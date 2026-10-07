VIDEO: Zámorské derby rozhodol jediný gól. Mexiko nedokázalo skórovať

Momentka z prípravného zápasu USA - Kanada.
Momentka z prípravného zápasu USA - Kanada. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. okt 2026 o 08:30
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Hráči Kolumbie zvíťazili nad Peru 2:0.

Futbalisti Kolumbie zvíťazili v prípravnom zápase nad Peru 2:0. Rozhodli o tom po prestávke, keď sa presadili Samuel Velasquez a Daniel Arcila.

Hostia hrali od 65. minúty bez vylúčeného Miguela Arauja. Zápas sa hral v Los Angeles. Američania zdolali Kanaďanov 1:0, rozhodol o tom gól Justina Ellisa.

V Los Angeles sa stretli aj Mexiko a Čile, po góloch Maximiliana Gutierreza a Vicenteho Pizarra zvíťazili Čiľania 2:0.

Prípravné zápasy - 7. október

Argentína - Benin 3:0 (0:0)

Góly: 48. Otamendi, 61. Paz, 71. Messi (z 11 m)

Kolumbia - Peru 2:0 (0:0)

Góly: 57. Velasquez, 90.+2 Arcila. ČK: 65. Araujo (Peru)

USA - Kanada 1:0 (1:0)

Gól: 29. Ellis

Mexiko - Čile 0:2 (0:0)

Góly: 54. Gutierrez, 65. Pizarro

Reprezentácie

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