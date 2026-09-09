Jablonec si doma vychutnal Ostravu, na výhre sa podieľal aj navrátilec Hollý

Futbalisti Jablonca zvíťazili v stredajšej dohrávke 5. kola českej ligy nad Baníkom Ostrava 3:0.
Asistenciu si za domácich pripísal slovenský útočník Dominik Hollý.
Mužstvu zo severu Čiech patrí s 13 bodmi v tabuľke priebežné 5. miesto, Baník je s deviatimi bodmi na 11. pozícii.
Hollý prihral v 70. minúte na gól Matějovi Polidarovi, ktorý ním uzavrel skóre.
Česká liga - dohrávky 5. kola:
FK Jablonec - FC Baník Ostrava 3:0 (1:0)
Góly: 44. Novák, 55. Růsek, 70. Polidar
/S. Nebyla hral celý zápas, D. Hollý hral do 73. minúty a asistoval na gól - M. Kmeť nastúpil v 62. minúte, V. Budinský a A. Musák boli na lavičke/