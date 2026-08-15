Inter Bratislava pohodlne zdolal nováčika, Lehota pod Vtáčnikom si udržala neporaziteľnosť

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble remizovali v sobotnom dueli 4. kola MONACObet ligy s „béčkom“ Žiliny 0:0.
ViOn bodoval naplno zatiaľ len raz, a to hneď v prvom kole. Rezerva Žiliny si nepripísala tretí triumf za sebou.
Inter Bratislava si po triumfe nad Bytčou poradil aj s ďalším nováčikom a Galantu zdolal na domácom ihrisku tiež 3:0.
Hráči Lehoty pod Vtáčnikom si pripísali prvý triumf v sezóne, keď zvíťazili na ihrisku Šamorína 2:0. V prvých troch kolách remizovali a na konte tak majú šesť bodov.
MONACObet liga - 4. kolo:
ViOn Zlaté Moravce-Vráble - Žilina B 0:0
Rozhodcovia: Kolofík – Tůma, Roszbeck, ŽK: Adamkovič, Kutík - Staník, Diouf
Diváci: 656
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Inter Bratislava - Galanta 3:0 (1:0)
Góly: 29. Kušnír, 51. Svetlík, 58. Tatar
Rozhodcovia: Fúsek - Pacák, Havira, ŽK: Remeň, Straka - Slaninka, Benovič, Zimáni, Tomek
Diváci: 358
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Šamorín - Lehota pod Vtáčnikom 0:2 (0:1)
Góly: 9. Horvát, 89. T. Šimko
Rozhodcovia: Židišin - Kmec, Lenický, ŽK: Čeprakov, Kambi (obaja Lehota pod Vtáčnikom)
Diváci: 369
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>