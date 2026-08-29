Liverpoolu nevyšiel ani druhý zápas sezóny. V novom ročníku stále čaká na výhru

Futbalisti Liverpoolu remizovali v prvom domácom zápase ligovej sezóny s Nottinghamom Forest 2:2.
„The Reds“ dvakrát prehrávali, no v 82. minúte zachránil bod pre domácich Victor Munoz premiérovým gólom po letnom prestupe z Osasuny Pamplona.
Po dvoch kolách tak majú na konte dve remízy, pričom obe sa skončili rovnakým výsledkom.
Najprv sa presadil ešte v prvom polčase Dan Ndoye a na presný zásah domáceho Alexandra Isaka odpovedal v 70. minúte z pokutového kopu kapitán Forest Morgan Gibbs-White.
VIDEO: Gól Victora Munoza
Munoz sa po viacerých striedaniach presunul z ľavého na pravé krídlo a vyrovnal. Liverpool dokázal dvakrát vyrovnať podobne ako na pôde Newcastlu v úvodnom kole.
Obaja tréneri si tak musia počkať na svoj prvý súťažný triumf na lavičke nových klubov. Liverpool vedie bývalý tréner Bournemouthu Andoni Iraola a šéfom lavičky Nottinghamu je Oliver Glasner, ktorý donedávna pôsobil v Crystal Palace.
Premier League - 2. kolo
Liverpool FC - Nottingham Forest 2:2 (0:1)
Góly: 60. Isak, 82. Muňoz - 24. Ndoye, 70. Gibbs-White (z 11 m)