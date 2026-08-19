Celtic je len krok od Ligy majstrov. Bodö/Glimt prišlo o nulu až v závere

Futbalisti Celticu Glasgow zvíťazili v úvodnom zápase play off Ligy majstrov nad LASK Linz 3:0 a výrazne sa priblížili k postupu. Dva góly domácich strelil kolumbijský útočník Camilo Duran.
Blízko k postupu sú aj hráči FK Bodö/Glimt, nórsky tím v stredu zvíťazil na ihrisku NEC Nijmegen 3:1.
Futbalisti Hapoelu Beer Ševa vyhrali na štadióne v Bukurešti nad azerbajdžanským tímom FC Sabah 2:1.
Liga majstrov - 1. zápasy play-off
Celtic Glasgow – LASK Linz 3:0 (2:0)
Góly: 38. a 67. Duran, 26. Nygren
Hapoel Beer Ševa – FC Sabah 2:1 (1:1)
Góly: 43. East, 71. Zlatanovič - 6. Simič
NEC Nijmegen – FK Bodö/Glimt 1:3 (0:2)
Góly: 85. Bischoff - 25. Fet, 44. Helmersen (z 11 m), 50. Aleesami