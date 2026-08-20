Mjällby opäť nezvládlo záver domáceho zápasu. Kajratu sa postup vzdialil

Futbalisti švédskeho Mjällby AIF prehrali s rakúskym FC Red Bull Salzburg 0:1 vo štvrtkovom prvom zápase play off Európskej ligy.
Súper bratislavského Slovana z 3. predkola Ligy majstrov si držal čisté konto až do nadstaveného času druhého polčasu, v ktorom si dal vlastný gól Tom Pettersson.
V play off EL figuruje aj ďalší tím, ktorý „belasí“ zdolali na ceste do play off LM, a to v 2. predkole. Gruzínska Iberia 1999 Tbilisi v Poľsku podľahla Jagiellonii Bialystok vysoko 0:4.
Belgický RSC Anderlecht zvíťazil na pôde kazašského FC Kajrat Almaty 3:0, keď hostia strelili všetky tri góly už v prvom polčase.
Domáci dohrávali o desiatich po vylúčení v 38. minúte za stavu 0:2.
Európska liga - 1. zápasy play-off
Jagiellonia Bialystok – FC Iberia 1999 Tbilisi 4:0 (2:0)
Góly: 34. Imaz (z 11 m), 45.+2 Agbonifo, 62. Alhassan (vlastný), 90.+2 Lozano
Mjällby AIF – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)
Góly: 90.+2 Pettersson (vlastný)
FC Kajrat Almaty – RSC Anderlecht 0:3 (0:3)
Góly: 2. Oksanen (vlastný), 24. Ambros, 45.+1 Sikan
ČK: 38. Širobokov (Kajrat)