Škriniar doviedol Fenerbahce do Ligy majstrov. Greif v odvete inkasoval dva góly

Slovenský hráč Fenerbahce Milan Škriniar
Slovenský hráč Fenerbahce Milan Škriniar (Autor: TASR)
TASR|26. aug 2026 o 23:08
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Turecký tím vyhral odvetu.

Futbalisti Fenerbahce Istanbul sa prebojovali do ligovej fázy Ligy majstrov. Rozhodol o tom odvetný zápas play off, v ktorom zvíťazili na pôde Olympique Lyon 2:1.

﻿Prvý zápas sa skončil nerozhodne 1:1. Za Lyon odchytal celý zápas slovenský brankár Dominik Greif, za Fenerbahce odohral jeho krajan Milan Škriniar ako kapitán tímu taktiež celý duel.

Hostia začali lepšie, v 24. minúte ich poslal do vedenia kosovský legionár Vedat Muriqi. O štyri minúty neskôr dal ich druhý gól Archie Brown a s dvojgólovým náskokom išiel turecký tím do kabín.

Po prestávke však v 61. minúte znížil Malick Fofana a domáci sa tešili aj z vyrovnania, keď sa presadil Lois Openda, ale VAR odhalil jeho ofsajd. Rovnako sa skončila aj akcia Kaila Boudacheho a domáci už vyrovnať nedokázali.

Hladký postup si vybojoval grécky AEK Atény, po bezgólovej remíze v Bulharsku s Levski Sofia zmietol v domácej odvete súpera 4:0. Základ víťazstva položil už v prvom polčase, v ktorom strelil tri góly.

Nórsky Viking FK po remíze 2:2 v Záhrebe uspel v odvete s Dinamom, zdolal ho 3:1. Po polčasovom rezultáte 1:1 sa za domácich presadili po prestávke Edvin Austbo a Tobias Moi.

Žreb ligovej fázy LM je na programe vo štvrtok 27. augusta v Monaku (18.00 h). Vyradené tímy Levski Sofia, Olympique Lyon a Dinamo Záhreb putujú do hlavnej fázy Európskej ligy, žreb skupinovej fázy tejto súťaže sa uskutoční v piatok.

Liga majstrov - odvety play-off

AEK Atény – Levski Sofia 4:0 (3:0)

Góly: 12. a 29. Varga, 7. Jovič, 55. Marin

/prvý zápas: 0:0, AEK postúpil do ligovej fázy/

Olympique Lyon – Fenerbahçe Istanbul 1:2 (0:2)

Góly: 61. Fofana - 24. Muriqi, 28. Brown

/D. Greif odchytal celý duel - M. Škriniar odohral celý zápas. Prvý zápas: 1:1, postúpilo Fenerbahce/

Viking FK – Dinamo Záhreb 3:1 (1:1)

Góly: 18. Tripic (z 11 m), 48. Austbo, 50. Moi - 10. Hoxha

/prvý zápas: 2:2, postúpil Viking/

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