Anglický klub si komplikuje cestu do európskej súťaže. Prekopov gól Gorniku nepomohol

Hráč Tromsö Troy Engseth Nyhammer (vľavo) bojuje o loptu s Ferdim Kadiogluom (uprostred) a Olivierom Boscaglim (vpravo) z Brightonu v prvom zápase play off Konferenčnej ligy.
Hráč Tromsö Troy Engseth Nyhammer (vľavo) bojuje o loptu s Ferdim Kadiogluom (uprostred) a Olivierom Boscaglim (vpravo) z Brightonu v prvom zápase play off Konferenčnej ligy. (Autor: TASR/NTB Scanpix via AP)
TASR|20. aug 2026 o 21:47 (aktualizované 20. aug 2026 o 22:18)
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Z výhry sa teší aj FC Larne.

Futbalisti FC Midtjylland sa priblížili k postupu do hlavnej fázy Konferenčnej ligy. V úvodnom zápase play off zvíťazili nad HNK Rijeka 2:0.

Výhodu domáceho prostredia potvrdili aj hráči FC Nordsjaelland, ktorí zdolali FC St. Gallen 1:0.

K postupu sa priblížili aj hráči severoírskeho klubu FC Larne, ktorí zvíťazili na ihrisku gibraltarského Lincoln Red Imps 2:0.

Slovenský futbalový stredopoliar Erik Prekop strelil v úvodnom zápase play off Konferenčnej ligy svoj prvý gól v drese Górniku Zabrze.

V 53. minúte duelu proti AS Monaco znížil na priebežných 1:2, keď prekonal bratislavského rodáka reprezentujúceho Fínsko Lukáša Hrádeckého.

Zverenci slovenského trénera Michala Gašparíka napokon prehrali 2:3.

Lotyšský tím Riga FC, ktorý vedie slovenský kormidelník Adrian Guľa, remizoval na ihrisku KÍ Klaksvík 0:0.

Konferenčná liga - 1. zápasy play-off

Inter Turku - FC Kodaň 0:0

Lincoln Red Imps - FC Larne 0:2 (0:0)

Góly: 84. O´Neill, 90.+3 O´Hara

ČK: 29. Flalhi Idrissi (Lincoln)

FC Midtjylland – HNK Rijeka 2:0 (1:0)

Góly: 20. Čo Gue-Sung, 49. Johannesen

FC Nordsjaelland – FC St. Gallen 1:0 (1:0)

Gól: 13. Rojkjaer

Tromsö IL – Brighton & Hove Albion FC 0:0

PAOK Solún – Brann Bergen 1:1 (0:0)

Góly: 80. Baba - 57. Eriksen

FC Drita – Inter Club d'Escaldes 2:2 (2:1)

Góly: 4. Salihu, 42. Krasniqi - 13. Berlanga, 56. Lopez

Górnik Zabrze – AS Monaco 2:3 (0:1)

Góly: 53. Prekop, 74. Liseth - 9. Biereth, 51. Camara, 58. Brunner

/E. Prekop (Gór.) hral do 66. min., v 53. min. strelil gól/

FC Twente – Karabach FK 0:1 (0:0)

Gól: 52. Borges

Konferenčná liga

    Hráč Tromsö Troy Engseth Nyhammer (vľavo) bojuje o loptu s Ferdim Kadiogluom (uprostred) a Olivierom Boscaglim (vpravo) z Brightonu v prvom zápase play off Konferenčnej ligy.
    Hráč Tromsö Troy Engseth Nyhammer (vľavo) bojuje o loptu s Ferdim Kadiogluom (uprostred) a Olivierom Boscaglim (vpravo) z Brightonu v prvom zápase play off Konferenčnej ligy.
    Anglický klub si komplikuje cestu do európskej súťaže. Prekopov gól Gorniku nepomohol
    dnes 21:47
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