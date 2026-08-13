Súboj slovenských trénerov tentokrát víťaza nenašiel. Do play-off však ide maďarský tím

Slovenský tréner Balázs Borbély z Ferencvárosu Budapešť gestikuluje.
Slovenský tréner Balázs Borbély z Ferencvárosu Budapešť gestikuluje. (Autor: TASR/MTI)
TASR|13. aug 2026 o 21:34 (aktualizované 13. aug 2026 o 22:06)
ShareTweet0

Sen o účasti v ligovej fáze sa rozplynul hráčom Hradca Králové.

V súboji slovenských futbalových trénerov sa z postupu do play off Európskej ligy radoval Balázs Borbély na lavičke maďarského Ferencvárosu.

Proti poľskému Górniku Zabrze, ktorý vedie Michal Gašparík, stačila jeho zverencom na to v odvete tretieho predkola remíza 1:1.

Sen o účasti v ligovej fáze sa rozplynul hráčom Hradca Králové, s Besiktasom Istanbul prehrali rovnakým výsledkom ako doma - 0:1.

Slovenský obranca Jakub Uhrinčať odohral za zástupcu českej najvyššej súťaže celý zápas, stredopoliar Samuel Dancák pobudol na trávniku do 74. minúty. Hradec Králové čaká tak účinkovanie v play off v Konferenčnej lige.

Duel medzi Klaksvíkom a Lechom Poznaň odložili na piatok 14. augusta o 20.00 h. Hustá hmla skomplikovala cestu poľského tímu, ktorý strávil dva dni na cestách.

Do Vágaru pricestovali podľa The Guardian len pár hodín pred pôvodným časom výkopu.

Európska liga - odvety 3. predkola

Omonia Nikózia - Lincoln Red Imps FC 1:0 (1:0)

/prvý zápas: 1:1, Nikózia postúpila do play off/

Universitatea Craiova - KuPS Kuopio 2:1 (1:1)

/prvý zápas: 1:1, Craiova postúpila do play off/

Besiktas Istanbul - FC Hradec Králové 1:0 (1:0)

/prvý zápas: 1:0, Besiktas postúpil do play off/

/J. Uhrinčať odohral celý zápas, S. Dancák hral do 74. minúty (obaja H. Králové)/

Pafos FC - Red Bull Salzburg 3:3 (2:0)

/prvý zápas: 0:1, Salzburg postúpil do play off/

Górnik Zabrze - Ferencvárosi TC 1:1 (1:0)

/prvý zápas: 0:1, Ferencvárosi postúpilo do play off/

/E. Prekop (Zabrze) odohral celý zápas/

CSKA Sofia - Maccabi Tel Aviv 1:3 (0:1)

/prvý zápas: 3:0, Sofia postúpila do play off/

Omonia Nikózia - Lincoln Red Imps FC 1:0 (1:0)

/prvý zápas: 1:1, Nikózia postúpila do play off/

KÍ Klaksvík - Lech Poznaň - odložené na piatok 14. augusta, 20.00 h

Európska liga

    Slovenský tréner Balázs Borbély z Ferencvárosu Budapešť gestikuluje.
    Slovenský tréner Balázs Borbély z Ferencvárosu Budapešť gestikuluje.
    Súboj slovenských trénerov tentokrát víťaza nenašiel. Do play-off však ide maďarský tím
    dnes 21:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»Súboj slovenských trénerov tentokrát víťaza nenašiel. Do play-off však ide maďarský tím