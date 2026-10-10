VIDEO: Arsenal sa vrátil do ligy víťazne, s Leedsom predviedol rýchly obrat

Premier League - 6. kolo
Arsenal FC - Leeds United 2:1 (0:0)
Góly: 62. Calafiori, 70. Guimaraes - 55. Justin
Futbalisti londýnskeho Arsenalu zvíťazili v sobotnom dueli 6. kola anglickej Premier League na domácej pôde nad Leedsom United 2:1.
Upevnili si tak druhú priečku v priebežnej tabuľke a súperovi pripravili prvú prehru v sezóne.
Hostia sa ujali vedenia v 55. minúte zásluhou Jamesa Justina, ale „kanonieri“ dokonali obrat do uplynutia 70. minúty po góloch Riccarda Calafioriho a Bruna Guimaraesa.