Messi opäť bez gólu, no darí sa Brazílčanovi. Lewandowski udrel a zápas priniesol aj rekord

Lionel Messi.
Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
ČTK|10. sep 2026 o 09:45
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Dva góly strelil francúzsky majster sveta z roku 2018 Antoine Griezmann.

Argentínska hviezda Lionel Messi z Interu Miami v MLS druhýkrát za sebou vyšla strelecky naprázdno.

Pri remíze 1:1 v Chicagu sa však aspoň asistenciou podpísala pod vyrovnávajúci gól. Po rohovom kope kapitána majstrov sveta z roku 2022 totiž v 48. minúte vyrovnal Casemiro a skóroval v treťom zápase za sebou.

Messi sa s 18 gólmi delí o prvé miesto v tabuľke strelcov s bývalým slávistom Petarom Musom z Dallasu.

Chicago poslal do vedenia v desiatej minúte poľský kanonier Robert Lewandowski a zlepšil si svoju bilanciu v sezóne na šesť zásahov.

VIDEO: Zostrih zápasu Chicago - Inter Miami

Zápas na štadióne Soldier Field sledovalo 63 094 divákov, čo je najviac v histórii domáceho klubu.

Dva góly strelil francúzsky majster sveta z roku 2018 Antoine Griezmann a zabezpečil Orlandu víťazstvo 3:2 v Atlante.

Všetkých päť gólov v zápase navyše strelili hráči hosťujúceho tímu, pretože oba góly Atlanty boli vlastné.

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    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    Messi opäť bez gólu, no darí sa Brazílčanovi. Lewandowski udrel a zápas priniesol aj rekord
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