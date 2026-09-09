Žilina v pohári nemala problém so šiestoligistom z Oravy, Zlaté Moravce sa trápili

Záber zo zápasu TJ Slovan Magura Vavrečka - MŠK Žilina
Záber zo zápasu TJ Slovan Magura Vavrečka - MŠK Žilina (Autor: Facebook/MŠK Žilina﻿)
Sportnet|9. sep 2026 o 18:25
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V stredajších zápasoch tretieho kola zvíťazili všetci favoriti.

Futbalisti MŠK Žilina postúpili do 4. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.

Obhajca trofeje zvíťazil v utorkovom zápase tretieho kola na pôde šiestoligového tímu TJ Slovan Magura Vavrečka hladko 5:0.

Z postupu sa teší aj druholigová Lehota pod Vtáčnikom, ktorá triumfovala na pôde treťoligovej Prievidze 3:1.

Naopak problémy mal iný zástupca MONACObet ligy, ViOn Zlaté Moravce sa prebojoval do ďalšieho kola proti štvrtoligovej Novej Bani až po penaltovom rozstrele.

Zápas sa v riadnom hracom čase skončil výsledkom 1:1.

Slovnaft Cup - 3. kolo:

TJ Slovan Magura Vavrečka - MŠK Žilina 0:4 (0:2)

Góly: 35. Hranica, 44. Ďatko, 46. Narimanidze, 66. Bzdyl, 88. Homet Ruiz

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Nová Baňa - ViOn Zlaté Moravce 1:1 (1:0) - 2:4 po penaltách

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Baník Prievidza - Lehota pod Vtáčnikom 1:3 (1:1)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Slovensko

    Záber zo zápasu TJ Slovan Magura Vavrečka - MŠK Žilina
    Záber zo zápasu TJ Slovan Magura Vavrečka - MŠK Žilina
    Žilina v pohári nemala problém so šiestoligistom z Oravy, Zlaté Moravce sa trápili
    dnes 18:25
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