Trojica Slovákov oslavuje cenný bod. Slavii nedovolili streliť ani gól

Futbalisti Slavie Praha v 11. kole českej ligy doma iba remizovali s Hradcom Králové 0:0. Udržali si však post suverénneho lídra tabuľky.
V drese Hradca odohrali celý zápas traja slovenskí legionári Jakub Uhrinčať, Samuel Dancák a Filip Mielke.
Slavia dohrávala od 55. minúty bez vylúčeného Tomáša Chorého.
Česká liga - 11. kolo
FK Mladá Boleslav – FK Teplice 1:0 (1:0)
Gól: 25. Zíka
/M. Králik odohral celý zápas, L. Letenay nastúpil v 73. min - M. Riznič odohral celý zápas/
SK Slavia Praha – FC Hradec Králové 0:0
ČK: 55. Chorý (Slavia)
/J. Uhrinčat odohral celý zápas a v 65. minúte dostal ŽK, S. Dancák a F. Mielke (všetci Hradec) odohrali celý zápas/
FK Pardubice – FC Zlín 3:0 (2:0)
Góly: 15. Icha, 33. Samuel, 54. Jelínek
/D. Krčík odohral celý zápas - M. Pišoja odohral celý zápas/