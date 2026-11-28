Futbalisti Raya Vallecano zvíťazili v sobotňajšom zápase 14. kola španielskej La Ligy na ihrisku Betisu Sevilla 1:0 gólom Jorgeho de Frutosa zo 72. minúty.
Betis, ktorý v utorok v 5. kole Ligy majstrov zdolal domáci Slovan Bratislava 2:0, zostal na štvrtej priečke tabuľky, hostia poskočili na 13. pozíciu.
Na siedmu priečku sa posunul Athletic Bilbao, ktorý vyhral v prestrelke na pôde Malagy tesne 4:3, pričom dal všetky štyri góly v prvom polčase. Domáci stále čakajú na víťazstvo a s piatimi bodmi sú poslední.
Futbalisti Atletica Madrid vyhrali v sobotňajšom stretnutí 14. kola španielskej La Ligy na pôde Elche 3:2 a posunuli sa priebežne na druhé miesto tabuľky.
V drese hostí odohral celý zápas slovenský reprezentant Dávid Hancko. Atletico má na konte 34 bodov, o dva menej ako Barcelona a o jeden viac ako Real, oba veľkokluby však majú zápas k dobru.
La Liga - 14. kolo
Real Betis - Rayo Vallecano 0:1 (0:0)
Gól: 72. de Frutos
Malaga CF - Athletic Bilbao 3:4 (1:4)
Góly: 49. a 83. Nino, 36. Cajuste - 27. Sancet, 34. Berenguer, 38. Williams, 44. Rincon
Elche CF - Atletico Madrid 2:3 (1:3)
Góly: 27. Neto, 48. Sangare - 5. Grimaldo (z 11 m), 7. Lee Kang-In, 41. Alvarez
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/