Strela tureckej hviezdy nepomohla trénerovi k úspešnej premiére. Belgičania si zvýšili šance

Fotografia zo zápasu Turecko - Belgicko v Lige národov.
Fotografia zo zápasu Turecko - Belgicko v Lige národov. (Autor: TASR/DIA Photo via AP)
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TASR|12. nov 2026 o 20:10
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Turkom vydržalo vedenie len sedem minút.

Futbalisti Belgicka zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí Ligy národov na pôde Turecka 2:1 a posilnili svoje šance na postup do štvrťfinále.

V tabuľke 1. skupiny A-divízie sa posunuli s deviatimi bodmi priebežne na druhú priečku pred Taliansko (7 b.), ktoré o 20.45 h privíta lídra Francúzsko (10 b.).

Na štadióne v Izmire otvoril skóre v 20. minúte domáci Arda Güler, ktorý sa zaskvel parádnou strelou z priameho kopu. Turkom vydržalo vedenie len sedem minút, Belgičania v priebehu necelých štyroch minút otočili skóre zásluhou legionárov z talianskej Serie A.

Najprv po prihrávke Jeremyho Dokuho vyrovnal stredopoliar SSC Neapol Kevin De Bruyne a vzápätí poslal hostí do vedenia Charles De Ketelaere z Atalanty Bergamo, ktorému naservíroval loptu na päťku Maxim De Cuyper.

Domácim sa už vyrovnať nepodarilo. V samom závere nevyužil šancu striedajúci Hakan Calhanoglu a premiéra trénera Sergena Yalcina na tureckej lavičke sa tak skončila prehrou.

Hráči z „krajiny polmesiaca“ sa nedočkali bodov ani na piaty pokus, nemajú už šancu posunúť sa zo štvrtej priečky a zostúpia do B-divízie.

V 2. skupine C-divízie uhral Cyprus v Jerevane s Arménskom remízu 1:1, čím si zaistil prinajhoršom baráž o postup do B-divízie.

Arménsko stratilo šancu na postup, v tabuľke skončí tretie.

Liga národov 2026/2027 - 5. kolo:

A-divízia - 1. skupina:

Turecko – Belgicko 1:2 (1:2)

Góly: 20. Güler – 27. De Bruyne, 30. De Ketelaere

C-divízia - 2. skupina:

Arménsko – Cyprus 1:1 (0:1)

Góly: 58. Gharibjan – 9. Pikis

Liga národov

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