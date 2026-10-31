AS Rím bez milosti zdemoloval Udinese. V priebehu šiestich minút strelil tri góly

Futbalisti AS Rím si poradili v sobotňajšom zápase Serie A s Udinese Calcio 5:2 a v tabuľke si upevnili tretiu pozíciu za Interom Miláno a svojím mestským rivalom Laziom.
O víťazstve rozhodli v prvom polčase, po otváracom zásahu Bryana Cristanteho sa v priebehu šiestich minút presadili Rodrigo Mora, Donyell Malen a Evan Ndicka.
V druhej polovici za domácich znížili Nicolo Zaniolo a Matteo Palma, no v závere spečatil triumf hostí Daniele Ghilardi. Udinese utrpelo siedmu prehru v sezóne a kleslo na predposlednú 19. priečku.
V ďalšom zápase si hráči triumfovali hráči Bologne nad Monzou 2:1. Zaznamenali tretí ligový triumf v sérii a v tabuľke sa posunuli na priebežné 9. miesto. Monza prehrala tretíkrát za sebou a zostala šestnásta.
Serie A - 10. kolo
Bologna FC - AC Monza 2:1 (1:1)
Góly: 33. Pobega, 59. Bernardeschi (z 11 m) - 6. Varela (z 11 m)
Udinese Calcio - AS Rím 2:5 (0:4)
Góly: 50. Zaniolo, 78. Palma - 10. Cristante, 31. Mora, 33. Malen, 37. Ndicka, 90.+2 Ghilardi