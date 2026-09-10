Messi opäť bez gólu, no darí sa Brazílčanovi. Lewandowski udrel a zápas priniesol aj rekord

Argentínska hviezda Lionel Messi z Interu Miami v MLS druhýkrát za sebou vyšla strelecky naprázdno.
Pri remíze 1:1 v Chicagu sa však aspoň asistenciou podpísala pod vyrovnávajúci gól. Po rohovom kope kapitána majstrov sveta z roku 2022 totiž v 48. minúte vyrovnal Casemiro a skóroval v treťom zápase za sebou.
Messi sa s 18 gólmi delí o prvé miesto v tabuľke strelcov s bývalým slávistom Petarom Musom z Dallasu.
Chicago poslal do vedenia v desiatej minúte poľský kanonier Robert Lewandowski a zlepšil si svoju bilanciu v sezóne na šesť zásahov.
VIDEO: Zostrih zápasu Chicago - Inter Miami
Zápas na štadióne Soldier Field sledovalo 63 094 divákov, čo je najviac v histórii domáceho klubu.
Dva góly strelil francúzsky majster sveta z roku 2018 Antoine Griezmann a zabezpečil Orlandu víťazstvo 3:2 v Atlante.
Všetkých päť gólov v zápase navyše strelili hráči hosťujúceho tímu, pretože oba góly Atlanty boli vlastné.