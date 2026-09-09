VIDEO: Hanckova obrana vedenie proti Liverpoolu neudržala, bez bodov zostal aj Neapol

Futbalisti SSC Neapol prehrali v stredajšom šlágri úvodného kola ligovej fázy Ligy majstrov s londýnskym Arsenalom 0:1. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka hral za domácich do 77. minúty.
Neuspel ani obranca Dávid Hancko v základnej zostave Atlética Madrid, ktoré podľahlo na Anfielde domácemu FC Liverpool 1:2.
Atlético viedlo na Anfielde od 17. minúty. Po prihrávke Hancka potiahol Julian Alvarez loptu stredom ihriska, narysoval kolmicu na Marcosa Llorenteho a ten zoči-voči Alissonovi nezaváhal - 1:0.
Domáci vyrovnali v 40. minúte, Dominik Szoboszlai sa drzo vrútil do pokutového územia a po pätičke od Ronalda Arauja zakončil presne.
Liverpool po prestávke dokonal obrat. Bradley Barcola ešte svojou šancou pohrdol, ale Alexis Mac Allister nekompromisnou strelou k žrdi už upravil na 2:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Atlético
Barcola pri domácom debute v drese „The Reds“ napokon nedohral a musel striedať pre zranenie nohy.
Španielsky klub už nenašiel sily na vyrovnanie, naopak Jeremie Frimpong mohol ešte prikrášliť výhru, ale jeho gól neplatil pre ofsajd. Hancko odohral za Atlético celý zápas.
Pod Vezuvom boli v prvom polčase bližšie ku gólu hostia z Londýna, prudkú hlavičku Mikela Merina však reflexívne vyrazil Alex Meret.
Po zmene strán zahodili veľké šance aj Bukayo Saka a Piero Hincapié. Arsenal využil svoju hernú prevahu až v 75. minúte po tvrdej strele Martina Ödegaarda, lopta sa do siete odrazila od pravej žrdi.
Skóre sa už nezmenilo, dorážka Kaia Havertza prišla totiž z ofsajdu.
VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Arsenal
V ďalšom zápase Sporting Lisabon zvíťazil nad Galatasarayom Istanbul 3:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Sporting - Galatasaray
Vstup do hlavnej časti sa vydaril hráčom VfB Stuttgart, ktorí zdolali nórskeho debutanta Viking Stavanger 3:1. O prvý hetrik ligovej fázy sa postaral bosniansky útočník Ermedin Demirovič, slovenský reprezentant Leo Sauer nastúpil za nemecký klub v 71. minúte.
Suverénnym spôsobom vykročili do novej edície hráči FC Barcelona, ktorí rozdrvili Feyenoord Rotterdam 5:1.
Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy
Liverpool - Atlético Madrid 2:1 (1:1)
Góly: 40. Szoboszlai, 50. Mac Allister - 17. M. Llorente
/D. Hancko (Atlético) odohral celý zápas/
Neapol - Arsenal 0:1 (0:0)
Gól: 75. Ödegaard
/S. Lobotka (Neapol) hral do 77. min/
Sporting - Galatasaray 3:1 (1:1)
Góly: 27. Catamo, 56. Suárez (z 11 m), 63. Zalazar - 6. G. Inácio (vl.)
FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam 5:1 (2:0)
Góly: 3. a 57. Raphinha, 22. Adeyemi, 77. Yamal, 85. Gabriel Jesus - 82. Steijn
VfB Stuttgart - Viking Stavanger 3:1 (3:1)
Góly: 20., 26. a 32. Demirovič - 22. Tripič
/L. Sauer (Stuttgart) nastúpil v 71. min/