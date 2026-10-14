    Ďalší zázrak u treťoligistu sa nekonal, do osemfinále aj štvrtoligista (Slovnaft Cup, výsledky)

    Trofej Slovnaft Cup.
    Trofej Slovnaft Cup. (Zdroj: stksamorin.sk)
    Titanilla Bőd|14. okt 2026 o 16:51
    ShareTweet0

    V stredu sa hralo deväť zápasov.

    Šesťnásťfinále Slovnaft Cupu pokračovalo v stredu deviatimi zápasmi.

    Nikéligisti nezaváhali a s prehľadom postúpili.

    Obhajca trofeje MŠK Žilina nemal žiadny problém u piatoligistu v Kostolných Kračanoch a zvíťazil 5:0.

    Treťoligové Veľké Ludince, ktoré sa v minulom kole postarali o senzáciu vyradením Dunajskej Stredy, vypadli po prehre 0:2 s druholigovým Zvolenom.

    Štvrtoligový Boleráz po remíze 1:1 vyradil na penalty Námestovo, ktoré hrá o súťaž vyššie.

    Slovnaft Cup, 4. kolo – výsledky, streda 14. októbra

    Považská Bystrica – Košice 0:2 (0:2)

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Myjava - Ružomberok 0:3 (0:1)

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Veľké Ludince – Zvolen 0:2 (0:0)

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Šamorín – Humenné 2:1 (1:0)

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Kostolné Kračany – Žilina 0:5 (0:3)

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Boleráz – Námestovo 1:1 (0:0), na pok. kopy 5:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Lokomotíva Košice – Trenčín 0:1 (0:1)

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Piešťany – Trnava 0:2 (0:0)

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Vranov nad Topľou – Banská Bystrica 0:2 (0:2)

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalnet

    Futbalnet

      Trofej Slovnaft Cup.
      Trofej Slovnaft Cup.
      Ďalší zázrak u treťoligistu sa nekonal, do osemfinále aj štvrtoligista (Slovnaft Cup, výsledky)
      Titanilla Bőddnes 16:51
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Ďalší zázrak u treťoligistu sa nekonal, do osemfinále aj štvrtoligista (Slovnaft Cup, výsledky)