Prvé zakopnutie Prešova v sezóne. V boji o líderskú pozíciu neudržal vedenie

Futbalisti Tatrana Prešov remizovali v sobotnom dueli 3. kola MONACObet ligy s Liptovským Mikulášom 1:1.
Po dvoch dueloch na ihriskách súperov sa Prešovčania po zostupe do druhej najvyššej súťaže predstavili prvýkrát aj na domácom štadióne.
Po polčase šli do vedenia, keď sa presadil útočník Martin Regáli, no hostia dokázali odpovedať v 78. minúte zásluhou Adriána Macejka.
Oba tímy tak zostali aj po treťom kole nezdolané a nazbierali zatiaľ zhodne po sedem bodov.
MONACObet liga - 3. kolo
FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:1 (0:0)
Góly: 48. Regáli - 78. Macejko
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
3
3
0
0
9:0
9
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
1
0
8:1
7
R
V
V
3
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
2
1
0
4:2
7
R
V
V
4
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
2
0
0
5:1
6
V
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
2
1
1
0
5:4
4
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
3:2
4
R
V
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
5:5
4
R
V
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
4:3
3
P
V
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
0
1
1:2
3
V
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
3
0
6:6
3
R
R
R
11
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
V
P
P
12
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
1
0
2
4:4
3
V
P
P
13
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
0
1
2
1:3
1
P
P
R
14
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
3
0
1
2
1:6
1
P
P
R
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
3
0
0
3
0:12
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body