VIDEO: Lobotka nezabránil šokujúcej prehre Neapolu. Benátkam doprial prvé body

Akor Adams oslavuje gól.
Akor Adams oslavuje gól. (Autor: TASR/La Presse via AP)
TASR|17. okt 2026 o 17:48
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Pre Neapol to bola už tretia prehra v tejto sezóne najvyššej talianskej súťaže.

Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentačným stredopoliarom Stanislavom Lobotkom prehrali v 7. kole talianskej Serie A v Benátkach 0:1.

O triumfe nováčika rozhodol v 49. minúte nigérijský útočník Akor Adams.

Vyrovnať mohol Kevin de Bruyne, no v 68. minúte nepremenil pokutový kop. Strelu Lobotku v 84. minúte vyrazil Filip Stankovič končekmi prstov na roh.

Pre Neapol to bola už tretia prehra v tejto sezóne najvyššej talianskej súťaže, v neúplnej tabuľke figuruje na deviatom mieste.

Pre Benátky to boli prvé body v novej sezóne, no zostali na poslednom mieste.

Serie A - 7. kolo

Venezia FC - SSC Neapol 1:0 (0:0)

Gól: 49. Adams

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/


Tabuľka Serie A

Serie A

    Akor Adams oslavuje gól.
    Akor Adams oslavuje gól.
    VIDEO: Lobotka nezabránil šokujúcej prehre Neapolu. Benátkam doprial prvé body
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