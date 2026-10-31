Zvolen na domácom ihrisku znemožnil Bytču. Inter doma trestuhodne stratil náskok

MFK Zvolen si v zápase 15. kola II. slovenskej ligy pripísal vysoké domáce víťazstvo proti hráčom MFK Bytča.
Domáci už po prvom polčase vyhrávali 3:0. Zvolen nepoľavil ani po zmene strán a zápas vyhral 5:0. Dvomi gólmi sa blysol Matúš Köröš.
Lehota pod Vtáčnikom zmazala dvojgólové manko na pôde bratislavského Interu a po troch góloch v rozmedzí 51. a 83. minúty zvíťazila 3:2.
Domácim tak ukončila sériu štyroch zápasov bez prehry, bodovala naplno druhýkrát za sebou a posunula sa na 9. priečku práve pred Inter.
Humenné aj Malženice bodovali v treťom kole za sebou, keď si v súboji dvoch tímov zo spodných priečok tabuľky rozdelili body po remíze 2:2.
Humenné dohrávalo od 63. minúty o desiatich, ale skóre sa už potom nemenilo.
MONACObet liga - 15. kolo (nedeľa):
MFK Zvolen – MFK Bytča 5:0 (3:0)
Góly: 12. a 51. Köröš, 25. Gaško (z 11 m), 30. Haruna (vlastný), 53. Onuoha
Rozhodcovia: Kišš - Hrenák, Ralbovský, ŽK: Gaško, Leitl (obaja Zvolen)
Diváci: 238
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Humenné – OFK Dynamo Malženice 2:2 (1:1)
Góly: 39. Sitarčík, 61. Višnevskij - 20. Zlacký (vlastný), 58. Angelo (z 11 m)
Rozhodcovia: Libiak - Kolesnáč, Krško, ČK: 63. Sarr, ŽK: Komjatý, Maťaš - Kadi, Fábry, Turanský
Diváci: 583
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Inter Bratislava – FK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:3 (1:0)
Góly: 25. Carrero, 49. Tóth - 51. Ovšonka, 67. Jatta, 83. Okunola
Rozhodcovia: Gago - Lenický, Hraško, ŽK: Remeň - Kambi, Kováč, Znamenák
Diváci: 342
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>