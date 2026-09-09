Žilina v pohári nemala problém so šiestoligistom z Oravy, Zlaté Moravce sa trápili

Futbalisti MŠK Žilina postúpili do 4. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.
Obhajca trofeje zvíťazil v utorkovom zápase tretieho kola na pôde šiestoligového tímu TJ Slovan Magura Vavrečka hladko 5:0.
Z postupu sa teší aj druholigová Lehota pod Vtáčnikom, ktorá triumfovala na pôde treťoligovej Prievidze 3:1.
Naopak problémy mal iný zástupca MONACObet ligy, ViOn Zlaté Moravce sa prebojoval do ďalšieho kola proti štvrtoligovej Novej Bani až po penaltovom rozstrele.
Zápas sa v riadnom hracom čase skončil výsledkom 1:1.
Slovnaft Cup - 3. kolo:
TJ Slovan Magura Vavrečka - MŠK Žilina 0:4 (0:2)
Góly: 35. Hranica, 44. Ďatko, 46. Narimanidze, 66. Bzdyl, 88. Homet Ruiz
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Nová Baňa - ViOn Zlaté Moravce 1:1 (1:0) - 2:4 po penaltách
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Baník Prievidza - Lehota pod Vtáčnikom 1:3 (1:1)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>