Senegalský futbalista Abdallah Sima bol hrdinom sobotňajšieho zápasu 12. kola francúzskej Ligue 1 medzi Angers SCO a RC Lens.
Dvadsaťpäťročný útočník sa v ňom blysol piatimi gólmi a zariadil triumf hostí 5:2. Prvýkrát skóroval na konci prvého polčasu, keď vyrovnal na 1:1, v druhom dejstve mu stačilo na štyri presné zásahy 17 minút.
Sima vynechal v tejto sezóne päť ligových stretnutí pre zranenie, v predchádzajúcich šiestich dueloch v Ligue 1 sa strelecky presadil len raz.
Didier Digard dosiahol na tretí pokus premiérové víťazstvo na poste trénera Lens.
Jeho zverenci zastavili sériu troch zápasov bez výhry a posunuli sa v tabuľke na 7. miesto, Angers je po štvrtej prehre v rade naďalej na 17. priečke.
Dvadsaťpäťročný Senegalčan sa stal prvým hráčom po 12 rokoch, ktorý v stretnutí Ligue 1 päťkrát skóroval.
Naposledy sa to podarilo Brazílčanovi Carlosovi Eduardovi v októbri 2014 za Nice do siete Guingampu.
Ligue 1 - 12. kolo
Angers SCO – RC Lens 2:5 (1:1)
Góly: 19. a 48. El Ouazzani – 43., 64., 71., 76. a 81. Sima