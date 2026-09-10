    Slavia
    Slavia
    Liga majstrov
    10.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    2 - 3
    0:0
    Lens
    Lens
    Fotka zo zápasu Slavia Praha - RC Lens.
    Liga majstrov: Slavia bojovala o triumf aj v oslabení. V nadstavení však dvakrát inkasovala
    Futbalisti Bayernu Mníchov oslavujú gól do siete FK Bodö/Glimt.
    Liga majstrov: Bayern sa rozbehol až v druhom polčase, proti Bodö strelil päť gólov
    Futbalisti Manchestru United oslavujú gól do siete Sabahu.
    Liga majstrov: Manchester United si hanbu neurobil a pohodlne zdolal klub z Azerbajdžanu
    Prvé výsledkyKompletné výsledkyTabuľkaSúvisiace

    VIDEO: Trpký večer pre Slaviu, výhru stratila v nadstavení. Bayern aj United excelovali

    Záber zo zápasu Slavia Praha - RC Lens
    Fotogaléria (13)
    Záber zo zápasu Slavia Praha - RC Lens (Autor: X/SK Slavia Praha)
    Sportnet, TASR, ČTK|10. sep 2026 o 22:58
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    Pražský klub bojoval o víťazstvo aj napriek vylúčeniu.

    Futbalisti Slavie Praha prehrali v úvodnom kole ligovej fázy Ligy majstrov s francúzskym Lens 2:3. V zaujímavom zápase padali góly až po zmene strán.

    Obranca Slavie Mikuláš Konečný dostal v 49. minúte červenú kartu po tom, čo bol na ihrisku iba tri minúty.

    Domáci však išli do vedenia gólom slovinského útočníka Danijela Šturma. Ten istý hráč dokázal presným zásahom v 88. minúte odpovedať na vyrovnanie hostí, no oslabená Slavia napokon prehrala.

    Hostia strelili v nadstavenom čase dva góly a napokon triumfovali 3:2. Slovenský útočník Slavie Ivan Schranz sa dostal na ihrisko v 84. minúte.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slavia Praha - Lens

    Slavia nedokázala ukončiť dlhé čakanie na víťazstvo v hlavnej fáze Ligy majstrov, ktoré od roku 2007 trvá už 20 zápasov.

    ﻿V pohároch úradujúci český majster nevyhral po šestnásty raz za sebou. V ďalšom kole Pražania 13. októbra nastúpia v Baku proti nováčikovi súťaže Sabahu.

    Futbalisti Bayernu Mníchov deklasovali doma FK Bodö/Glimt 5:0. Presvedčivo odštartovali aj hráči Manchestru United, ktorí zdolali FK Sabah 4:0.

    Harry Kane sa v drese Bayernu presadil hlavou a skóroval už v ôsmom zápase LM za sebou, Michael Olise pridal dva góly.

    Skóre otvoril Jamal Musiala pri svojom prvom štarte v základnej zostave po zdravotných problémoch.

    Nórsky tím držal bezgólový stav do prestávky, po zranení brankára Nikitu Haikina však v druhom polčase inkasoval päťkrát.

    Manchester United oslávil návrat do Ligy majstrov po takmer troch rokoch presvedčivým domácim triumfom 4:0 nad azerbajdžanským Sabahom.

    Na Old Trafforde skórovali Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Šeško a Lisandro Martinez.

    United naposledy nastúpil v LM v decembri 2023. Už do prestávky viedol 3:0 a po zmene strán pridal štvrtý zásah Martinez.

    Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy:

    Slavia Praha - RC Lens 2:3 (0:0)

    Góly: 51. a 88. šturm - 73. Sima, 90.+1 Thauvin, 90.+3 Aguilar. ČK: 49. Konečný (Slavia)

    Bayern Mníchov - FK Bodo/Glimt 5:0 (0:0)

    Góly: 47. Musiala, 61. Kane, 77. Davies, 83. a 90.+2 Olise. ČK: 87. Bjortuft (Bodö)

    Manchester United - Sabah FK 4:0 (3:0)

    Góly: 27. Cunha, 42. Fernandes, 45. Šeško, 68. Martinez

    Fotogaléria zo zápasu Manchester United - Sabah FK v Lige majstrov (ligová fáza, 1. kolo)
    Manchester United's Bruno Fernandes, right, celebrates after scoring his side's second goal with Youri Tielemans, left, during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)
    Manchester United's Matheus Cunha shoots on goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)
    Manchester United's Matheus Cunha and Sabah's Umarali Rakhmonaliev challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)
    Manchester United's Bruno Fernandes, right, celebrates after scoring his side's second goal with Youri Tielemans during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)
    13 fotografií
    Manchester United's head coach Michael Carrick arrives for the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Sabah's Kaheem Parris and Manchester United's Lisandro Martinez challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Matheus Cunha scores the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Matheus Cunha celebrates after he scored the opening goal against Sabah's goalkeeper Stas Pokatilov, left, during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Matheus Cunha celebrates after he scored the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Matheus Cunha scores the opening goal against Sabah's goalkeeper Stas Pokatilov during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Patrick Dorgu and Sabah's Kaheem Parris challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Patrick Dorgu and Sabah's Kaheem Parris challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Sabah's players warm up ahead of the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

    Calcio Como - RB Lipsko 4:1 (2:0)

    Góly: 15. Baturina, 38. Douvikas, 54. Diao, 90. Perrone - 58. Maksimovič

    Fenerbahce Istanbul – AS Rím 1:1 (0:1)

    Góly: 48. Brown - 39. Cristante.

    /Škriniar (Fen.) odohral celý zápas/

    PSV Eindhoven – Šachtar Doneck 1:1 (0:1)

    Góly: 48. Dest - 45.+1 Mendoza

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»VIDEO: Trpký večer pre Slaviu, výhru stratila v nadstavení. Bayern aj United excelovali