VIDEO: Trpký večer pre Slaviu, výhru stratila v nadstavení. Bayern aj United excelovali

Futbalisti Slavie Praha prehrali v úvodnom kole ligovej fázy Ligy majstrov s francúzskym Lens 2:3. V zaujímavom zápase padali góly až po zmene strán.
Obranca Slavie Mikuláš Konečný dostal v 49. minúte červenú kartu po tom, čo bol na ihrisku iba tri minúty.
Domáci však išli do vedenia gólom slovinského útočníka Danijela Šturma. Ten istý hráč dokázal presným zásahom v 88. minúte odpovedať na vyrovnanie hostí, no oslabená Slavia napokon prehrala.
Hostia strelili v nadstavenom čase dva góly a napokon triumfovali 3:2. Slovenský útočník Slavie Ivan Schranz sa dostal na ihrisko v 84. minúte.
VIDEO: Zostrih zápasu Slavia Praha - Lens
Slavia nedokázala ukončiť dlhé čakanie na víťazstvo v hlavnej fáze Ligy majstrov, ktoré od roku 2007 trvá už 20 zápasov.
V pohároch úradujúci český majster nevyhral po šestnásty raz za sebou. V ďalšom kole Pražania 13. októbra nastúpia v Baku proti nováčikovi súťaže Sabahu.
Futbalisti Bayernu Mníchov deklasovali doma FK Bodö/Glimt 5:0. Presvedčivo odštartovali aj hráči Manchestru United, ktorí zdolali FK Sabah 4:0.
Harry Kane sa v drese Bayernu presadil hlavou a skóroval už v ôsmom zápase LM za sebou, Michael Olise pridal dva góly.
Skóre otvoril Jamal Musiala pri svojom prvom štarte v základnej zostave po zdravotných problémoch.
Nórsky tím držal bezgólový stav do prestávky, po zranení brankára Nikitu Haikina však v druhom polčase inkasoval päťkrát.
Manchester United oslávil návrat do Ligy majstrov po takmer troch rokoch presvedčivým domácim triumfom 4:0 nad azerbajdžanským Sabahom.
Na Old Trafforde skórovali Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Šeško a Lisandro Martinez.
United naposledy nastúpil v LM v decembri 2023. Už do prestávky viedol 3:0 a po zmene strán pridal štvrtý zásah Martinez.
Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy:
Slavia Praha - RC Lens 2:3 (0:0)
Góly: 51. a 88. šturm - 73. Sima, 90.+1 Thauvin, 90.+3 Aguilar. ČK: 49. Konečný (Slavia)
Bayern Mníchov - FK Bodo/Glimt 5:0 (0:0)
Góly: 47. Musiala, 61. Kane, 77. Davies, 83. a 90.+2 Olise. ČK: 87. Bjortuft (Bodö)
Manchester United - Sabah FK 4:0 (3:0)
Góly: 27. Cunha, 42. Fernandes, 45. Šeško, 68. Martinez
Calcio Como - RB Lipsko 4:1 (2:0)
Góly: 15. Baturina, 38. Douvikas, 54. Diao, 90. Perrone - 58. Maksimovič
Fenerbahce Istanbul – AS Rím 1:1 (0:1)
Góly: 48. Brown - 39. Cristante.
/Škriniar (Fen.) odohral celý zápas/
PSV Eindhoven – Šachtar Doneck 1:1 (0:1)
Góly: 48. Dest - 45.+1 Mendoza