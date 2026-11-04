Como ponížilo Lens deviatimi gólmi. Slavia bola proti Arsenalu blízko bodu

Nováčikovia najprestížnejšej futbalovej klubovej súťaže z Coma deklasovali v stredajšom zápase 4. kola skupinovej fázy Lens na jeho ihrisku vysoko 9:1.
Hetrikom sa blysol grécky útočník Anastasios Douvikas. Hráči Manchestru City potvrdili úlohu favoritov a na ihrisku RB Lipsko triumfovali 3:2.
Zraneniami sužovaný Neapol bez slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku prehral v Porte 1:4.
Como si svoju premiérovú sezónu v Lige majstrov i v európskych pohároch užíva, navyše hrá vo skvelej forme a potvrdilo to aj na pôde Lens.
Po polhodine hry viedlo už 2:0 vďaka dvom zásahom Douvikasa, ktorý v 40. minúte prihral na gól Pazovi a bolo v podstate rozhodnuté.
VIDEO: Zostrih zápasu Lens - Como
Tím zo severu Talianska sa nezastavil ani po zmene strán a keď Douvikas v 57. minúte skompletizoval hetrik, viedol už 6:0.
Grécky útočník je vo výbornej fazóne, vo štvrtom stretnutí LM dal už svoj šiesty gól, ďalších päť má na konte v Serie A.
Gól a dve asistencie pridal Paz. Como nakoniec rozstrieľalo domácich 9:1 a s deviatimi bodmi je na štvrtom mieste tabuľky.
City sa triaslo o tri body
Manchester City prišiel do Lipska s cieľom získať tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne LM. V 37. minúte ho za ním nasmeroval domáci Lukeba, ktorý si dal vlastný gól.
Štyri minúty po zmene strán však Baku z veľkého uhla nachytal brankára Donnarummu, ktorý čakal prihrávku a nepostrážil si pravú žrď.
VIDEO: Zostrih zápasu SK Slavia Praha - Arsenal
O desať minút vrátil vedenie favoritovi hlavou Fernandez, no domáci odpovedali ešte expresnejšie a v 61. minúte vyrovnal Nusa.
Tretíkrát však už zareagovať nedokázali. O triumfe City rozhodol v 78. minúte kanonier Haaland, ktorý si skvele vybral miesto v pokutovom území a v páde usmernil do siete prihrávku Andersona - 3:2.
Porto s prvým bodovým zápisom
Neapol nastúpil v Porte s rozsiahlou maródkou, ktorá zasiahla aj Lobotku. Domáci to chceli využiť čo najskôr.
Gól Pepeho zo štvrtej minúty neplatil pre ofsajd, ale v 11. minúte si Bednarek našiel úplne voľné miesto v šestnástke pri rohu a hlavou otvoril skóre.
VIDEO: Zostrih zápasu RB Lipsko - Manchester City
Domácich to upokojilo a zamerali sa najmä na defenzívu a protiútoky. Neapolčania nazbierali za 36 minút štyri žlté karty a museli si dávať pozor na disciplínu.
Smerom dopredu im to nefungovalo, no v závere polčasu predviedli ojedinelú akciu, po ktorej z dorážky rozvlnil sieť McTominay - 1:1.
„Draci“ v druhom polčase stupňovali tlak a v 71. minúte išli opäť do vedenia, keď Gimenez vysunul za obranu Veigu a ten namieril medzi brankárove nohy. Prvý triumf i prvé body Porta v sezóne LM spečatili v závere Kiwior a z penalty Samu.
VIDEO: Zostrih zápasu Borussia Dortmund - Real Betis
Arsenal sa strachoval o víťazstvo
Arsenal prišiel na Letnú v pozícii veľkého favorita, čo ukázal už v 9. minúte, keď Gyökeres vysunul Maduekeho a ten zblízka otvoril skóre.
V 38. minúte pridal druhý gól švédsky útočník. Slavia si v ďalšom priebehu vypracovala niekoľko šancí, ale kontaktný gól prišiel neskoro, až v 90. minúte z kopačky Nowaka.
VIDEO: Zostrih zápasu FC Porto - SSC Neapol
Arsenal má po štyroch dueloch 10 bodov a je tretí, domáci získali doteraz len jeden. V drese Slavie absentoval pre chorobu Ivan Schranz.
Stopercentnú bilanciu si neudržali hráči Betisu Sevilla, ktorí prehrali na pôde Borussie Dortmund 1:2, oba tímy tak majú na konte po deväť bodov.
Rovnako nazbierali aj Bruggy, ktoré si na ihrisku PSV Eindhoven (2:1) pripísali už tretie víťazstvo v sérii. Prvé dosiahli hráči nórskeho Vikingu Stavanger, keď doma zdolali azerbajdžanský Sabah FC 4:1.
Liga majstrov - 4. kolo ligovej fázy
Borussia Dortmund - Real Betis 2:1 (0:0)
Góly: 49. Silva, 72. Karetsas - 67. Ruibal
FC Porto - SSC Neapol 4:1 (1:1)
Góly: 11. Bednarek, 71. Veiga, 80. Kiwior, 89. Samu (z 11m) - 43. McTominay
ČK: 88. Marin (Neapol)
PSV Eindhoven - Club Bruggy 1:2 (0:1)
Góly: 54. Sano - 25. Tresoldi, 65. Forbs
RB Lipsko - Manchester City 2:3 (0:1)
Góly: 49. Baku, 61. Nusa - 37. Lukeba (vl.), 58. Fernandez, 78. Haaland
RC Lens - Como 1907 1:9 (0:3)
Góly: 65. Aguilar - 7., 32. a 57. Douvikas, 40. Paz, 47. da Cunha, 53. Kempf, 62. Liberali, 69. Baturina, 90.+2 Papaccioli
Slavia Praha - Arsenal Londýn 1:2 (0:2)
Góly: 90. Nowak - 9. Madueke, 38. Gyökeres
Viking Stavanger - Sabah Baku 4:1 (1:1)
Góly: 27. a 90.+4 Botheim, 69. Tripič, 81. Falchener - 11. Mbina
ČK: 78. McCarthy (Baku)
AEK Atény - Real Madrid 2:3 (1:1)
Góly: 12. Koita, 75. Pilo - 32. Bellingham, 78. Mbappe, 90.+2 Valverde
ČK: 90.+5 Koita (mimo ihrisko)
Fenerbahçe Istanbul - FC Liverpool 3:2 (1:1)
Góly: 29. Greenwood, 73. Brown, 79. Muriqi - 25. Nyoni, 69. Isak
/M. Škriniar odohral za domácich celý zápas/