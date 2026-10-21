Šláger víťaza nemal, Real zvládol rolu favorita. Aston Villa je stopercentná a vyhral aj Inter

Futbalisti Bayernu Mníchov a londýnskeho Arsenalu remizovali 2:2 v stredajšom stretnutí 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Nemecký majster je tak v tejto sezóne naďalej nezdolaný naprieč všetkými súťažami. Real Madrid má po troch kolách plný počet bodov, keď na domácom štadióne zdolal 4:1 RB Lipsko.
Slovenský brankár Ľubomír Belko sledoval iba z lavičky prehru Vikingu 1:3 na pôde Aston Villy.
Eze prišiel a dostal Arsenal do vedenia
V hlavnom ťaháku stredajšieho programu patrila prvá šanca po dvadsiatich minútach hry domácemu Bayernu, ale Serge Gnabry zvnútra šestnástky proti Davidovi Rayovi neuspel.
Krátko nato si na opačnej strane Eberechi Eze, ktorý vystriedal v 10. minúte zraneného Bukaya Saku, nabehol na ľavé krídlo na dlhý pas a prekonal Manuela Neuera.
Asistent rozhodcu najprv signalizoval ofsajd, no zasiahol VAR a „kanonieri“ sa radovali z vedenia.
V 35. minúte ale predviedol svoje majstrovstvo Harry Kane, ktorý skvelou prihrávkou z polovice ihriska vysunul do ideálnej príležitosti Alphonsa Daviesa, ktorý nezaváhal a vyrovnal na 1:1.
VIDEO: Davies skóroval po prihrávke Kanea
V úvode druhého polčasu sa Neuer blysol skvelým zákrokom na čiare pri hlavičke Bruna Guimaraesa po rohovom kope a o chvíľu neskôr ho na opačnej strane napodobnil Raya pri šanci Dayota Upamecana.
VIDEO: Neuer a Raya so skvelými zákrokmi
V 61. minúte už ale španielsky brankár inkasoval po druhýkrát. Jurrien Timber trafil loptu rukou v pokutovom území a Kane v 61. minúte jedenástku premenil.
Anglický kanonier tak skóroval v desiatom zápase LM za sebou, pričom rekord drží Cristiano Ronaldo, ktorý zaznamenal šnúru jedenástich duelov s gólom.
VIDEO: Rice vyrovnal na 2:2
Zverenci Mikela Artetu ale našli odpoveď, keď Declan Rice v 82. minúte po rýchlej akcii v šestnástke vystrelil tesne povedľa Neuera a vyrovnal na 2:2.
Real skóroval v 45. zápase doma za sebou
Real Madrid proti Lipsku zveľadil hodnotu rekordu, keď skóroval v 45. zápase LM na domácej pôde za sebou.
V závere prvého polčasu po prihrávke Federica Valverdeho zakončoval v šestnástke Arda Güler a brankár hostí Maarten Vandevoordt loptu zrazil pod seba, ale pohotovo ju dopravil za bránkovú čiaru Bernardo Silva.
VIDEO: Gól Silvu
„Biely balet“ pridal druhý presný zásah krátko po zmene strán. Jude Bellingham centrom našiel Kyliana Mbappeho, ktorý hlavičkoval na bránu a loptu ešte zblízka dotlačil do siete Güler.
VIDEO: Güler zvýšil na 2:0
Do streleckej listiny sa napokon zapísal aj Mbappe, a to peknou strelou z hranice šestnástky v 83. minúte.
Aj nemeckému súperovi sa však podarilo skórovať, keď hneď vzápätí zakončil úspešne rýchlu priamočiaru akciu Tidiam Gomis.
VIDEO: Gól Mbappého na 3:0
Posledné slovo mal ale Real, Yan Diomande takmer roztrhol sieť svojím výstavným volejom zvnútra pokutového územia po centri Brahima Diaza.
Aston Villa bodovala naplno aj v treťom zápase a vo všetkých súťažiach ťahá šnúru siedmich duelov bez prehry, počas ktorej remizovala iba raz.
Proti Vikingu otvoril skóre v 23. minúte hlavičkou po rohovom kope Ross Barkley a v 37. minúte sa presadil z bieleho bodu Emiliano Buendia.
V 62. minúte viedol tím z Birminghamu už 3:0 po vlastnom góle Henrika Heggheima a nórsky majster sa v závere radoval aspoň z jedného gólu zásluhou Petra Christiansena.
Inter si pripísal prvé body napriek vylúčeniu
Inter Miláno zdolal Šachtar Doneck 1:0 a pripísal si prvé body v tomto ročníku LM napriek tomu, že dohrával od 68. minúty o desiatich po vylúčení Alessandra Bastoniho za dve žlté karty.
Po výbornej prihrávke Henricha Mchitarjana strelil jediný gól duelu v 77. minúte obranca Carlos Augusto.
Sporting Lisabon zaznamenal vôbec prvú prehru v sezóne, keď ho LASK Linz v Portugalsku zdolal 3:2.
Domáci sa síce radovali už v 5. minúte po premenenej penalte v podaní Kolumbijčana Luisa Suareza, ale rakúsky majster zakrátko odpovedal, keď sa v 15. minúte presadil presnou strelou do dolného rohu brány Christoph Lang.
Hostia dokonali obrat v 63. minúte po rýchlom protiútoku a presnej koncovke Sašu Kalajdžiča a ich tretí gól strelil o pár minút neskôr Čech Kryštof Daněk.
VIDEO: Daněk s premiérovým gólom
Sporting ešte záverečné minúty zdramatizoval, ale druhý presný zásah Suareza bol posledný v zápase. LASK si tak pripísal historicky prvé víťazstvo a body v LM.
Sevillský Real Betis pokračuje v LM bez straty bodu. O jeho triumfe 1:0 proti Feyenoordu Rotterdam rozhodol v 59. minúte z pokutového kopu Isco.
Bruggy predĺžili víťaznú sériu vo všetkých súťažiach na šesť zápasov. V domácom prostredí zdolali Lens 3:0 po góloch Hansa Vanakena, Joaquina Seysa a Carlosa Forbsa.
Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy:
Aston Villa - Viking Stavanger 3:1 (2:0)
Góly: 23. Barkley, 37. Buendia (z 11 m), Heggheim (vlastný) - 85. Christiansen
/Ľ. Belko (Viking) bol na lavičke náhradníkov/
Club Bruggy - RC Lens 3:0 (1:0)
Góly: 45.+3 Vanaken, 50. Seys, 72. Forbs.
Bayern Mníchov - FC Arsenal 2:2 (1:1)
Góly: 35. Davies, 61. Kane (z 11 m) - 25. Eze, 82. Rice
Inter Miláno - Šachtar Doneck 1:0 (0:0)
Gól: 77. Augusto. ČK: 68. Bastoni (Inter, po druhej ŽK)
Real Madrid - RB Lipsko 4:1 (1:0)
Góly: 44. Bernardo Silva, 52. Güler, 83. Mbappe, 87. Diomande - 85. Gomis
Real Betis - Feyenoord Rotterdam 1:0 (0:0)
Gól: 59. Isco (z 11 m)
Sporting Lisabon - LASK Linz 2:3 (1:1)
Góly: 5. a 89. Suarez (prvý z 11 m) - 15. Lang, 63. Kalajdžič, 68. Daněk
Como 1907 - Manchester United 4:1 (1:0)
Góly: 2. a 57. Paz, 49. Douvikas, 76. Ramon - 90.+1 Zirkzee
Lille OSC - Galatasaray Istanbul 2:4 (2:2)
Góly: 7. a 39. Diaoune - 2. Akgun, 44. Batrakov, 52. Bentaleb (vlastný), 61. Osimhen