Nikéligisti držali krok s českými klubmi, Žilina aj Trnava v príprave remizovali

FK Pardubice - MŠK Žilina
FK Pardubice - MŠK Žilina (Autor: Facebook/FK Pardubice)
TASR|1. júl 2026 o 19:03
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Spartak preverila Viktoria Plzeň.

Futbalisti MŠK Žilina stále čakajú na prvú výhru v letnej príprave. V rámci sústredenia v Rakúsku remizovali s českými Pardubicami 2:2.

Českého súpera mal aj Spartak Trnava, ktorý remizoval s Viktoriou Plzeň 1:1. Strelecky sa presadila švédska letná posila Lorent Mehmeti.

Skalica v českých Slatiniciach uhrala bezgólovú remízu so Sigmou Olomouc a Podbrezová v Poľsku prehrala so Zaglebie Lubin 2:3.

Niké liga - prípravne zápasy (1. júl):

FK Pardubice - MŠK Žilina 2:2 (1:2)

Góly: 28. Baždgoň (vlastný), 63. Tanko - 13. Kóša, 15. Hranica

FC Viktoria Plzeň - FC Spartak Trnava 1:1 (0:0)

Góly: 65. Panoš - 63. Mehmeti

SK Sigma Olomouc - MFK Skalica 0:0

Zaglebie Lubin - FK Železiarne Podbrezová 3:2 (1:0)

Slovensko

    FK Pardubice - MŠK Žilina
    FK Pardubice - MŠK Žilina
    Nikéligisti držali krok s českými klubmi, Žilina aj Trnava v príprave remizovali
    dnes 19:03
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