Nebyla je s tímom blízko k ligovej fáze. Jabloncu pomohol k jasnému postupu

Sebastian Nebyla.
Sebastian Nebyla. (Autor: FK Jablonec)
TASR|13. aug 2026 o 20:36
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Do play off postúpil aj azerbajdžanský FK Karabach.

Slovenský futbalista Sebastián Nebyla pomohol gólom k postupu FK Jablonec do play off Konferenčnej ligy cez FC RFS Riga.

Dvadsaťštyriročný stredopoliar skóroval v 22. minúte z pokutového kopu na 2:0 a aj keď lotyšský zástupca znížil na 1:2, na zdramatizovanie duelu sa už nezmohol.

Partizan Belehrad postúpil do play off, keď v odvete, do ktorej vstupoval s trojgólovým náskokom, zdolal kazašský Tobol Kostanaj 2:1.

Do play off postúpil aj azerbajdžanský FK Karabach, ktorý zvrátil jednogólové manko z prvého stretnutia a vyradil Dynamo Kyjev po výsledku 2:0 v odvete.

Konferenčná liga - odvety 3. predkola

Flora Tallinn - Inter Club d'Escaldes 0:4 (0:1)

/prvý zápas: 0:2, postúpil Inter Club d'Escaldes/

Karabach FK - Dynamo Kyjev 2:0 (1:0)

/prvý zápas: 0:1, postúpil Karabach FK/

Ilves Tampere - HNK Rijeka 1:1 (O:0)

/prvý zápas: 0:1, postúpil HNK Rijeka/

FC RFS Riga - FK Jablonec 1:2 (1:2)

ČK: 83. Filipovič (Riga, po 2. ŽK)

/S. Nebyla (Jablonec) strelil gól a hral do 86. minúty/

/prvý zápas: 0:2, postúpil FK Jablonec/

Tobol Kostanaj - Partizan Belehrad 1:2 (1:0)

/prvý zápas: 0:3, postúpil Partizan Belehrad/

Konferenčná liga

    Sebastian Nebyla.
    Sebastian Nebyla.
    Nebyla je s tímom blízko k ligovej fáze. Jabloncu pomohol k jasnému postupu
    dnes 20:36
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