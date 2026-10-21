    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Liga majstrov
    21.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    2 - 2
    1:1
    Arsenal
    Arsenal
    Futbalisti Manchestru United.
    VIDEO: Totálna demontáž Manchestru United. Výkon je jedným slovom žalostný, vravel komentátor
    Vľavo Harry Kane a Declan Rice v zápase Bayern Mníchov - Arsenal FC.
    Liga majstrov: Arsenal stratil prvýkrát body. Na pôde Bayernu zachraňoval remízu
    Futbalisti Realu Madrid sa tešia z gólu.
    Liga majstrov: Real Madrid si pripísal tretí triumf. Lipsko hrozilo najmä v prvom polčase
    Futbalisti Interu Miláno oslavujú triumf nad Šachtarom Doneck.
    Liga majstrov: Inter Miláno sa konečne dočkalo víťazstva. Záver zvládlo aj v oslabení
    Futbalisti LASK Linz oslavujú gól do siete Sportingu Lisabon.
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    Šláger víťaza nemal, Real zvládol rolu favorita. Aston Villa je stopercentná a vyhral aj Inter

    Momentka zo zápasu Bayern - Arsenal.
    Fotogaléria (65)
    Momentka zo zápasu Bayern - Arsenal. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|21. okt 2026 o 22:55
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    Betis vyhral aj tretí duel.

    Futbalisti Bayernu Mníchov a londýnskeho Arsenalu remizovali 2:2 v stredajšom stretnutí 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    Nemecký majster je tak v tejto sezóne naďalej nezdolaný naprieč všetkými súťažami. Real Madrid má po troch kolách plný počet bodov, keď na domácom štadióne zdolal 4:1 RB Lipsko.

    Slovenský brankár Ľubomír Belko sledoval iba z lavičky prehru Vikingu 1:3 na pôde Aston Villy.

    Eze prišiel a dostal Arsenal do vedenia

    V hlavnom ťaháku stredajšieho programu patrila prvá šanca po dvadsiatich minútach hry domácemu Bayernu, ale Serge Gnabry zvnútra šestnástky proti Davidovi Rayovi neuspel.

    Krátko nato si na opačnej strane Eberechi Eze, ktorý vystriedal v 10. minúte zraneného Bukaya Saku, nabehol na ľavé krídlo na dlhý pas a prekonal Manuela Neuera.

    Na snímke brankár Bayernu Manuel Neuer a Eberechi Eze z Arsenalu.
    Na snímke brankár Bayernu Manuel Neuer a Eberechi Eze z Arsenalu. (Autor: TASR/AP)

    Asistent rozhodcu najprv signalizoval ofsajd, no zasiahol VAR a „kanonieri“ sa radovali z vedenia.

    V 35. minúte ale predviedol svoje majstrovstvo Harry Kane, ktorý skvelou prihrávkou z polovice ihriska vysunul do ideálnej príležitosti Alphonsa Daviesa, ktorý nezaváhal a vyrovnal na 1:1.

    VIDEO: Davies skóroval po prihrávke Kanea

    V úvode druhého polčasu sa Neuer blysol skvelým zákrokom na čiare pri hlavičke Bruna Guimaraesa po rohovom kope a o chvíľu neskôr ho na opačnej strane napodobnil Raya pri šanci Dayota Upamecana.

    VIDEO: Neuer a Raya so skvelými zákrokmi

    V 61. minúte už ale španielsky brankár inkasoval po druhýkrát. Jurrien Timber trafil loptu rukou v pokutovom území a Kane v 61. minúte jedenástku premenil.

    Anglický kanonier tak skóroval v desiatom zápase LM za sebou, pričom rekord drží Cristiano Ronaldo, ktorý zaznamenal šnúru jedenástich duelov s gólom.

    VIDEO: Rice vyrovnal na 2:2

    Zverenci Mikela Artetu ale našli odpoveď, keď Declan Rice v 82. minúte po rýchlej akcii v šestnástke vystrelil tesne povedľa Neuera a vyrovnal na 2:2.

    Real skóroval v 45. zápase doma za sebou

    Real Madrid proti Lipsku zveľadil hodnotu rekordu, keď skóroval v 45. zápase LM na domácej pôde za sebou.

    V závere prvého polčasu po prihrávke Federica Valverdeho zakončoval v šestnástke Arda Güler a brankár hostí Maarten Vandevoordt loptu zrazil pod seba, ale pohotovo ju dopravil za bránkovú čiaru Bernardo Silva.

    VIDEO: Gól Silvu

    „Biely balet“ pridal druhý presný zásah krátko po zmene strán. Jude Bellingham centrom našiel Kyliana Mbappeho, ktorý hlavičkoval na bránu a loptu ešte zblízka dotlačil do siete Güler.

    VIDEO: Güler zvýšil na 2:0

    Do streleckej listiny sa napokon zapísal aj Mbappe, a to peknou strelou z hranice šestnástky v 83. minúte.

    Aj nemeckému súperovi sa však podarilo skórovať, keď hneď vzápätí zakončil úspešne rýchlu priamočiaru akciu Tidiam Gomis.

    VIDEO: Gól Mbappého na 3:0

    Posledné slovo mal ale Real, Yan Diomande takmer roztrhol sieť svojím výstavným volejom zvnútra pokutového územia po centri Brahima Diaza.

    Aston Villa bodovala naplno aj v treťom zápase a vo všetkých súťažiach ťahá šnúru siedmich duelov bez prehry, počas ktorej remizovala iba raz.

    Alysson oslavuje gól Aston Villy.
    Alysson oslavuje gól Aston Villy. (Autor: TASR/AP)

    Proti Vikingu otvoril skóre v 23. minúte hlavičkou po rohovom kope Ross Barkley a v 37. minúte sa presadil z bieleho bodu Emiliano Buendia.

    V 62. minúte viedol tím z Birminghamu už 3:0 po vlastnom góle Henrika Heggheima a nórsky majster sa v závere radoval aspoň z jedného gólu zásluhou Petra Christiansena.

    Inter si pripísal prvé body napriek vylúčeniu

    Inter Miláno zdolal Šachtar Doneck 1:0 a pripísal si prvé body v tomto ročníku LM napriek tomu, že dohrával od 68. minúty o desiatich po vylúčení Alessandra Bastoniho za dve žlté karty.

    Po výbornej prihrávke Henricha Mchitarjana strelil jediný gól duelu v 77. minúte obranca Carlos Augusto.

    Carlos Augusto sa teší z gólu Intera Miláno.
    Carlos Augusto sa teší z gólu Intera Miláno. (Autor: TASR/AP)

    Sporting Lisabon zaznamenal vôbec prvú prehru v sezóne, keď ho LASK Linz v Portugalsku zdolal 3:2.

    Domáci sa síce radovali už v 5. minúte po premenenej penalte v podaní Kolumbijčana Luisa Suareza, ale rakúsky majster zakrátko odpovedal, keď sa v 15. minúte presadil presnou strelou do dolného rohu brány Christoph Lang.

    Hostia dokonali obrat v 63. minúte po rýchlom protiútoku a presnej koncovke Sašu Kalajdžiča a ich tretí gól strelil o pár minút neskôr Čech Kryštof Daněk.

    VIDEO: Daněk s premiérovým gólom

    Sporting ešte záverečné minúty zdramatizoval, ale druhý presný zásah Suareza bol posledný v zápase. LASK si tak pripísal historicky prvé víťazstvo a body v LM.

    Sevillský Real Betis pokračuje v LM bez straty bodu. O jeho triumfe 1:0 proti Feyenoordu Rotterdam rozhodol v 59. minúte z pokutového kopu Isco.

    Bruggy predĺžili víťaznú sériu vo všetkých súťažiach na šesť zápasov. V domácom prostredí zdolali Lens 3:0 po góloch Hansa Vanakena, Joaquina Seysa a Carlosa Forbsa.

    Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy:

    Aston Villa - Viking Stavanger 3:1 (2:0)

    Góly: 23. Barkley, 37. Buendia (z 11 m), Heggheim (vlastný) - 85. Christiansen

    /Ľ. Belko (Viking) bol na lavičke náhradníkov/

    Club Bruggy - RC Lens 3:0 (1:0)

    Góly: 45.+3 Vanaken, 50. Seys, 72. Forbs.

    Bayern Mníchov - FC Arsenal 2:2 (1:1)

    Góly: 35. Davies, 61. Kane (z 11 m) - 25. Eze, 82. Rice

    Fotogaléria zo zápasu Bayern Mníchov - Arsenal FC (Liga majstrov, 3. kolo)
    Arsenal's Riccardo Calafiori, holds Bayern's Ismael Saibari during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
    Bayern players pose before the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
    Bayern's head coach Vincent Kompany gives instructions during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
    Arsenal's manager Mikel Arteta gives instructions during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
    35 fotografií
    Arsenal's goalkeeper David Raya and Bayern's Alphonso Davies go for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Kai Havertz receives a yellow card during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Josip Stanisic, left, and Arsenal's Kai Havertz jump for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Bukayo Saka walks off the pitch after an injury during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Noni Madueke heads the ball over Bayern's Luis Diaz during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Bukayo Saka, right, and Bayern's Alphonso Davies fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Bukayo Saka, right, and Bayern's Alphonso Davies fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Alphonso Davies, left, and Arsenal's Bruno Guimaraes fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Bukayo Saka walks off the pitch after an injury during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Bukayo Saka, front, and Bayern's Alphonso Davies fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)WA 42 Mníchov - Na snímke hráč Bayernu Mníchov Konrad Laimer (vľavo) a hráč Arsenalu Declan Rice bojujú o loptu počas duelu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Bayern Mníchov - FC Arsenal v Mníchove v stredu 21. októbra 2026. FOTO TASR/AP Arsenal's Declan Rice receives the ball in front of Bayern's Konrad Laimer during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Nemecko - šport - futbal - LM - ligová - fáza - liga - majstrov - kolo - tretie - 3.Arsenal's Jurrien Timber passes the ball in front of Bayern's Harry Kane during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Declan Rice receives the ball in front of Bayern's Konrad Laimer during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Declan Rice, center, warms up for the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)WA 38 Mníchov - Na snímke brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer sa rozcvičuje pred duelom 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Bayern Mníchov - FC Arsenal v Mníchove v stredu 21. októbra 2026. FOTO TASR/AP Bayern's goalkeeper Manuel Neuer warms up for the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Nemecko - šport - futbal - LM - ligová - fáza - liga - majstrov - kolo - tretie - 3.Bayern's goalkeeper Manuel Neuer warms up for the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's head coach Vincent Kompany talks to media before the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Ismael Saibari, left, Harry Kane, center and Serge Gnabry wamr up for the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Harry Kane warms up for the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's goalkeeper Manuel Neuer warms up for the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Eberechi Eze celebrates after scoring first goal during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Aleksandar Pavlovic heads the ball in front pf Arsenal's Kai Havertz during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Declan Rice tackles Bayern's Harry Kane during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Alphonso Davies celebrates after scoring first goal during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Alphonso Davies celebrates after scoring first goal during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Eberechi Eze celebrates after scoring first goal during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern players celebrate first goal during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Martin Odegaard, right and Bayern's Tom Bischof fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Martin Odegaard, left, and Bayern's Tom Bischof fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal players celebrate first goal during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Alphonso Davies scores first goal during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

    Inter Miláno - Šachtar Doneck 1:0 (0:0)

    Gól: 77. Augusto. ČK: 68. Bastoni (Inter, po druhej ŽK)

    Real Madrid - RB Lipsko 4:1 (1:0)

    Góly: 44. Bernardo Silva, 52. Güler, 83. Mbappe, 87. Diomande - 85. Gomis

    Fotogaléria zo zápasu Real Madrid - RB Lipsko (Liga majstrov, 3. kolo)
    Real Madrid's Bernardo Silva, center right, celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Real Madrid's Bernardo Silva, center, celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Real Madrid's Bernardo Silva scores their opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Real Madrid's Bernardo Silva scores their opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    30 fotografií
    Leipzig's Christopher Nkunku, right, challenges for the ball with Real Madrid's Dean Huijsen during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Eduardo Camavinga, left, challenges for the ball with Leipzig's Nicolas Seiwald during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's David Raum kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Arda Gule, left, challenges for the ball with Leipzig's Neil El Aynaoui during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's goalkeeper Thibaut Courtois reacts during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Christopher Nkunku, center, challenges for the ball with Real Madrid's Eduardo Camavinga, left, and Real Madrid's Trent Alexander-Arnold during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Christopher Nkunku, left, challenges for the ball with Real Madrid's Antonio Rudiger during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Willi Orban, left, challenges for the ball with Real Madrid's Bernardo Silva during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Romulo challenges for the ball with Real Madrid's Dean Huijsen, rear, during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Christopher Nkunku, center, challenges for the ball with Real Madrid's Antonio Rudiger during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Willi Orban passes the ball during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Dean Huijsen is in action during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Brajan Gruda, right, challenges for the ball with Real Madrid's Alvaro Carreras during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham, center left, challenges for the ball with Leipzig's Romulo during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's goalkeeper Thibaut Courtois passes the ball during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Christopher Nkunku, right, is challenged by Real Madrid's Eduardo Camavinga during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's goalkeeper Thibaut Courtois warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Thaigo Pitarch warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Arda Guler warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Vinicius Junior warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Marc Cucurella warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Real Betis - Feyenoord Rotterdam 1:0 (0:0)

    Gól: 59. Isco (z 11 m)

    Sporting Lisabon - LASK Linz 2:3 (1:1)

    Góly: 5. a 89. Suarez (prvý z 11 m) - 15. Lang, 63. Kalajdžič, 68. Daněk

    Como 1907 - Manchester United 4:1 (1:0)

    Góly: 2. a 57. Paz, 49. Douvikas, 76. Ramon - 90.+1 Zirkzee

    Lille OSC - Galatasaray Istanbul 2:4 (2:2)

    Góly: 7. a 39. Diaoune - 2. Akgun, 44. Batrakov, 52. Bentaleb (vlastný), 61. Osimhen

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava reagujú po inkasovanom góle.
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava reagujú po inkasovanom góle.
    Slovan má hrozivé skóre a je posledný, päť klubov je stopercentných. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    st 22:58
    Isco premieňa penaltu v zápase Real Betis - Feyenoord Rotterdam.
    st 18:00
    Liga majstrov: Real Betis zostáva stopercentný. Na domácej pôde mu stačil na triumf jediný gólPozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Real Betis - Feyenoord Rotterdam.
    st 18:00
    Hans Vanaken (druhý vpravo) z Clubu Bruggy oslavuje gól.
    st 18:00
    Liga majstrov: Bruggy opanovali domáci zápas. Francúzsky klub prehral rozdielom triedyPozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Club Bruggy - RC Lens.
    st 18:00
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava reagujú po inkasovanom góle.
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava reagujú po inkasovanom góle.
    Slovan má hrozivé skóre a je posledný, päť klubov je stopercentných. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    st 22:58
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Šláger víťaza nemal, Real zvládol rolu favorita. Aston Villa je stopercentná a vyhral aj Inter