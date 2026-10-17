Zvolen sa konečne dočkal prvého víťazstva. Šamorín nevyužil šancu ísť do čela

Futbalisti MFK Zvolen oslavujú gól
Futbalisti MFK Zvolen oslavujú gól (Autor: Facebook/MFK Zvolen)
TASR|17. okt 2026 o 17:41
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Až tri zo štyroch zápasov sa skončili rovnakým výsledkom.

Futbalisti Zvolena zaznamenali v sobotňajšom 13. kole MONACObet ligy prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne.

Posledný tím tabuľky vyhral doma nad MŠK Považská Bystrica 2:1. Rovnakým výsledkom doma zdolalo Humenné hráčov FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a takisto 2:1 si poradila Galanta s Bytčou.

Duel medzi Šamorínom a Interom Bratislava sa v hlavnom meste skončil remízou 2:2.

MONACObet liga - 13. kolo

FK Humenné - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1 (0:1)

Góly: 60. Maťas, 71. Sitarčík - 36. Pudik. Rozhodcovia: Gregorec – Železňák, Čajka, ŽK: Mateus, Maťaš, Komjatý, Višnevskij, Vasiľ – Buhaj, Kutík, Bortoli, Konopka, 655 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Zvolen - MŠK Považská Bystrica 2:1 (2:1)

Góly: 25. Gaško (z 11 m), 40. Onuoha - 29. Beňadik. Rozhodcovia: Vaňo – Štrbo, Ferenc, ŽK: Gono, Gaško, Tóth (všetci Zvolen), 285 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Inter Bratislava - FC ŠTK 1914 Šamorín 2:2 (1:1)

Góly: 11. Vantruba, 73. Piroska – 45+1. Bubutejšvili, 53. Marek. Rozhodcovia: Choreň – Halíček, Farkaš, ŽK: Polevka, Václav - Totka, Konan

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC Slovan Galanta - MFK Bytča 2:1 (2:1)

Góly: 34. Cehula, 36. Danjuma - 12. Čongrády. Rozhodcovia: Valent – Ralbovský, Šturdík, ŽK: Slaninka, Benovič, Danjuma - Falcao

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
12
9
2
1
22:8
29
R
R
V
V
P
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
9
1
2
23:13
28
R
P
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
7
2
3
25:21
23
R
V
V
P
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
7
1
4
21:16
22
V
V
P
P
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
2
4
16:13
20
P
V
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
4
3
27:15
19
V
R
V
R
V
7
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
12
6
1
5
18:19
19
V
P
V
V
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
5
3
4
17:18
18
R
V
R
P
V
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
4
4
4
17:14
16
P
V
V
R
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
4
4
18:19
16
V
P
P
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
18:16
15
V
V
R
P
V
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
3
4
5
13:14
13
P
R
P
R
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
3
2
7
16:21
11
P
R
P
V
P
14
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
12
3
0
9
13:31
9
V
P
P
V
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
12
2
2
8
7:19
8
P
P
R
R
P
16
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
12
0
3
9
7:21
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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