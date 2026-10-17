Zvolen sa konečne dočkal prvého víťazstva. Šamorín nevyužil šancu ísť do čela

Futbalisti Zvolena zaznamenali v sobotňajšom 13. kole MONACObet ligy prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne.
Posledný tím tabuľky vyhral doma nad MŠK Považská Bystrica 2:1. Rovnakým výsledkom doma zdolalo Humenné hráčov FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a takisto 2:1 si poradila Galanta s Bytčou.
Duel medzi Šamorínom a Interom Bratislava sa v hlavnom meste skončil remízou 2:2.
MONACObet liga - 13. kolo
FK Humenné - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1 (0:1)
Góly: 60. Maťas, 71. Sitarčík - 36. Pudik. Rozhodcovia: Gregorec – Železňák, Čajka, ŽK: Mateus, Maťaš, Komjatý, Višnevskij, Vasiľ – Buhaj, Kutík, Bortoli, Konopka, 655 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Zvolen - MŠK Považská Bystrica 2:1 (2:1)
Góly: 25. Gaško (z 11 m), 40. Onuoha - 29. Beňadik. Rozhodcovia: Vaňo – Štrbo, Ferenc, ŽK: Gono, Gaško, Tóth (všetci Zvolen), 285 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Inter Bratislava - FC ŠTK 1914 Šamorín 2:2 (1:1)
Góly: 11. Vantruba, 73. Piroska – 45+1. Bubutejšvili, 53. Marek. Rozhodcovia: Choreň – Halíček, Farkaš, ŽK: Polevka, Václav - Totka, Konan
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Slovan Galanta - MFK Bytča 2:1 (2:1)
Góly: 34. Cehula, 36. Danjuma - 12. Čongrády. Rozhodcovia: Valent – Ralbovský, Šturdík, ŽK: Slaninka, Benovič, Danjuma - Falcao
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>