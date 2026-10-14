    Manchester City
    Manchester City
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    2 - 4
    0:3
    PSG
    PSG
    Antonio Rüdiger oslavuje víťazný gól Realu proti AS Rím.
    Liga majstrov: Real Madrid otočil vďaka trom gólom za sedem minút. Rozhodol bývalý hráč Ríma
    Hráč Aston Villa Nicolas Jackson (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil druhý gól proti Fenerbahce.
    Liga majstrov: Aston Villa previedla gólový koncert. Fenerbahce so Škriniarom s hanebnou prehrou
    Fotka zo zápasu Betis Sevilla - FC Porto.
    Liga majstrov: Gólová prestrelka po zmene strán. Porto náskok neudržalo, z triumfu sa teší Betis
    Futbalisti FK Bodö/Glimt oslavujú gól do siete Dortmundu.
    Liga majstrov: Nórsky klub sa postaral o ďalšie prekvapenie, jeho silu pocítil Dortmund
    Futbalisti Manchestru City v zápase proti PSG.
    Liga majstrov: Úradujúci šampión z PSG ovládol šláger. Manchester City inkasovalo až štyrikrát
    Futbalisti Šachtaru Doneck oslavujú gól do siete AEK Atény.
    Liga majstrov: Šachtar neprehral ani vo svojom druhom zápase. Proti AEK si pripísal prvý triumf
    VýsledkyMbappéSúvisiace

    Famózna otočka Realu, City dostalo facku od PSG. Aston Villa rozobrala Fenerbahce šiestimi gólmi

    Futbalisti PSG oslavujú gól proti Manchestru City.
    Fotogaléria (83)
    Futbalisti PSG oslavujú gól proti Manchestru City. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|14. okt 2026 o 22:55
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    Obhajca titulu triumfoval napriek zahodenej penalte v nadstavenom čase.

    Manchester City
    Manchester City
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    2 - 4
    0:3
    PSG
    PSG

    Futbalisti obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain zvíťazili v šlágri stredajšieho programu 2. kola hlavnej fázy Ligy majstrov na ihrisku Manchestru City vysoko 4:2 a s dvoma výhrami a skóre 10:2 sú na čele tabuľky.

    Real Madrid v závere otočil duel na pôde AS Rím a vďaka trom gólom za sedem minút triumfoval 4:3.

    Fenerbahce Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom odišlo z ihriska Aston Villy so zahanbujúcim debaklom 0:6.

    Na Etihad Stadium začali náporom domáci hráči a hosťujúci brankár Matvej Safonov musel pri jednej zo šancí vytlačiť loptu na brvno.

    PSG však v 13. minúte predviedlo ukážkový brejk, na ktorého konci poslal technické zakončenie k ľavej žrdi Desire Doue.

    Citizens sa nestihli ani spamätať zo studenej sprchy a prišla ďalšia krásna akcia hostí, pri ktorej si Ousmane Dembele vymenil v šestnástke center s Douem a hlavou zvýšil na 2:0.

    Desire Doue oslavuje gól proti Manchestru City.
    Desire Doue oslavuje gól proti Manchestru City. (Autor: TASR/AP)

    Po polhodine hry to už vyzeralo na debakel, keď Warren Zaire-Emery pätičkou posunul loptu na hranicu šestnástky Vitinhovi a ten tvrdou strelou pridal tretí gól hostí.

    Manchester reagoval cez prestávku troma striedaniami. Tie pomohli a v 53. minúte znížil hlavou Erling Haaland.

    O desať minút však hosťom vrátil trojgólové vedenie Maghnes Akliouche, ktoré už len zmiernil svojím druhým zásahom Haaland.

    Famózny záver Realu

    Rimania začali veľkým náporom, už v 10. minúte mali na konte štyri strely a jednu tutovku, gól však nedali. Ich rozbeh zbrzdilo zranenie Koneho, ktorý musel striedať v 17. minúte, no o tri neskôr sa rozbehli znova a po zlej rozohrávke Realu zakončil akciu gólovou strelou spoza šestnástky Marten de Roon - 1:0.

    Po ďalšej veľkej chybe a strele Donleyho Malena zachránil na čiare brankár Realu Thibaut Courtois. Hostia vyrovnali v 25. minúte z dovtedy ojedinelej akcie, keď sa po chybe obrancu dokázal uvoľniť Mbappe a tečovanou strelou prehodil brankára.

    Francúzsky kanonier sa stal vo veku 27 rokov a 298 dní najmladším hráčom v histórii, ktorý nastúpil na sto zápasov v Lige majstrov a prekonal doterajší rekord Lionela Messiho.

    Aj po zmene strán však boli v ofenzíve lepší domáci. V 51. minúte po strate Viniciusa na strede ihriska im vrátil vedenie taktiež s prispením teču aktívny Malen a jeho ďalší gól z 57. minúty musel potvrdiť VAR - 3:1.

    VIDEO: Góly AS Rím na 2:1 a 3:1

    Na druhej strane neplatil druhý Mbappeho gól pre tesný ofsajd.

    Domáci však dvojgóloý náskok trestuhodne zahodili a doplatili na katastrofálne bránenie rohových kopov.

    Real totiž za sedem minút tri z nich premenil, keď sa presadili Carlos Espi, Endrick a Antonio Rüdiger, pričom všetky tri zahrával striedajúci Arda Güler. Rimania o týždeň hostia Slovan Bratislava.

    VIDEO: Víťazný gól Realu Madrid

    Škriniarova obrana inkasovala poltucet

    Duel v Birminghame malo pod taktovkou slovenské rozhodcovské kvarteto - hlavný Ivan Kružliak, jeho asistenti Branislav Hancko a Ján Pozor a ako štvrtý Peter Kráľovič.

    Úradujúci víťazi Európskej ligy UEFA z Aston Villy udreli už v 12. minúte, keď sa po rohu presadil strelou pomedzi Škriniarove nohy Johan Manzambi.

    Domáci rozhodli už do prestávky, keď dvakrát udrel Nicolas Jackson a debakel dokonali po zmene strán, keď pridal ďalšie dva góly Ross Barkley a skóre uzavrel Tammy Abraham. Aston Villa je tretia za PSG a Barcelonou.

    Hráč Aston Villa Nicolas Jackson (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil druhý gól proti Fenerbahce počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov Aston Villa - Fenerbahçe Istanbul.
    Hráč Aston Villa Nicolas Jackson (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil druhý gól proti Fenerbahce počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov Aston Villa - Fenerbahçe Istanbul. (Autor: TASR/AP)

    Hráči nórskeho FK Bodö/Glimt potvrdili, že na svojom ihrisku za polárnou čiarou dokážu potrápiť každého súpera. V súboji s Borussiou Dortmund boli aktívnejší a nebezpečnejší a o ich triumfe 1:0 rozhodol v 52. minúte Fredrik Sjövold.

    Bodö tak doma vyhralo od mája v dvanástich zápasoch v sérii vo všetkých súťažiach, v jednom po predĺžení a jednom po penaltách.

    Betis Sevilla nadviazal na úvodnú výhru z Lille a doma zdolal 3:2 Porto, ktoré stále čaká na prvé body v prebiehajúcej sezóne LM. Šachtar Doneck zdolal AEK Atény 3:1, duel sa hral na Stamford Bridge.

    Hráči Liverpoolu vyhrali na ihrisku LASK Linz po prestrelke 6:3 a na konte majú plný počet bodov. V drese hostí zaznamenal hetrik Bradley Barcola.

    Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy:

    AS Rím - Real Madrid 3:4 (1:1)

    Góly: 20. de Roon, 51. a 57. Malen - 25. Mbappe, 83. Espi, 85. Endrick, 90. Rüdiger

    Fotogaléria zo zápasu AS Rím - Real Madrid v Lige majstrov (2. kolo)
    Roma's Donyell Malen celebrates with his teammate Matias Soule after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Real Madrid's Kylian Mbappe argues with Roma's goalkeeper Pierluigi Gollini after referee FranĂ§ois Letexier disallowed his goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Referee FranĂ§ois Letexier gestures with Real Madrid's Kylian Mbappe during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Roma's Donyell Malen celebrates after scoring a goal during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid in Rome, Wednesday, Oct. 14, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 2a giornata - seconda - 14 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Real Madrid - esulta - esultanza - esultano - celebrate - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 2a giornata - seconda - 14 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Real Madrid - esulta - esultanza - esultano - celebrate
    38 fotografií
    Roma's Donyell Malen celebrates after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen celebrates with his teammates after scoring his side's third goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe grimaces after Roma's Donyell Malen scored his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen scores his side's third goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe grimaces after Roma's Donyell Malen scored his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe grimaces after Roma's Donyell Malen scored his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen celebrates with his teammates after scoring his side's third goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's head coach Jose Mourinho gestures during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen celebrates after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe, left, scores his side's first goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen celebrates after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen celebrates after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen celebrates after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen scores his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe scores his side's first goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen celebrates with his teammate Rodrigo Mora after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham bites the shirt after missing a scoring chance during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham bites the shirt after missing a scoring chance during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham bites the shirt after missing a scoring chance during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham lifts the shirt after missing a scoring chance during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe lies in pain on the pitch during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham gestures during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe lies in pain on the pitch during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham kneels in between of Roma's Niccolo Pisilli and his teammate Donyell Malen during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe challenges for the ball with Roma's Evan Ndicka during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe gestures with his teammate Jude Bellingham after scoring his side's first goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Marten de Roon celebrates after scoring his side's first goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe controls the ball during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Marten de Roon celebrates after scoring his side's first goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Marten de Roon celebrates after scoring his side's first goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXA banner reading in Italian 'For the world Special, and for Rome immortal, Hail Mou' is displayed by Roma fans during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham challenges for the ball with Roma's Gianluca Mancini during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe controls the ball during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso gestures after missing a scoring chance during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Aston Villa - Fenerbahce 6:0 (3:0)

    Góly: 12. Manzambi, 31. a 39. Jackson, 68. a 72. Barkley, 90. Abraham

    /za hostí celý zápas Škriniar/

    Real Betis - FC Porto 3:2 (0:0)

    Góly: 47. Ezzalzouli, 74. Hernandez, 84. Isco (z 11m) - 54. Veiga, 61. Samu

    FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)

    Gól: 52. Sjövold

    Manchester City - Paríž Saint-Germain 2:4 (0:3)

    Góly: 53. a 75. Haaland - 13. Doue, 15. Dembele, 32. Vitinha, 62. Akliouche

    Fotogaléria zo zápasu Manchester City - Paríž St. Germain v Lige majstrov (2. kolo)
    PSG's Nuno Mendes, left, jumps for the ball with Manchester City's Enzo Fernandez during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Manchester City's head coach Enzo Maresca gestures during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Nasser Al-Khelaifi, left, the president of Paris Saint-Germain and Khaldoon Al Mubarak, chairman of Manchester City hug before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Manchester City's Jeremy Doku's shirt is torn during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    45 fotografií
    PSG supporters cheer during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi is in action during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, celebrates with PSG's Vitinha after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele scores their second goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXNasser Al-Khelaifi, left, the president of Paris Saint-Germain looks on as Khaldoon Al Mubarak, chairman of Manchester City points his finger before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele scores their second goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique looks from the bench before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's head coach Enzo Maresca walks to the bench during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Rayan Cherki is challenged by PSG's Vitinha during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Elliot Anderson, left, is challenged by PSG's Warren Zaire-Emery during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique looks from the bench before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Antoine Semenyo, center, warms up before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXP{SG players warm up before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Enzo Fernandez warms up before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Enzo Fernandez warms up before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland warms up before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's goalkeeper Gianluigi Donnarumma warms up before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Ruben Dias reacts during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG supporters cheer during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland, center right, talks to his team mates after PSG's Vitinha scored their third goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland reacts after PSG's Vitinha scored their third goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Abdukodir Khusanov reacts during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland talks to his team mates after PSG's Vitinha scored their third goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXThe result is displayed on the screen after PSG's Vitinha scored their third goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland, center, talks to his team mates after PSG's Vitinha scored their third goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXThe result is displayed on the screen after PSG's Vitinha scored their third goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland reacts after PSG's Vitinha scored their third goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Antoine Semenyo, left, battles for the ball with PSG's Nuno Mendes during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche, center, celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Antoine Semenyo, center, fails to score during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche, right, scores their fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes battles for the ball with Manchester City's Marc Guehi during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Antoine Semenyo controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland (9) scores their opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City former manager Pep Guardiola, center top attends the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Warren Zaire-Emery's shot is blocked by Manchester City's Marc Guehi during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 0:3 (0:1)

    Góly: 29. Undav, 65. Cruz (vlastný), 90. Demirovič

    Šachtar Doneck - AEK Atény 3:1 (1:1)

    Góly: 34. Pedrinho (z 11m), 80. Tobias, 86. Mendoza - 28. Majer

    LASK Linz - Liverpool FC 3:6

    Góly: 63. Ljubičić, 74. Flecker, 78. Flecker – 22. R. Araújo, 24. Barcola, 37. Barcola, 51. J. Frimpong, 66. Barcola, 72. Koumas

    Feyenoord Rotterdam - Calcio Como

    Góly: 20. Zechiël (Valente), 52. Hadj Moussa (Diarra), 81. R. Sánchez (vla.) – 18. Diao (Ramón), 90+3. Douvikas.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

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    Manchester United inkasuje gól od Atlética Madrid.
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    Liga majstrov: Feyenoord neprehral doma už trinásty súťažný zápas. Proti Comu nezačal dobrePozrite si sumár z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Feyenoord Rotterdam - Calcio Como.
    st 15:45
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Manchester United inkasuje gól od Atlética Madrid.
    Manchester United inkasuje gól od Atlética Madrid.
    Obrancu Manchestru United čaká trest. Za kritiku vlastného klubu môže byť vylúčený zo zostavy
    st 23:44
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