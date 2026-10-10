Suverénny Inter v lige zostáva nezdolaný, s Parmou rozhodol za polhodinu

Hráči Interu Miláno sa tešia z gólu
Hráči Interu Miláno sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
TASR|10. okt 2026 o 20:36
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Milánčania sú priebežne na čele súťaže.

Futbalisti Interu Miláno zdolali v sobotnom stretnutí 6. kola talianskej Serie A na domácom štadióne Parmu 3:0 a v ligovej sezóne pokračujú bez prehry.

Tabuľku vedú priebežne o tri body pred AS Rím, ktorý odohral o zápas menej.

„Nerazzurri“ rozhodli o svojom triumfe za polhodinu hry, keď sa postupne strelecky presadili Petar Sučič, z jedenástky Hakan Calhanoglu a následne Marcus Thuram.

FC Janov zdolal Fiorentinu 2:1. Pripísal si prvé víťazstvo v sezóne, keď už po štvrťhodine hry viedol dvojgólovým rozdielom a hostia už iba znížili v 73. minúte.

Serie A - 6. kolo:

Inter Miláno - Parma Calcio 3:0 (3:0)

Góly: 13. Sučič, 18. Calhanoglu (z 11 m), 31. Thuram

FC Janov - ACF Fiorentina 2:1 (2:0)

Góly: 8. Osmajič, 15. Messias - 73. Vasquez (vlastný)

Tabuľka Serie A

Serie A

    Hráči Interu Miláno sa tešia z gólu
    Hráči Interu Miláno sa tešia z gólu
    Suverénny Inter v lige zostáva nezdolaný, s Parmou rozhodol za polhodinu
    dnes 20:36
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