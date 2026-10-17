VIDEO: Chelsea oslavuje aj smúti. Dvomi gólmi zdolala Everton, no prišla o jednotku

Futbalisti FC Everton zaznamenali v 7. kole Premier League prvú prehru v novom ročníku najvyššej anglickej súťaže.
Na domácom ihrisku podľahli FC Chelsea 0:2, keď víťazstvo Londýnčanov zabezpečil dvojgólový Pedro Neto.
Dvadsaťšesťročný portugalský krídelník sa presadil v 46. minúte a v 90. spečatil triumf hostí.
„The Blues“ sa museli zmieriť aj s výraznou stratou. Duel nedochytal argentínsky brankár Emiliano Martinez, ktorý sa v 66. minúte pri snahe zachytiť centrovanú loptu nepríjemne zrazil hlavou s domácim obrancom Jarradom Branthwaiteom.
Po zrážke zostal Martinez ležať niekoľko minút na trávniku a bol v opatere lekárov. Napokon ihrisko opustil pri vedomí na nosidlách a v bránke ho nahradil Mike Penders.
VIDEO: Prvý gól Chelsea
Belgičan sa stal podľa britského Sky Sports vo veku 21 rokov a 78 dní najmladším brankárom, ktorý nastúpil v ligovom stretnutí za Chelsea.
Premier League - 7. kolo
FC Everton - FC Chelsea 0:2 (0:0)
Góly: 46. a 90. Neto