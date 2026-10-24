Prešov triumfoval rozdielom triedy. Petržalka vonku zlyhala, na čelo sa dostal Šamorín

Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín oslavujú gól.
Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín oslavujú gól. (Autor: Facebook FC ŠTK 1914 Šamorín)
TASR|24. okt 2026 o 16:34
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Na pôde nováčika zachraňovali remízu futbalisti FK Humenné.

Futbalisti Šamorína otočili v úplnom závere domáci duel 14. kola MONACObet ligy proti Pohroniu a zvíťazili 2:1.

Najprv vyrovnal Giuliano Antonio Marek a o triumfe rozhodol Vladimír Bajtoš.

Naplno tak využili zaváhanie Petržalky, ktorá prehrala na ihrisku Lehoty pod Vtáčnikom 0:1.

Šamorín má preto po sobote na čele súťaže dvojbodový náskok práve pred bratislavským klubom, ktorý si po troch remízach za sebou pripísal aj druhú prehru v sezóne.

Hráči Považskej Bystrice doma zdolali Liptovský Mikuláš 2:1 a sú na treťom mieste.

Šiesty Tatran Prešov vyhral na ihrisku nováčika z Bytče 3:0 po dvoch góloch Martina Regáliho. Galanta remizovala s FK Humenné 3:3.

MONACObet liga - 14. kolo

Galanta - Humenné 3:3 (1:1)

Góly: 12. a 66. Horák, 63. Beránek - 30. Patrnčiak (vlastný), 53. Višnevskij, 88. Maťaš

Rozhodcovia: Chromý - Hrobárik, Ukropová, ŽK: Benovič - Straka, Sarr

Diváci: 400

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Považská Bystrica - Liptovský Mikuláš 2:1 (1:1)

Góly: 2. a 34. Šamaj - 56. Kuchárik

Rozhodcovia: Valent - Kardelis, Šandrik, ŽK: Káčerík - Gerát, Chlepko, Laura

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Šamorín - Pohronie 2:1 (0:1)

Góly: 90+1. Marek, 90+3. Bajtoš - 14. Shudeiwa

Rozhodcovia: Fúsek - Pacák, Košecký, ŽK: Varga, Kucman, Marek, Ihejirika - Lajčiak, Jobe, Shudeiva, Petic, Ivan

Diváci: 342

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Bytča - Prešov 0:3 (0:3)

Góly: 21. a 26. Regáli, 17. Suchý

Rozhodcovia: Malárik - Hancko, Zemko, ČK: 90. Menich (Tatran) ŽK: Knapec - Sipľak

Diváci: 315

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Lehota pod Vtáčnikom - Petržalka 1:0 (1:0)

Gól: 15. Horvát

Rozhodcovia: Čiernik - Mihálik, Gregorec, ČK: 88. Kompan Breznik (Petržalka) po druhej ŽK, ŽK: Ovšonka - Mazan, Kompan Breznik

Diváci: 590

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
12
9
2
1
22:8
29
R
R
V
V
P
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
9
1
2
23:13
28
R
P
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
7
2
3
25:21
23
R
V
V
P
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
7
1
4
21:16
22
V
V
P
P
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
2
4
16:13
20
P
V
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
4
3
27:15
19
V
R
V
R
V
7
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
12
6
1
5
18:19
19
V
P
V
V
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
5
3
4
17:18
18
R
V
R
P
V
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
4
4
4
17:14
16
P
V
V
R
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
4
4
18:19
16
V
P
P
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
18:16
15
V
V
R
P
V
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
3
4
5
13:14
13
P
R
P
R
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
3
2
7
16:21
11
P
R
P
V
P
14
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
12
3
0
9
13:31
9
V
P
P
V
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
12
2
2
8
7:19
8
P
P
R
R
P
16
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
12
0
3
9
7:21
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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