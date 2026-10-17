VIDEO: Lobotka nezabránil šokujúcej prehre Neapolu. Benátkam doprial prvé body

Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentačným stredopoliarom Stanislavom Lobotkom prehrali v 7. kole talianskej Serie A v Benátkach 0:1.
O triumfe nováčika rozhodol v 49. minúte nigérijský útočník Akor Adams.
Vyrovnať mohol Kevin de Bruyne, no v 68. minúte nepremenil pokutový kop. Strelu Lobotku v 84. minúte vyrazil Filip Stankovič končekmi prstov na roh.
Pre Neapol to bola už tretia prehra v tejto sezóne najvyššej talianskej súťaže, v neúplnej tabuľke figuruje na deviatom mieste.
Pre Benátky to boli prvé body v novej sezóne, no zostali na poslednom mieste.
Serie A - 7. kolo
Venezia FC - SSC Neapol 1:0 (0:0)
Gól: 49. Adams
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/