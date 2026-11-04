    Slavia
    Slavia
    Liga majstrov
    04.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    1 - 2
    0:2
    Arsenal
    Arsenal
    Jude Bellingham.
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    Liga majstrov: Lens utrpelo hanebnú prehru. Como ho deklasovalo deviatimi gólmi
    AEK Atény - Real MadridFenerbahce - LiverpoolKompletné výsledkyTabuľkaSúvisiace

    Como ponížilo Lens deviatimi gólmi. Slavia bola proti Arsenalu blízko bodu

    Arsenal oslavuje gól.
    Fotogaléria (35)
    Arsenal oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|4. nov 2026 o 22:55
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    Z prvých bodov sa tešilo Porto, Viking v súboji nováčikov zdolal Sabah.

    Nováčikovia najprestížnejšej futbalovej klubovej súťaže z Coma deklasovali v stredajšom zápase 4. kola skupinovej fázy Lens na jeho ihrisku vysoko 9:1.

    Hetrikom sa blysol grécky útočník Anastasios Douvikas. Hráči Manchestru City potvrdili úlohu favoritov a na ihrisku RB Lipsko triumfovali 3:2.

    Zraneniami sužovaný Neapol bez slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku prehral v Porte 1:4.

    Como si svoju premiérovú sezónu v Lige majstrov i v európskych pohároch užíva, navyše hrá vo skvelej forme a potvrdilo to aj na pôde Lens.

    Po polhodine hry viedlo už 2:0 vďaka dvom zásahom Douvikasa, ktorý v 40. minúte prihral na gól Pazovi a bolo v podstate rozhodnuté.

    VIDEO: Zostrih zápasu Lens - Como

    Tím zo severu Talianska sa nezastavil ani po zmene strán a keď Douvikas v 57. minúte skompletizoval hetrik, viedol už 6:0.

    Grécky útočník je vo výbornej fazóne, vo štvrtom stretnutí LM dal už svoj šiesty gól, ďalších päť má na konte v Serie A.

    Gól a dve asistencie pridal Paz. Como nakoniec rozstrieľalo domácich 9:1 a s deviatimi bodmi je na štvrtom mieste tabuľky.

    City sa triaslo o tri body

    Manchester City prišiel do Lipska s cieľom získať tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne LM. V 37. minúte ho za ním nasmeroval domáci Lukeba, ktorý si dal vlastný gól.

    Štyri minúty po zmene strán však Baku z veľkého uhla nachytal brankára Donnarummu, ktorý čakal prihrávku a nepostrážil si pravú žrď.

    VIDEO: Zostrih zápasu SK Slavia Praha - Arsenal

    O desať minút vrátil vedenie favoritovi hlavou Fernandez, no domáci odpovedali ešte expresnejšie a v 61. minúte vyrovnal Nusa.

    Tretíkrát však už zareagovať nedokázali. O triumfe City rozhodol v 78. minúte kanonier Haaland, ktorý si skvele vybral miesto v pokutovom území a v páde usmernil do siete prihrávku Andersona - 3:2.

    Porto s prvým bodovým zápisom

    Neapol nastúpil v Porte s rozsiahlou maródkou, ktorá zasiahla aj Lobotku. Domáci to chceli využiť čo najskôr.

    Gól Pepeho zo štvrtej minúty neplatil pre ofsajd, ale v 11. minúte si Bednarek našiel úplne voľné miesto v šestnástke pri rohu a hlavou otvoril skóre.

    VIDEO: Zostrih zápasu RB Lipsko - Manchester City

    Domácich to upokojilo a zamerali sa najmä na defenzívu a protiútoky. Neapolčania nazbierali za 36 minút štyri žlté karty a museli si dávať pozor na disciplínu.

    Smerom dopredu im to nefungovalo, no v závere polčasu predviedli ojedinelú akciu, po ktorej z dorážky rozvlnil sieť McTominay - 1:1.

    „Draci“ v druhom polčase stupňovali tlak a v 71. minúte išli opäť do vedenia, keď Gimenez vysunul za obranu Veigu a ten namieril medzi brankárove nohy. Prvý triumf i prvé body Porta v sezóne LM spečatili v závere Kiwior a z penalty Samu.

    VIDEO: Zostrih zápasu Borussia Dortmund - Real Betis

    Arsenal sa strachoval o víťazstvo

    Arsenal prišiel na Letnú v pozícii veľkého favorita, čo ukázal už v 9. minúte, keď Gyökeres vysunul Maduekeho a ten zblízka otvoril skóre.

    V 38. minúte pridal druhý gól švédsky útočník. Slavia si v ďalšom priebehu vypracovala niekoľko šancí, ale kontaktný gól prišiel neskoro, až v 90. minúte z kopačky Nowaka.

    VIDEO: Zostrih zápasu FC Porto - SSC Neapol

    Arsenal má po štyroch dueloch 10 bodov a je tretí, domáci získali doteraz len jeden. V drese Slavie absentoval pre chorobu Ivan Schranz.

    Stopercentnú bilanciu si neudržali hráči Betisu Sevilla, ktorí prehrali na pôde Borussie Dortmund 1:2, oba tímy tak majú na konte po deväť bodov.

    Rovnako nazbierali aj Bruggy, ktoré si na ihrisku PSV Eindhoven (2:1) pripísali už tretie víťazstvo v sérii. Prvé dosiahli hráči nórskeho Vikingu Stavanger, keď doma zdolali azerbajdžanský Sabah FC 4:1.

    Liga majstrov - 4. kolo ligovej fázy

    Borussia Dortmund - Real Betis 2:1 (0:0)

    Góly: 49. Silva, 72. Karetsas - 67. Ruibal

    FC Porto - SSC Neapol 4:1 (1:1)

    Góly: 11. Bednarek, 71. Veiga, 80. Kiwior, 89. Samu (z 11m) - 43. McTominay

    ČK: 88. Marin (Neapol)

    PSV Eindhoven - Club Bruggy 1:2 (0:1)

    Góly: 54. Sano - 25. Tresoldi, 65. Forbs


    RB Lipsko - Manchester City 2:3 (0:1)

    Góly: 49. Baku, 61. Nusa - 37. Lukeba (vl.), 58. Fernandez, 78. Haaland

    RC Lens - Como 1907 1:9 (0:3)

    Góly: 65. Aguilar - 7., 32. a 57. Douvikas, 40. Paz, 47. da Cunha, 53. Kempf, 62. Liberali, 69. Baturina, 90.+2 Papaccioli

    Slavia Praha - Arsenal Londýn 1:2 (0:2)

    Góly: 90. Nowak - 9. Madueke, 38. Gyökeres

    Fotogaléria zo zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC (Liga majstrov, 4. kolo)
    Slavia's Michal Sadilek, left, and Arsenal's Mikel Merino fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Slavia's Emmanuel Ayaosi, front, and Arsenal's Piero Hincapie fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Arsenal's Eberechi Eze, left, and Slavia's Tomas Vlcek fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Arsenal's manager Mikel Arteta stands by the bench before the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    17 fotografií
    Arsenal's manager Mikel Arteta, left, and Slavia's head coach Jindrich Trpisovsky shake hands before the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's goalkeeper Nazar Domchak saves shot by Arsenal's Viktor Gyoekeres during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's manager Mikel Arteta gives instructions during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players celebrate second goal during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players celebrate second goal during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Viktor Gyoekeres scores second goal during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Viktor Gyoekeres scores second goal during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Eberechi Eze receives the ball in front Slavia's Emmanuel Ayaosi during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Declan Rice clears the ball in front of Slavia's David Moses during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's David Moses receives yellow card during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's Emmanuel Ayaosi, front, and Arsenal's Gabriel fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Mikel Merino shoots during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's goalkeeper Nazar Domchak saves shot by Arsenal's Viktor Gyoekeres during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEX


    Viking Stavanger - Sabah Baku 4:1 (1:1)

    Góly: 27. a 90.+4 Botheim, 69. Tripič, 81. Falchener - 11. Mbina

    ČK: 78. McCarthy (Baku)


    AEK Atény - Real Madrid 2:3 (1:1)

    Góly: 12. Koita, 75. Pilo - 32. Bellingham, 78. Mbappe, 90.+2 Valverde

    ČK: 90.+5 Koita (mimo ihrisko)

    Fotogaléria zo zápasu AEK Atény - Real Madrid (Liga majstrov, 4. kolo)
    Real Madrid and AEK players observe a minute of silence in memory of the late Tenerife soccer player Jesus de Miguel prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)
    AEK Athens' Lovro Majer, right, and Real Madrid's Bernardo Silva battle for the ball during the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)
    Young AEK fans hold pictures of Real Madrid's Kylian Mbappe and England striker Harry Kane before the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)
    Real Madrid players observe a minute of silence in memory of the late Tenerife soccer player Jesus de Miguel prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)
    8 fotografií
    AEK Athens' Mijat Gacinovic, left, is challenged by Real Madrid's Marc Cucurella during the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)AEK players pose for a group photo before the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)Real Madrid players stand for the anthem prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)Real Madrid players pose for a group photo prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)


    Fenerbahçe Istanbul - FC Liverpool 3:2 (1:1)

    Góly: 29. Greenwood, 73. Brown, 79. Muriqi - 25. Nyoni, 69. Isak

    /M. Škriniar odohral za domácich celý zápas/

    Fotogaléria zo zápasu Fenerbahce Istanbul - Liverpool FC (Liga majstrov, 4. kolo)
    Fenerbahce's Mason Greenwood, left, and Liverpool's Alexis Mac Allister challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Liverpool's Victor Munoz, left, and Fenerbahce's Kojo Peprah Oppong challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Fenerbahce's Nelson Semedo controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Fenerbahce's Mason Greenwood, left, and Liverpool's Alexis Mac Allister challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    10 fotografií
    Liverpool players prepare for the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's N'Golo Kante, center, and Liverpool's Dominik Szoboszlai challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Nelson Semedo, left, and Liverpool's Rio Ngumoha challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXLiverpool's Victor Munoz, right, and Fenerbahce's Irfan Kahveci challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXLiverpool's Kostas Tsimikas, left, and Fenerbahce's Nelson Semedo challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXLiverpool's Bradley Barcola, right, and Fenerbahce's N'Golo Kante challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX


    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    4
    4
    0
    0
    20:5
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    Real MadridReal MadridRMA
    4
    4
    0
    0
    13:7
    12
    V
    V
    V
    V
    3
    ArsenalArsenalARS
    4
    3
    1
    0
    8:3
    10
    V
    R
    V
    V
    4
    ComoComoCOM
    4
    3
    0
    1
    19:6
    9
    V
    V
    P
    V
    5
    BarcelonaBarcelonaBAR
    4
    3
    0
    1
    14:6
    9
    V
    P
    V
    V
    6
    Aston VillaAston VillaAVL
    4
    3
    0
    1
    12:6
    9
    P
    V
    V
    V
    7
    Manchester CityManchester CityMCI
    4
    3
    0
    1
    12:7
    9
    V
    V
    P
    V
    8
    LiverpoolLiverpoolLIV
    4
    3
    0
    1
    14:10
    9
    P
    V
    V
    V
    9
    BruggyBruggyBRU
    4
    3
    0
    1
    11:7
    9
    V
    V
    V
    P
    10
    SportingSportingSPO
    4
    3
    0
    1
    8:4
    9
    V
    P
    V
    V
    11
    BetisBetisBET
    4
    3
    0
    1
    8:6
    9
    P
    V
    V
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    4
    3
    0
    1
    7:5
    9
    V
    V
    P
    V
    13
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    4
    2
    2
    0
    12:5
    8
    V
    R
    R
    V
    14
    StuttgartStuttgartSTU
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    P
    R
    V
    V
    15
    Inter MilánoInter MilánoINT
    4
    2
    0
    2
    8:6
    6
    V
    V
    P
    P
    16
    LASKLASKLSK
    4
    2
    0
    2
    10:9
    6
    V
    V
    P
    P
    17
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    P
    V
    18
    GalatasarayGalatasarayGAL
    4
    2
    0
    2
    8:9
    6
    V
    V
    P
    P
    19
    FenerbahceFenerbahceFEN
    4
    1
    2
    1
    6:11
    5
    V
    R
    P
    R
    20
    AS RímAS RímROM
    4
    1
    1
    2
    10:8
    4
    P
    V
    P
    R
    21
    ŠachtarŠachtarSHK
    4
    1
    1
    2
    4:4
    4
    P
    P
    V
    R
    22
    VikingVikingVIK
    4
    1
    1
    2
    9:10
    4
    V
    P
    R
    P
    23
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    4
    1
    1
    2
    4:5
    4
    P
    R
    V
    P
    24
    PSVPSVPSV
    4
    1
    1
    2
    3:4
    4
    P
    V
    P
    R
    25
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    4
    1
    1
    2
    4:9
    4
    R
    P
    V
    P
    26
    PortoPortoPOR
    4
    1
    0
    3
    6:7
    3
    V
    P
    P
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    4
    1
    0
    3
    6:11
    3
    P
    V
    P
    P
    28
    VillarrealVillarrealVIL
    4
    1
    0
    3
    8:14
    3
    P
    P
    V
    P
    29
    RB LipskoRB LipskoLEI
    4
    1
    0
    3
    5:11
    3
    P
    P
    V
    P
    30
    AEKAEKAEK
    4
    1
    0
    3
    5:11
    3
    P
    P
    P
    V
    31
    SabahSabahSAB
    4
    1
    0
    3
    4:10
    3
    P
    P
    V
    P
    32
    FeyenoordFeyenoordFEY
    4
    1
    0
    3
    4:11
    3
    P
    P
    V
    P
    33
    LensLensLEN
    4
    1
    0
    3
    4:16
    3
    P
    P
    P
    V
    34
    SlaviaSlaviaSLA
    4
    0
    1
    3
    5:9
    1
    P
    R
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    4
    0
    1
    3
    4:10
    1
    R
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    4
    0
    0
    4
    1:17
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Como oslavuje gól.
    Como oslavuje gól.
    Como si urobilo z Lensu trhací kalendár. Postaralo sa o najvyššie víťazstvo v histórii Ligy majstrov (prehľad)
    st 23:141
    Futbalisti Clubu Bruggy oslavujú gól.
    st 18:00
    Liga majstrov: Eindhoven na domácej pôde nebodoval. Výbornú formu potvrdili Bruggy Pozrite si sumár z futbalového zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: PSV Eindhoven - Club Bruggy.
    st 18:00
    Fotka zo zápasu Viking FK - Sabah FK.
    st 18:00
    Liga majstrov: Historická chvíľa pre Viking. Na domácej pôde oslavuje prvé víťazstvoPozrite si sumár z futbalového zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Viking FK - Sabah FK.
    st 18:00
    Real Madrid and AEK players observe a minute of silence in memory of the late Tenerife soccer player Jesus de Miguel prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)
    st 19:04
    Fotogaléria zo zápasu AEK Atény - Real Madrid (Liga majstrov, 4. kolo)
    st 19:04
    Slavia's Emmanuel Ayaosi, front, and Arsenal's Piero Hincapie fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Slavia and Arsenal in Prague, Czechia, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    st 21:27
    Fotogaléria zo zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC (Liga majstrov, 4. kolo)
    st 21:27
    Liverpool's Victor Munoz, left, and Fenerbahce's Kojo Peprah Oppong challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    st 19:12
    Fotogaléria zo zápasu Fenerbahce Istanbul - Liverpool FC (Liga majstrov, 4. kolo)
    st 19:12
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Como oslavuje gól.
    Como oslavuje gól.
    Como si urobilo z Lensu trhací kalendár. Postaralo sa o najvyššie víťazstvo v histórii Ligy majstrov (prehľad)
    st 23:141
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Como ponížilo Lens deviatimi gólmi. Slavia bola proti Arsenalu blízko bodu