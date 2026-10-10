Suverénny Inter v lige zostáva nezdolaný, s Parmou rozhodol za polhodinu

Futbalisti Interu Miláno zdolali v sobotnom stretnutí 6. kola talianskej Serie A na domácom štadióne Parmu 3:0 a v ligovej sezóne pokračujú bez prehry.
Tabuľku vedú priebežne o tri body pred AS Rím, ktorý odohral o zápas menej.
„Nerazzurri“ rozhodli o svojom triumfe za polhodinu hry, keď sa postupne strelecky presadili Petar Sučič, z jedenástky Hakan Calhanoglu a následne Marcus Thuram.
FC Janov zdolal Fiorentinu 2:1. Pripísal si prvé víťazstvo v sezóne, keď už po štvrťhodine hry viedol dvojgólovým rozdielom a hostia už iba znížili v 73. minúte.
Serie A - 6. kolo:
Inter Miláno - Parma Calcio 3:0 (3:0)
Góly: 13. Sučič, 18. Calhanoglu (z 11 m), 31. Thuram
FC Janov - ACF Fiorentina 2:1 (2:0)
Góly: 8. Osmajič, 15. Messias - 73. Vasquez (vlastný)