VIDEO: Totálna senzácia na úvod sezóny. Nováčik Bundesligy zničil Leverkusen tromi gólmi

Elversberg oslavuje gól.
Elversberg oslavuje gól. (Autor: TASR/DPA via AP)
Sportnet, TASR|29. aug 2026 o 17:26
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Nováčik strelil dva góly v priebehu pár sekúnd.

Futbalisti Elversbergu zvíťazili v úvodnom zápase najvyššej nemeckej Bundesligy. Na domácom trávniku si senzačne poradili s hráčmi Bayeru Leverkusen 3:2.

VIDEO: Dva góly Elversbergu

Elversberg strelil dva rýchle góly v priebehu pár sekúnd v prvej desaťminútovke. O tretí gól sa postaral v úvode druhého polčasu.

Lipsko si poradilo s Borussiou Mönchengladbach 3:0. 1. FC Kolín aj vďaka dvom gólom Holanďana Thijsa Dallingu zdolal Hoffenheim 3:2.

Union Berlín remizoval s Eintrachtom Frankfurt 3:3, hoci prehrával 1:3. Hosťom nepomohol k zisku troch bodov ani hetrik Younesa Ebnoutaliba.

Bundesliga - 1. kolo

SV Elversberg - Bayer Leverkusen 3:2 (2:0)

Góly: 8. Petkov, 9. Campbell, 46. Mokwa Nitusu - 77. Schick, 90+1. Kofane

RB Lipsko - Borussia Mönchengladbach 3:0 (1:0)

Góly: 26. Baku, 49. Nusa, 66. Reitz

1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn 0:0

Union Berlín - Eintracht Frankfurt 3:3 (1:2)

Góly: 3. Lath, 79. Querfeld, 90+3. Skarke - 10., 11. a 67. Ebnoutalib

1. FC Kolín - TSG Hoffenheim 3:2 (0:1)

Góly: 72. a 82. Dallinga, 51. El Mala - 27. Daghim, 67. Kabak

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Elversberg oslavuje gól.
    Elversberg oslavuje gól.
    VIDEO: Totálna senzácia na úvod sezóny. Nováčik Bundesligy zničil Leverkusen tromi gólmi
    dnes 17:26
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