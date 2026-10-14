Famózna otočka Realu, City dostalo facku od PSG. Aston Villa rozobrala Fenerbahce šiestimi gólmi

Futbalisti obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain zvíťazili v šlágri stredajšieho programu 2. kola hlavnej fázy Ligy majstrov na ihrisku Manchestru City vysoko 4:2 a s dvoma výhrami a skóre 10:2 sú na čele tabuľky.
Real Madrid v závere otočil duel na pôde AS Rím a vďaka trom gólom za sedem minút triumfoval 4:3.
Fenerbahce Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom odišlo z ihriska Aston Villy so zahanbujúcim debaklom 0:6.
Na Etihad Stadium začali náporom domáci hráči a hosťujúci brankár Matvej Safonov musel pri jednej zo šancí vytlačiť loptu na brvno.
PSG však v 13. minúte predviedlo ukážkový brejk, na ktorého konci poslal technické zakončenie k ľavej žrdi Desire Doue.
Citizens sa nestihli ani spamätať zo studenej sprchy a prišla ďalšia krásna akcia hostí, pri ktorej si Ousmane Dembele vymenil v šestnástke center s Douem a hlavou zvýšil na 2:0.
Po polhodine hry to už vyzeralo na debakel, keď Warren Zaire-Emery pätičkou posunul loptu na hranicu šestnástky Vitinhovi a ten tvrdou strelou pridal tretí gól hostí.
Manchester reagoval cez prestávku troma striedaniami. Tie pomohli a v 53. minúte znížil hlavou Erling Haaland.
O desať minút však hosťom vrátil trojgólové vedenie Maghnes Akliouche, ktoré už len zmiernil svojím druhým zásahom Haaland.
Famózny záver Realu
Rimania začali veľkým náporom, už v 10. minúte mali na konte štyri strely a jednu tutovku, gól však nedali. Ich rozbeh zbrzdilo zranenie Koneho, ktorý musel striedať v 17. minúte, no o tri neskôr sa rozbehli znova a po zlej rozohrávke Realu zakončil akciu gólovou strelou spoza šestnástky Marten de Roon - 1:0.
Po ďalšej veľkej chybe a strele Donleyho Malena zachránil na čiare brankár Realu Thibaut Courtois. Hostia vyrovnali v 25. minúte z dovtedy ojedinelej akcie, keď sa po chybe obrancu dokázal uvoľniť Mbappe a tečovanou strelou prehodil brankára.
Francúzsky kanonier sa stal vo veku 27 rokov a 298 dní najmladším hráčom v histórii, ktorý nastúpil na sto zápasov v Lige majstrov a prekonal doterajší rekord Lionela Messiho.
Aj po zmene strán však boli v ofenzíve lepší domáci. V 51. minúte po strate Viniciusa na strede ihriska im vrátil vedenie taktiež s prispením teču aktívny Malen a jeho ďalší gól z 57. minúty musel potvrdiť VAR - 3:1.
VIDEO: Góly AS Rím na 2:1 a 3:1
Na druhej strane neplatil druhý Mbappeho gól pre tesný ofsajd.
Domáci však dvojgóloý náskok trestuhodne zahodili a doplatili na katastrofálne bránenie rohových kopov.
Real totiž za sedem minút tri z nich premenil, keď sa presadili Carlos Espi, Endrick a Antonio Rüdiger, pričom všetky tri zahrával striedajúci Arda Güler. Rimania o týždeň hostia Slovan Bratislava.
VIDEO: Víťazný gól Realu Madrid
Škriniarova obrana inkasovala poltucet
Duel v Birminghame malo pod taktovkou slovenské rozhodcovské kvarteto - hlavný Ivan Kružliak, jeho asistenti Branislav Hancko a Ján Pozor a ako štvrtý Peter Kráľovič.
Úradujúci víťazi Európskej ligy UEFA z Aston Villy udreli už v 12. minúte, keď sa po rohu presadil strelou pomedzi Škriniarove nohy Johan Manzambi.
Domáci rozhodli už do prestávky, keď dvakrát udrel Nicolas Jackson a debakel dokonali po zmene strán, keď pridal ďalšie dva góly Ross Barkley a skóre uzavrel Tammy Abraham. Aston Villa je tretia za PSG a Barcelonou.
Hráči nórskeho FK Bodö/Glimt potvrdili, že na svojom ihrisku za polárnou čiarou dokážu potrápiť každého súpera. V súboji s Borussiou Dortmund boli aktívnejší a nebezpečnejší a o ich triumfe 1:0 rozhodol v 52. minúte Fredrik Sjövold.
Bodö tak doma vyhralo od mája v dvanástich zápasoch v sérii vo všetkých súťažiach, v jednom po predĺžení a jednom po penaltách.
Betis Sevilla nadviazal na úvodnú výhru z Lille a doma zdolal 3:2 Porto, ktoré stále čaká na prvé body v prebiehajúcej sezóne LM. Šachtar Doneck zdolal AEK Atény 3:1, duel sa hral na Stamford Bridge.
Hráči Liverpoolu vyhrali na ihrisku LASK Linz po prestrelke 6:3 a na konte majú plný počet bodov. V drese hostí zaznamenal hetrik Bradley Barcola.
Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy:
AS Rím - Real Madrid 3:4 (1:1)
Góly: 20. de Roon, 51. a 57. Malen - 25. Mbappe, 83. Espi, 85. Endrick, 90. Rüdiger
Aston Villa - Fenerbahce 6:0 (3:0)
Góly: 12. Manzambi, 31. a 39. Jackson, 68. a 72. Barkley, 90. Abraham
/za hostí celý zápas Škriniar/
Real Betis - FC Porto 3:2 (0:0)
Góly: 47. Ezzalzouli, 74. Hernandez, 84. Isco (z 11m) - 54. Veiga, 61. Samu
FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)
Gól: 52. Sjövold
Manchester City - Paríž Saint-Germain 2:4 (0:3)
Góly: 53. a 75. Haaland - 13. Doue, 15. Dembele, 32. Vitinha, 62. Akliouche
ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 0:3 (0:1)
Góly: 29. Undav, 65. Cruz (vlastný), 90. Demirovič
Šachtar Doneck - AEK Atény 3:1 (1:1)
Góly: 34. Pedrinho (z 11m), 80. Tobias, 86. Mendoza - 28. Majer
LASK Linz - Liverpool FC 3:6
Góly: 63. Ljubičić, 74. Flecker, 78. Flecker – 22. R. Araújo, 24. Barcola, 37. Barcola, 51. J. Frimpong, 66. Barcola, 72. Koumas
Feyenoord Rotterdam - Calcio Como
Góly: 20. Zechiël (Valente), 52. Hadj Moussa (Diarra), 81. R. Sánchez (vla.) – 18. Diao (Ramón), 90+3. Douvikas.