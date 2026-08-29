Baník je veľkým prekvapením II. ligy. Stále drží neporaziteľnosť a prediera sa dopredu

Hráči tímu Lehota pod Vtáčnikom.
Hráči tímu Lehota pod Vtáčnikom. (Autor: FK Baník Lehota pod Vtáčnikom)
TASR|29. aug 2026 o 19:10
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Okrem dediny je bez prehry už len Petržalka.

Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín zvíťazili v šiestom kole MONACObet ligy doma nad „béčkom“ MŠK Žilina 2:1 a v priebežnej tabuľke sa dostali na druhú pozíciu.

Lehota pod Vtáčnikom zdolala v sobotňajšom programe Humenné 1:0 a remízou 1:1 sa skončil duel medzi Interom Bratislava a Zvolenom.

MONACObet liga - 6. kolo

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Humenné 1:0 (1:0)

Gól: 32. Csémy, Rozhodcovia: Libiak – Farkaš, Tabiš, ŽK: Kambi, Sagan, Pavelka - Lazár, Petrík, ČK: 90+2. Maťaš (Humenné), 752 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Žilina B 2:1 (1:0)

Góly: 27. Bajtoš, 57. Ihejirika – 69. Pekelský, Rozhodcovia: Janček – Krivošík, Gallik, ŽK: Marek - Pavlík, ČK: 74. Bubuteišvili (Šamorín), 423 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Inter Bratislava - MFK Zvolen 1:1 (0:1)

Góly: 68. Polevka – 38. Vrekič, Rozhodcovia: Čiernik – Železňák, Poruban, ŽK: Vantruba, Mihálek (obaja Inter)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
5
5
0
0
14:2
15
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
5
0
1
13:6
15
V
V
P
V
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
1
2
12:10
10
V
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
1
2
6:6
10
P
V
R
V
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6
2
4
0
11:8
10
V
R
V
R
R
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
3
1
2
9:10
10
P
V
P
R
V
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
5
3
0
2
9:9
9
P
V
V
P
V
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
5
2
2
1
10:4
8
P
R
R
V
V
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
6
2
1
3
9:7
7
R
P
V
V
P
10
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
6
2
0
4
4:9
6
P
V
P
V
P
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
1
2
2
5:6
5
P
R
P
R
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
1
1
3
7:9
4
P
P
R
V
P
13
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
5
1
1
3
3:9
4
V
P
P
P
R
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
1
3
8:9
4
R
V
P
P
P
15
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
6
0
3
3
4:7
3
R
P
R
P
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
5
1
0
4
3:16
3
V
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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