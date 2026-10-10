VIDEO: Arsenal sa vrátil do ligy víťazne, s Leedsom predviedol rýchly obrat

Riccardo Calafiori sa teší z gólu
Riccardo Calafiori sa teší z gólu (Autor: TASR/AP)
TASR|10. okt 2026 o 15:42
ShareTweet0

Hostia utrpeli prvú prehru v sezóne.

Premier League - 6. kolo

Arsenal FC - Leeds United 2:1 (0:0)

Góly: 62. Calafiori, 70. Guimaraes - 55. Justin

Futbalisti londýnskeho Arsenalu zvíťazili v sobotnom dueli 6. kola anglickej Premier League na domácej pôde nad Leedsom United 2:1.

Upevnili si tak druhú priečku v priebežnej tabuľke a súperovi pripravili prvú prehru v sezóne.

Hostia sa ujali vedenia v 55. minúte zásluhou Jamesa Justina, ale „kanonieri“ dokonali obrat do uplynutia 70. minúty po góloch Riccarda Calafioriho a Bruna Guimaraesa.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Riccardo Calafiori sa teší z gólu
    Riccardo Calafiori sa teší z gólu
    VIDEO: Arsenal sa vrátil do ligy víťazne, s Leedsom predviedol rýchly obrat
    dnes 15:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»VIDEO: Arsenal sa vrátil do ligy víťazne, s Leedsom predviedol rýchly obrat