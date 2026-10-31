Zvolen na domácom ihrisku znemožnil Bytču. Inter doma trestuhodne stratil náskok

Futbalisti FK Inter Bratislava.
Futbalisti FK Inter Bratislava. (Autor: Facebook FK Inter Bratislava)
Sportnet|31. okt 2026 o 14:52
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Humenné uhralo s Malženicami remízu 2:2 napriek červenej karte, no po 15. kole zostáva v pásme zostupu.

MFK Zvolen si v zápase 15. kola II. slovenskej ligy pripísal vysoké domáce víťazstvo proti hráčom MFK Bytča.

Domáci už po prvom polčase vyhrávali 3:0. Zvolen nepoľavil ani po zmene strán a zápas vyhral 5:0. Dvomi gólmi sa blysol Matúš Köröš.

Lehota pod Vtáčnikom zmazala dvojgólové manko na pôde bratislavského Interu a po troch góloch v rozmedzí 51. a 83. minúty zvíťazila 3:2.

Domácim tak ukončila sériu štyroch zápasov bez prehry, bodovala naplno druhýkrát za sebou a posunula sa na 9. priečku práve pred Inter.

Humenné aj Malženice bodovali v treťom kole za sebou, keď si v súboji dvoch tímov zo spodných priečok tabuľky rozdelili body po remíze 2:2.

Humenné dohrávalo od 63. minúty o desiatich, ale skóre sa už potom nemenilo.

MONACObet liga - 15. kolo (nedeľa):

MFK Zvolen – MFK Bytča 5:0 (3:0)

Góly: 12. a 51. Köröš, 25. Gaško (z 11 m), 30. Haruna (vlastný), 53. Onuoha

Rozhodcovia: Kišš - Hrenák, Ralbovský, ŽK: Gaško, Leitl (obaja Zvolen)

Diváci: ﻿238

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Humenné – OFK Dynamo Malženice 2:2 (1:1)

Góly: 39. Sitarčík, 61. Višnevskij - 20. Zlacký (vlastný), 58. Angelo (z 11 m)

Rozhodcovia: Libiak - Kolesnáč, Krško, ČK: 63. Sarr, ŽK: Komjatý, Maťaš - Kadi, Fábry, Turanský

Diváci: ﻿583

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Inter Bratislava – FK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:3 (1:0)

Góly: 25. Carrero, 49. Tóth - 51. Ovšonka, 67. Jatta, 83. Okunola

Rozhodcovia: Gago - Lenický, Hraško, ŽK: Remeň - Kambi, Kováč, Znamenák

Diváci: 342

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
12
9
2
1
22:8
29
R
R
V
V
P
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
9
1
2
23:13
28
R
P
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
7
2
3
25:21
23
R
V
V
P
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
7
1
4
21:16
22
V
V
P
P
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
2
4
16:13
20
P
V
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
4
3
27:15
19
V
R
V
R
V
7
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
12
6
1
5
18:19
19
V
P
V
V
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
5
3
4
17:18
18
R
V
R
P
V
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
4
4
4
17:14
16
P
V
V
R
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
4
4
18:19
16
V
P
P
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
18:16
15
V
V
R
P
V
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
3
4
5
13:14
13
P
R
P
R
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
3
2
7
16:21
11
P
R
P
V
P
14
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
12
3
0
9
13:31
9
V
P
P
V
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
12
2
2
8
7:19
8
P
P
R
R
P
16
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
12
0
3
9
7:21
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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