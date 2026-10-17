Sauer nezabránil prehre Stuttgartu. Dortmund opäť stratil body a môže prísť o náskok

Nico Schlotterbeck.
Nico Schlotterbeck. (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR|17. okt 2026 o 18:15
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Nováčik z Elversbergu pokračuje vo výborných výkonoch a má na konte už desať bodov.

Futbalisti VfB Stuttgart prehrali v 6. kole nemeckej Bundesligy na pôde Hamburgu 0:1. Slovenský reprezentant Leo Sauer nastúpil v drese hostí v 77. minúte.

Stuttgart nenadviazal na stredajšie víťazstvo 3:0 na ihrisku Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. Bundesligový nováčik z Elversbergu zdolal Augsburg 4:3.

Bundesliga - 6. kolo

SV Elversberg – FC Augsburg 4:3 (3:1)

Góly: 4. Petkov, 7. Gunther, 28. Rohr, 89. Schmahl - 45+9. Rieder (z 11 m), 76. Gregoritsch (z 11 m), 90+1. Komur

FC Schalke 04 Gelsenkirchen – 1. FSV Mainz 0:1 (0:1)

Gól: 24. Tietz

Werder Brémy – SC Paderborn 2:2 (0:2)

Góly: 59. a 65. Füllkrug (druhý z 11 m) - 18. Marino, 30. Tigges

Hamburger SV - VfB Stuttgart 1:0 (0:0)

Gól: 88. Muheim

/L. Sauer (Stuttgart) nastúpil v 77. min/

1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund 0:0

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Nico Schlotterbeck.
    Nico Schlotterbeck.
    Sauer nezabránil prehre Stuttgartu. Dortmund opäť stratil body a môže prísť o náskok
    dnes 18:15
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