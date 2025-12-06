Verona sa dočkala prvého víťazstva. Inter sa po jasnej výhre dostal do čela

Verona oslavuje gól.
Verona oslavuje gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|6. dec 2025 o 23:52
Víťazný gól domácich strelil na San Sire v 11. minúte Lautaro Martinez.

Futbalisti Sassuola Calcio vyhrali v sobotnom zápase 14. kola talianskej Serie A nad ACF Fiorentina 3:1.

Domáci poskočili v neúplnej tabuľke na ôsme miesto, Fiorentina je posledná, päť bodov pod pásmom zostupu bez výhry v tejto sezóne.

Inter Miláno poskočilo na prvé miesto po víťazstve 4:0 nad Calcio Como, ktoré padlo na šiestu pozíciu o skóre za Bolognu.

Víťazný gól domácich strelil na San Sire v 11. minúte Lautaro Martinez, po prestávke sa presadili aj Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu a Carlos Augusto.

Prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne zaznamenala Verona. Tím slovenského reprezentanta Tomáša Suslova, ktorý pauzuje pre zranenie kolena, zdolal Atalantu Bergamo 3:1.

Serie A - 14. kolo

Hellas Verona - Atalanta Bergamo 3:1 (2:0)

Góly: 28. Belghali, 36. Giovane, 71. Bernede - 81. Scamacca

Inter Miláno - Calcio Como 4:0 (1:0)

Góly: 11. Martinez, 59. Thuram, 81. Calhanoglu, 86. Augusto

Sassuolo Calcio - ACF Fiorentina 3:1 (2:1)

Góly: 14. Volpato, 45.+1. Muharemovič, 65. Kone - 9. Mandragora (z 11 m)

Tabuľka Serie A

Serie A

