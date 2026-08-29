VIDEO: Totálna senzácia na úvod sezóny. Nováčik Bundesligy zničil Leverkusen tromi gólmi

Futbalisti Elversbergu zvíťazili v úvodnom zápase najvyššej nemeckej Bundesligy. Na domácom trávniku si senzačne poradili s hráčmi Bayeru Leverkusen 3:2.
VIDEO: Dva góly Elversbergu
Elversberg strelil dva rýchle góly v priebehu pár sekúnd v prvej desaťminútovke. O tretí gól sa postaral v úvode druhého polčasu.
Lipsko si poradilo s Borussiou Mönchengladbach 3:0. 1. FC Kolín aj vďaka dvom gólom Holanďana Thijsa Dallingu zdolal Hoffenheim 3:2.
Union Berlín remizoval s Eintrachtom Frankfurt 3:3, hoci prehrával 1:3. Hosťom nepomohol k zisku troch bodov ani hetrik Younesa Ebnoutaliba.
Bundesliga - 1. kolo
SV Elversberg - Bayer Leverkusen 3:2 (2:0)
Góly: 8. Petkov, 9. Campbell, 46. Mokwa Nitusu - 77. Schick, 90+1. Kofane
RB Lipsko - Borussia Mönchengladbach 3:0 (1:0)
Góly: 26. Baku, 49. Nusa, 66. Reitz
1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn 0:0
Union Berlín - Eintracht Frankfurt 3:3 (1:2)
Góly: 3. Lath, 79. Querfeld, 90+3. Skarke - 10., 11. a 67. Ebnoutalib
1. FC Kolín - TSG Hoffenheim 3:2 (0:1)
Góly: 72. a 82. Dallinga, 51. El Mala - 27. Daghim, 67. Kabak