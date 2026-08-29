Liverpoolu nevyšiel ani druhý zápas sezóny. V novom ročníku stále čaká na výhru

Ronald Araujo a Morgan Gibbs-White.
Ronald Araujo a Morgan Gibbs-White. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. aug 2026 o 15:38
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Liverpool uhral rovnaký výsledok ako v úvodnom kole.

Futbalisti Liverpoolu remizovali v prvom domácom zápase ligovej sezóny s Nottinghamom Forest 2:2.

„The Reds“ dvakrát prehrávali, no v 82. minúte zachránil bod pre domácich Victor Munoz premiérovým gólom po letnom prestupe z Osasuny Pamplona.

Po dvoch kolách tak majú na konte dve remízy, pričom obe sa skončili rovnakým výsledkom.

Najprv sa presadil ešte v prvom polčase Dan Ndoye a na presný zásah domáceho Alexandra Isaka odpovedal v 70. minúte z pokutového kopu kapitán Forest Morgan Gibbs-White.

VIDEO: Gól Victora Munoza

Munoz sa po viacerých striedaniach presunul z ľavého na pravé krídlo a vyrovnal. Liverpool dokázal dvakrát vyrovnať podobne ako na pôde Newcastlu v úvodnom kole.

Obaja tréneri si tak musia počkať na svoj prvý súťažný triumf na lavičke nových klubov. Liverpool vedie bývalý tréner Bournemouthu Andoni Iraola a šéfom lavičky Nottinghamu je Oliver Glasner, ktorý donedávna pôsobil v Crystal Palace.

Premier League - 2. kolo

Liverpool FC - Nottingham Forest 2:2 (0:1)

Góly: 60. Isak, 82. Muňoz - 24. Ndoye, 70. Gibbs-White (z 11 m)

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