Súboj slovenských trénerov tentokrát víťaza nenašiel. Do play-off však ide maďarský tím

V súboji slovenských futbalových trénerov sa z postupu do play off Európskej ligy radoval Balázs Borbély na lavičke maďarského Ferencvárosu.
Proti poľskému Górniku Zabrze, ktorý vedie Michal Gašparík, stačila jeho zverencom na to v odvete tretieho predkola remíza 1:1.
Sen o účasti v ligovej fáze sa rozplynul hráčom Hradca Králové, s Besiktasom Istanbul prehrali rovnakým výsledkom ako doma - 0:1.
Slovenský obranca Jakub Uhrinčať odohral za zástupcu českej najvyššej súťaže celý zápas, stredopoliar Samuel Dancák pobudol na trávniku do 74. minúty. Hradec Králové čaká tak účinkovanie v play off v Konferenčnej lige.
Duel medzi Klaksvíkom a Lechom Poznaň odložili na piatok 14. augusta o 20.00 h. Hustá hmla skomplikovala cestu poľského tímu, ktorý strávil dva dni na cestách.
Do Vágaru pricestovali podľa The Guardian len pár hodín pred pôvodným časom výkopu.
Európska liga - odvety 3. predkola
Omonia Nikózia - Lincoln Red Imps FC 1:0 (1:0)
/prvý zápas: 1:1, Nikózia postúpila do play off/
Universitatea Craiova - KuPS Kuopio 2:1 (1:1)
/prvý zápas: 1:1, Craiova postúpila do play off/
Besiktas Istanbul - FC Hradec Králové 1:0 (1:0)
/prvý zápas: 1:0, Besiktas postúpil do play off/
/J. Uhrinčať odohral celý zápas, S. Dancák hral do 74. minúty (obaja H. Králové)/
Pafos FC - Red Bull Salzburg 3:3 (2:0)
/prvý zápas: 0:1, Salzburg postúpil do play off/
Górnik Zabrze - Ferencvárosi TC 1:1 (1:0)
/prvý zápas: 0:1, Ferencvárosi postúpilo do play off/
/E. Prekop (Zabrze) odohral celý zápas/
CSKA Sofia - Maccabi Tel Aviv 1:3 (0:1)
/prvý zápas: 3:0, Sofia postúpila do play off/
Omonia Nikózia - Lincoln Red Imps FC 1:0 (1:0)
/prvý zápas: 1:1, Nikózia postúpila do play off/