov (vlastný), 70. Carrizo, ČK: 90.+3 Gudelj (Belehrad)

FK Jablonec - Brighton & Hove Albion 0:0

/S. Nebyla nastúpil v 62. minúte a v 65. minúte dostal ŽK, D. Hollý (obaja Jablonec) nastúpil v 74. minúte/

Kauno Žalgiris - Brann Bergen 1:4 (1:3)

Góly: 12. Renan Oliveira - 25., 40. a 85. Holm, 7. Castro (z 11 m)

Getafe CF - FC Lugano 2:5 (1:3)

Góly: 2. Azon, 74. Mayoral - 3. a 26. Ajeti, 7. Cimignani, 50. Bislimi, 90.+2 Behrens

Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1:3 (0:2)

Góly: 77. Arellano - 3. Al Hamlawi, 5. Baiaram, 86. Elisor

Pafos FC - Riga FC 1:1 (0:0)

Góly: 76. Biel - 67. Caio

Trabzonspor - Heart of Midlothian 2:0 (1:0)

Góly: 32. Salah (z 11 m), 58. Franculino

ČK: 90.+5 Lopes Cabral (Trabzonspor) po 2. ŽK

Tabuľka Konferenčnej ligy

Konferenčná liga

    Sint Truidense.
    Sint Truidense.
    Dánsky klub sa topí v problémoch a čaká na výhru. Ajax sa dočkal gólu až na konci
    št 22:59
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