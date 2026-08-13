Nebyla je s tímom blízko k ligovej fáze. Jabloncu pomohol k jasnému postupu

Slovenský futbalista Sebastián Nebyla pomohol gólom k postupu FK Jablonec do play off Konferenčnej ligy cez FC RFS Riga.
Dvadsaťštyriročný stredopoliar skóroval v 22. minúte z pokutového kopu na 2:0 a aj keď lotyšský zástupca znížil na 1:2, na zdramatizovanie duelu sa už nezmohol.
Partizan Belehrad postúpil do play off, keď v odvete, do ktorej vstupoval s trojgólovým náskokom, zdolal kazašský Tobol Kostanaj 2:1.
Do play off postúpil aj azerbajdžanský FK Karabach, ktorý zvrátil jednogólové manko z prvého stretnutia a vyradil Dynamo Kyjev po výsledku 2:0 v odvete.
Konferenčná liga - odvety 3. predkola
Flora Tallinn - Inter Club d'Escaldes 0:4 (0:1)
/prvý zápas: 0:2, postúpil Inter Club d'Escaldes/
Karabach FK - Dynamo Kyjev 2:0 (1:0)
/prvý zápas: 0:1, postúpil Karabach FK/
Ilves Tampere - HNK Rijeka 1:1 (O:0)
/prvý zápas: 0:1, postúpil HNK Rijeka/
FC RFS Riga - FK Jablonec 1:2 (1:2)
ČK: 83. Filipovič (Riga, po 2. ŽK)
/S. Nebyla (Jablonec) strelil gól a hral do 86. minúty/
/prvý zápas: 0:2, postúpil FK Jablonec/
Tobol Kostanaj - Partizan Belehrad 1:2 (1:0)
/prvý zápas: 0:3, postúpil Partizan Belehrad/