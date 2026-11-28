Futbalisti Bayernu Mníchov prekvapujúco iba remizovali v sobotňajšom zápase 11. kola nemeckej Bundesligy na pôde Hamburgeru SV 0:0.
Úradujúci majster si so súperom delil body tretíkrát v uplynulých štyroch ligových stretnutiach.
Jeho cestu za troma bodmi výrazne skomplikoval Joshua Kimmich, ktorý sa v 44. minúte nechal vyprovokovať Alexandrom Rössingom-Lelesiitom a za potiahnutie za vlasy dostal červenú kartu.
Rekordnému nemeckému šampiónovi robila problém najmä presnosť zakončení. Prevahou v držaní lopty nepúšťal Hamburg na svoju polovicu, no z jedenástich streleckých pokusov nemieril medzi tri žrde ani jediný.
Domáci si dokázali vypracovať tri strely na Jonasa Urbiga, no recept na jeho svätyňu nájsť nedokázali.
Presvedčivé víťazstvo si pripísal 1. FC Kolín, ktorý deklasoval nováčika z Elversbergu 5:0. O triumfe rozhodli domáci už v prvom polčase troma gólmi.
Výhru ešte zveľadili v druhej časti, keď svoj tretí gól v zápase pridal Marius Bülter a na konečných 5:0 upravil dvojgólový Said El Mala.
Rovnakým scenárom ako v Kolíne sa uberalo prvé dejstvo aj v Paderborne, ktorý si poradil so Schalke 8:1. Pri jednoznačnom víťazstve sa hetrikom blysol 22-ročný útočník Stefano Marino.
Z pásma priameho zostupu sa nepodarilo dostať hráčom Unionu Berlín, ktorí podľahli Mainzu 1:2.
Tím z hlavného mesta bol blízko trom bodom po góle Janika Haberera z 37. minúty, no domáci otočili skóre v závere po góloch Philipa Tietza a Anthonyho Caciho.
Bundesliga - 11. kolo
Mainz 05 – Union Berlín 2:1 (0:1)
Góly: 85. Tietz, 90.+2 Caci - 37. Haberer
Hamburger SV – Bayern Mníchov 0:0
ČK: 44. Kimmich (Bayern)
1. FC Kolín – SV Elversberg 5:0 (3:0)
Góly: 8., 39. a 63. Bulter, 16. a 68. El Mala
SC Paderborn – Schalke 04 8:1 (3:0)
Góly: 39., 45.+4 a 57. Marino, 21. ter Horst, 55. Tigges, 73. Zeitler, 84. Vidovič (z 11 m), 90.+6 Götze - 59. Aouchiche