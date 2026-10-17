VIDEO: Chelsea oslavuje aj smúti. Dvomi gólmi zdolala Everton, no prišla o jednotku

Chelsea oslavuje gól.
Chelsea oslavuje gól. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|17. okt 2026 o 15:58
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Po zrážke zostal ležať niekoľko minút na trávniku a bol v opatere lekárov.

Futbalisti FC Everton zaznamenali v 7. kole Premier League prvú prehru v novom ročníku najvyššej anglickej súťaže.

Na domácom ihrisku podľahli FC Chelsea 0:2, keď víťazstvo Londýnčanov zabezpečil dvojgólový Pedro Neto.

Dvadsaťšesťročný portugalský krídelník sa presadil v 46. minúte a v 90. spečatil triumf hostí.

„The Blues“ sa museli zmieriť aj s výraznou stratou. Duel nedochytal argentínsky brankár Emiliano Martinez, ktorý sa v 66. minúte pri snahe zachytiť centrovanú loptu nepríjemne zrazil hlavou s domácim obrancom Jarradom Branthwaiteom.

Po zrážke zostal Martinez ležať niekoľko minút na trávniku a bol v opatere lekárov. Napokon ihrisko opustil pri vedomí na nosidlách a v bránke ho nahradil Mike Penders.

VIDEO: Prvý gól Chelsea

Belgičan sa stal podľa britského Sky Sports vo veku 21 rokov a 78 dní najmladším brankárom, ktorý nastúpil v ligovom stretnutí za Chelsea.

Premier League - 7. kolo

FC Everton - FC Chelsea 0:2 (0:0)

Góly: 46. a 90. Neto

Tabuľka Premier League

Premier League

    Chelsea oslavuje gól.
    Chelsea oslavuje gól.
    VIDEO: Chelsea oslavuje aj smúti. Dvomi gólmi zdolala Everton, no prišla o jednotku
    dnes 15:58
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