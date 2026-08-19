Celtic je len krok od Ligy majstrov. Bodö/Glimt prišlo o nulu až v závere

Hráč Celticu Camilo Duran (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil druhý gól proti LASK-u v prvom zápase play off Ligy majstrov Celtic Glasgow – LASK Linz.
Hráč Celticu Camilo Duran (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil druhý gól proti LASK-u v prvom zápase play off Ligy majstrov Celtic Glasgow – LASK Linz. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|19. aug 2026 o 23:14
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Z výhry sa tešil aj Hapoel Beer Ševa.

Futbalisti Celticu Glasgow zvíťazili v úvodnom zápase play off Ligy majstrov nad LASK Linz 3:0 a výrazne sa priblížili k postupu. Dva góly domácich strelil kolumbijský útočník Camilo Duran.

Blízko k postupu sú aj hráči FK Bodö/Glimt, nórsky tím v stredu zvíťazil na ihrisku NEC Nijmegen 3:1.

Futbalisti Hapoelu Beer Ševa vyhrali na štadióne v Bukurešti nad azerbajdžanským tímom FC Sabah 2:1.

Liga majstrov - 1. zápasy play-off

Celtic Glasgow – LASK Linz 3:0 (2:0)

Góly: 38. a 67. Duran, 26. Nygren

Hapoel Beer Ševa – FC Sabah 2:1 (1:1)

Góly: 43. East, 71. Zlatanovič - 6. Simič

NEC Nijmegen – FK Bodö/Glimt 1:3 (0:2)

Góly: 85. Bischoff - 25. Fet, 44. Helmersen (z 11 m), 50. Aleesami

Liga majstrov

Liga majstrov

    Hráč Celticu Camilo Duran (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil druhý gól proti LASK-u v prvom zápase play off Ligy majstrov Celtic Glasgow – LASK Linz.
    Hráč Celticu Camilo Duran (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil druhý gól proti LASK-u v prvom zápase play off Ligy majstrov Celtic Glasgow – LASK Linz.
    Celtic je len krok od Ligy majstrov. Bodö/Glimt prišlo o nulu až v závere
    st 23:14
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