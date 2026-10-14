Ďalší zázrak u treťoligistu sa nekonal, do osemfinále aj štvrtoligista (Slovnaft Cup, výsledky)

Šesťnásťfinále Slovnaft Cupu pokračovalo v stredu deviatimi zápasmi.
Nikéligisti nezaváhali a s prehľadom postúpili.
Obhajca trofeje MŠK Žilina nemal žiadny problém u piatoligistu v Kostolných Kračanoch a zvíťazil 5:0.
Treťoligové Veľké Ludince, ktoré sa v minulom kole postarali o senzáciu vyradením Dunajskej Stredy, vypadli po prehre 0:2 s druholigovým Zvolenom.
Štvrtoligový Boleráz po remíze 1:1 vyradil na penalty Námestovo, ktoré hrá o súťaž vyššie.
Slovnaft Cup, 4. kolo – výsledky, streda 14. októbra
Považská Bystrica – Košice 0:2 (0:2)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Myjava - Ružomberok 0:3 (0:1)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Veľké Ludince – Zvolen 0:2 (0:0)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Šamorín – Humenné 2:1 (1:0)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Kostolné Kračany – Žilina 0:5 (0:3)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Boleráz – Námestovo 1:1 (0:0), na pok. kopy 5:3
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Lokomotíva Košice – Trenčín 0:1 (0:1)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Piešťany – Trnava 0:2 (0:0)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Vranov nad Topľou – Banská Bystrica 0:2 (0:2)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>