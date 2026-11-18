Futbaloví vicemajstri sveta Argentínčania v prípravnom zápase v Córdobe deklasovali Kostariku 7:0.
Urobili si tak náladu po piatkovej porážke 1:2 s Uruguajom, ktorá pre nich bola prvým stretnutím bez dlhoročného reprezentačného kapitána Lionela Messiho. Tridsaťdeväťročný špílmacher sa rozlúčil s národným tímom už v októbri.
Proti Kostarike dali traja hráči po dva góly. Kanonádu načal Nico Paz v ôsmej minúte a druhýkrát sa ofenzívny záložník talianskeho Coma presadil o pol hodiny neskôr.
Ešte do polčasu zvýšil na 4:0 Julián Álvarez a po pauze sa dvakrát trafil aj devätnásťročný Franco Mastantuono, ktorý v druhom polčase vystriedal Paza. Na 6:0 zvýšil Alexis Mac Allister.
VIDEO: Zostrih zápasu Argentína - Kostarika
Messi, ktorý argentínsky tím doviedol na svetových šampionátoch k zlatu a striebru, uzavrel kariéru v reprezentácii na začiatku októbra v prípravnom dueli s Beninom. Zastavil sa na 126 góloch a 208 štartoch.
Vysoké víťazstvo si pripísali aj hráči Uruguaja, ktorí strelili v záverečných dvadsiatich minútach štyri góly a Dominikánsku republiku zdolali 5:0.
K výhre Ekvádora 2:0 nad Bolíviou prispel gólom a asistenciou krídelník českej Sparty Praha John Mercado.
Prípravné zápasy:
Čile - Kolumbia 0:0
Argentína - Kostarika 7:0 (4:0)
Góly: 8. a 38. Paz, 35. a 43. Alvarez, 48. a 88. Mastantuono, 78. Mac Allister
Ekvádor - Bolívia 2:0 (2:0)
Góly: 20. Mercado, 45.+4 J. Caicedo
Uruguaj - Dominikánska republika 5:0 (1:0)
Góly: 41. Aguirre, 70. Valdez (vlastný), 80. de la Cruz (z 11 m), 87. Valverde, 90.+4 Damiani