Nikéligisti držali krok s českými klubmi, Žilina aj Trnava v príprave remizovali

Futbalisti MŠK Žilina stále čakajú na prvú výhru v letnej príprave. V rámci sústredenia v Rakúsku remizovali s českými Pardubicami 2:2.
- ONLINE: FC Viktoria Plzeň - FC Spartak Trnava dnes, prípravný zápas LIVE
- ONLINE: FK Pardubice - MŠK Žilina dnes, prípravný zápas LIVE
Českého súpera mal aj Spartak Trnava, ktorý remizoval s Viktoriou Plzeň 1:1. Strelecky sa presadila švédska letná posila Lorent Mehmeti.
Skalica v českých Slatiniciach uhrala bezgólovú remízu so Sigmou Olomouc a Podbrezová v Poľsku prehrala so Zaglebie Lubin 2:3.
Niké liga - prípravne zápasy (1. júl):
FK Pardubice - MŠK Žilina 2:2 (1:2)
Góly: 28. Baždgoň (vlastný), 63. Tanko - 13. Kóša, 15. Hranica
FC Viktoria Plzeň - FC Spartak Trnava 1:1 (0:0)
Góly: 65. Panoš - 63. Mehmeti