Jablonec si doma vychutnal Ostravu, na výhre sa podieľal aj navrátilec Hollý

Dominik Hollý v drese Jablonca
Dominik Hollý v drese Jablonca (Autor: Facebook/FK Jablonec)
TASR|9. sep 2026 o 19:31
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Jablonec je v tabuľke priebežne piaty.

Futbalisti Jablonca zvíťazili v stredajšej dohrávke 5. kola českej ligy nad Baníkom Ostrava 3:0.

Asistenciu si za domácich pripísal slovenský útočník Dominik Hollý.

Mužstvu zo severu Čiech patrí s 13 bodmi v tabuľke priebežné 5. miesto, Baník je s deviatimi bodmi na 11. pozícii.

Hollý prihral v 70. minúte na gól Matějovi Polidarovi, ktorý ním uzavrel skóre.

Česká liga - dohrávky 5. kola:

FK Jablonec - FC Baník Ostrava 3:0 (1:0)

Góly: 44. Novák, 55. Růsek, 70. Polidar

/S. Nebyla hral celý zápas, D. Hollý hral do 73. minúty a asistoval na gól - M. Kmeť nastúpil v 62. minúte, V. Budinský a A. Musák boli na lavičke/

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

    Dominik Hollý v drese Jablonca
    Dominik Hollý v drese Jablonca
    Jablonec si doma vychutnal Ostravu, na výhre sa podieľal aj navrátilec Hollý
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