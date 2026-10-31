AS Rím bez milosti zdemoloval Udinese. V priebehu šiestich minút strelil tri góly

Hráči AS Rím sa tešia z gólu
Hráči AS Rím sa tešia z gólu (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|31. okt 2026 o 20:33
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Rimania si upevnili tretie miesto v tabuľke.

Futbalisti AS Rím si poradili v sobotňajšom zápase Serie A s Udinese Calcio 5:2 a v tabuľke si upevnili tretiu pozíciu za Interom Miláno a svojím mestským rivalom Laziom.

O víťazstve rozhodli v prvom polčase, po otváracom zásahu Bryana Cristanteho sa v priebehu šiestich minút presadili Rodrigo Mora, Donyell Malen a Evan Ndicka.

V druhej polovici za domácich znížili Nicolo Zaniolo a Matteo Palma, no v závere spečatil triumf hostí Daniele Ghilardi. Udinese utrpelo siedmu prehru v sezóne a kleslo na predposlednú 19. priečku.

V ďalšom zápase si hráči triumfovali hráči Bologne nad Monzou 2:1. Zaznamenali tretí ligový triumf v sérii a v tabuľke sa posunuli na priebežné 9. miesto. Monza prehrala tretíkrát za sebou a zostala šestnásta.

Serie A - 10. kolo

Bologna FC - AC Monza 2:1 (1:1)

Góly: 33. Pobega, 59. Bernardeschi (z 11 m) - 6. Varela (z 11 m)

Udinese Calcio - AS Rím 2:5 (0:4)

Góly: 50. Zaniolo, 78. Palma - 10. Cristante, 31. Mora, 33. Malen, 37. Ndicka, 90.+2 Ghilardi

Tabuľka Serie A

Serie A

    Hráči AS Rím sa tešia z gólu
    Hráči AS Rím sa tešia z gólu
    AS Rím bez milosti zdemoloval Udinese. V priebehu šiestich minút strelil tri góly
    dnes 20:33
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