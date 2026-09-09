    Liverpool
    Liverpool
    Liga majstrov
    09.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    2 - 1
    1:1
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    Fotka zo zápasu Liverpool - Atlético Madrid.
    Liga majstrov: Liverpool otočil duel proti Atléticu Madrid. Hancko odohral celý duel
    Kapitán Arsenalu Martin Odegaard oslavuje gól proti SSC Neapol.
    Liga majstrov: Lobotkov Neapol dlho odolával. Triumf anglického majstra zariadil kapitán mužstva
    Fotka zo zápasu Sporting Lisabon - Galatasaray Istanbul.
    Liga majstrov: Sporting vstúpil do ligovej fázy výborne. Nezlomil ho ani rýchly vlastný gól
    Prvé výsledkyKompletné výsledkySúvisiace

    VIDEO: Hanckova obrana vedenie proti Liverpoolu neudržala, bez bodov zostal aj Neapol

    Dávid Hancko (tretí zľava) počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov FC Liverpool – Atlético Madrid.
    Dávid Hancko (tretí zľava) počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov FC Liverpool – Atlético Madrid. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|9. sep 2026 o 22:55
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    Úspešný vstup do ligovej fázy zaznamenal Sporting Lisabon.

    Futbalisti SSC Neapol prehrali v stredajšom šlágri úvodného kola ligovej fázy Ligy majstrov s londýnskym Arsenalom 0:1. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka hral za domácich do 77. minúty.

    Neuspel ani obranca Dávid Hancko v základnej zostave Atlética Madrid, ktoré podľahlo na Anfielde domácemu FC Liverpool 1:2.

    Atlético viedlo na Anfielde od 17. minúty. Po prihrávke Hancka potiahol Julian Alvarez loptu stredom ihriska, narysoval kolmicu na Marcosa Llorenteho a ten zoči-voči Alissonovi nezaváhal - 1:0.

    Domáci vyrovnali v 40. minúte, Dominik Szoboszlai sa drzo vrútil do pokutového územia a po pätičke od Ronalda Arauja zakončil presne.

    Liverpool po prestávke dokonal obrat. Bradley Barcola ešte svojou šancou pohrdol, ale Alexis Mac Allister nekompromisnou strelou k žrdi už upravil na 2:1.

    VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Atlético

    Barcola pri domácom debute v drese „The Reds“ napokon nedohral a musel striedať pre zranenie nohy.

    Španielsky klub už nenašiel sily na vyrovnanie, naopak Jeremie Frimpong mohol ešte prikrášliť výhru, ale jeho gól neplatil pre ofsajd. Hancko odohral za Atlético celý zápas.

    Pod Vezuvom boli v prvom polčase bližšie ku gólu hostia z Londýna, prudkú hlavičku Mikela Merina však reflexívne vyrazil Alex Meret.

    Po zmene strán zahodili veľké šance aj Bukayo Saka a Piero Hincapié. Arsenal využil svoju hernú prevahu až v 75. minúte po tvrdej strele Martina Ödegaarda, lopta sa do siete odrazila od pravej žrdi.

    Skóre sa už nezmenilo, dorážka Kaia Havertza prišla totiž z ofsajdu.

    VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Arsenal

    V ďalšom zápase Sporting Lisabon zvíťazil nad Galatasarayom Istanbul 3:1.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sporting - Galatasaray

    Vstup do hlavnej časti sa vydaril hráčom VfB Stuttgart, ktorí zdolali nórskeho debutanta Viking Stavanger 3:1. O prvý hetrik ligovej fázy sa postaral bosniansky útočník Ermedin Demirovič, slovenský reprezentant Leo Sauer nastúpil za nemecký klub v 71. minúte.

    Suverénnym spôsobom vykročili do novej edície hráči FC Barcelona, ktorí rozdrvili Feyenoord Rotterdam 5:1. 

    Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy

    Liverpool - Atlético Madrid 2:1 (1:1)

    Góly: 40. Szoboszlai, 50. Mac Allister - 17. M. Llorente

    /D. Hancko (Atlético) odohral celý zápas/

    Neapol - Arsenal 0:1 (0:0)

    Gól: 75. Ödegaard

    /S. Lobotka (Neapol) hral do 77. min/

    Sporting - Galatasaray 3:1 (1:1)

    Góly:  27. Catamo, 56. Suárez (z 11 m), 63. Zalazar - 6. G. Inácio (vl.)

    FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam 5:1 (2:0)

    Góly: 3. a 57. Raphinha, 22. Adeyemi, 77. Yamal, 85. Gabriel Jesus - 82. Steijn

    VfB Stuttgart - Viking Stavanger 3:1 (3:1)

    Góly: 20., 26. a 32. Demirovič - 22. Tripič

    /L. Sauer (Stuttgart) nastúpil v 71. min/

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    4
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    5
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    6
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    7
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    8
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    11
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    12
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    13
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    26
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    27
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    28
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    30
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    31
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    32
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    33
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    34
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    35
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»VIDEO: Hanckova obrana vedenie proti Liverpoolu neudržala, bez bodov zostal aj Neapol