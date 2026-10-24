Prešov triumfoval rozdielom triedy. Petržalka vonku zlyhala, na čelo sa dostal Šamorín

Futbalisti Šamorína otočili v úplnom závere domáci duel 14. kola MONACObet ligy proti Pohroniu a zvíťazili 2:1.
Najprv vyrovnal Giuliano Antonio Marek a o triumfe rozhodol Vladimír Bajtoš.
Naplno tak využili zaváhanie Petržalky, ktorá prehrala na ihrisku Lehoty pod Vtáčnikom 0:1.
Šamorín má preto po sobote na čele súťaže dvojbodový náskok práve pred bratislavským klubom, ktorý si po troch remízach za sebou pripísal aj druhú prehru v sezóne.
Hráči Považskej Bystrice doma zdolali Liptovský Mikuláš 2:1 a sú na treťom mieste.
Šiesty Tatran Prešov vyhral na ihrisku nováčika z Bytče 3:0 po dvoch góloch Martina Regáliho. Galanta remizovala s FK Humenné 3:3.
MONACObet liga - 14. kolo
Galanta - Humenné 3:3 (1:1)
Góly: 12. a 66. Horák, 63. Beránek - 30. Patrnčiak (vlastný), 53. Višnevskij, 88. Maťaš
Rozhodcovia: Chromý - Hrobárik, Ukropová, ŽK: Benovič - Straka, Sarr
Diváci: 400
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Považská Bystrica - Liptovský Mikuláš 2:1 (1:1)
Góly: 2. a 34. Šamaj - 56. Kuchárik
Rozhodcovia: Valent - Kardelis, Šandrik, ŽK: Káčerík - Gerát, Chlepko, Laura
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Šamorín - Pohronie 2:1 (0:1)
Góly: 90+1. Marek, 90+3. Bajtoš - 14. Shudeiwa
Rozhodcovia: Fúsek - Pacák, Košecký, ŽK: Varga, Kucman, Marek, Ihejirika - Lajčiak, Jobe, Shudeiva, Petic, Ivan
Diváci: 342
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Bytča - Prešov 0:3 (0:3)
Góly: 21. a 26. Regáli, 17. Suchý
Rozhodcovia: Malárik - Hancko, Zemko, ČK: 90. Menich (Tatran) ŽK: Knapec - Sipľak
Diváci: 315
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Lehota pod Vtáčnikom - Petržalka 1:0 (1:0)
Gól: 15. Horvát
Rozhodcovia: Čiernik - Mihálik, Gregorec, ČK: 88. Kompan Breznik (Petržalka) po druhej ŽK, ŽK: Ovšonka - Mazan, Kompan Breznik
Diváci: 590
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>