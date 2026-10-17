Trojica Slovákov oslavuje cenný bod. Slavii nedovolili streliť ani gól

Tomáš Vlček.
Tomáš Vlček. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. okt 2026 o 17:21
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Slavia dohrávala od 55. minúty bez vylúčeného Tomáša Chorého.

Futbalisti Slavie Praha v 11. kole českej ligy doma iba remizovali s Hradcom Králové 0:0. Udržali si však post suverénneho lídra tabuľky.

V drese Hradca odohrali celý zápas traja slovenskí legionári Jakub Uhrinčať, Samuel Dancák a Filip Mielke.

Slavia dohrávala od 55. minúty bez vylúčeného Tomáša Chorého.

Česká liga - 11. kolo

FK Mladá Boleslav – FK Teplice 1:0 (1:0)

Gól: 25. Zíka

/M. Králik odohral celý zápas, L. Letenay nastúpil v 73. min - M. Riznič odohral celý zápas/

SK Slavia Praha – FC Hradec Králové 0:0

ČK: 55. Chorý (Slavia)

/J. Uhrinčat odohral celý zápas a v 65. minúte dostal ŽK, S. Dancák a F. Mielke (všetci Hradec) odohrali celý zápas/

FK Pardubice – FC Zlín 3:0 (2:0)

Góly: 15. Icha, 33. Samuel, 54. Jelínek

/D. Krčík odohral celý zápas - M. Pišoja odohral celý zápas/

Tabuľka českej Chance ligy

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    Tomáš Vlček.
    Tomáš Vlček.
    Trojica Slovákov oslavuje cenný bod. Slavii nedovolili streliť ani gól
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