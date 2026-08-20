Anglický klub si komplikuje cestu do európskej súťaže. Prekopov gól Gorniku nepomohol

Futbalisti FC Midtjylland sa priblížili k postupu do hlavnej fázy Konferenčnej ligy. V úvodnom zápase play off zvíťazili nad HNK Rijeka 2:0.
Výhodu domáceho prostredia potvrdili aj hráči FC Nordsjaelland, ktorí zdolali FC St. Gallen 1:0.
K postupu sa priblížili aj hráči severoírskeho klubu FC Larne, ktorí zvíťazili na ihrisku gibraltarského Lincoln Red Imps 2:0.
Slovenský futbalový stredopoliar Erik Prekop strelil v úvodnom zápase play off Konferenčnej ligy svoj prvý gól v drese Górniku Zabrze.
V 53. minúte duelu proti AS Monaco znížil na priebežných 1:2, keď prekonal bratislavského rodáka reprezentujúceho Fínsko Lukáša Hrádeckého.
Zverenci slovenského trénera Michala Gašparíka napokon prehrali 2:3.
Lotyšský tím Riga FC, ktorý vedie slovenský kormidelník Adrian Guľa, remizoval na ihrisku KÍ Klaksvík 0:0.
Konferenčná liga - 1. zápasy play-off
Inter Turku - FC Kodaň 0:0
Lincoln Red Imps - FC Larne 0:2 (0:0)
Góly: 84. O´Neill, 90.+3 O´Hara
ČK: 29. Flalhi Idrissi (Lincoln)
FC Midtjylland – HNK Rijeka 2:0 (1:0)
Góly: 20. Čo Gue-Sung, 49. Johannesen
FC Nordsjaelland – FC St. Gallen 1:0 (1:0)
Gól: 13. Rojkjaer
Tromsö IL – Brighton & Hove Albion FC 0:0
PAOK Solún – Brann Bergen 1:1 (0:0)
Góly: 80. Baba - 57. Eriksen
FC Drita – Inter Club d'Escaldes 2:2 (2:1)
Góly: 4. Salihu, 42. Krasniqi - 13. Berlanga, 56. Lopez
Górnik Zabrze – AS Monaco 2:3 (0:1)
Góly: 53. Prekop, 74. Liseth - 9. Biereth, 51. Camara, 58. Brunner
/E. Prekop (Gór.) hral do 66. min., v 53. min. strelil gól/
FC Twente – Karabach FK 0:1 (0:0)
Gól: 52. Borges