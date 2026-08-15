Inter Bratislava pohodlne zdolal nováčika, Lehota pod Vtáčnikom si udržala neporaziteľnosť

Futbalisti FK Inter Bratislava.
Futbalisti FK Inter Bratislava. (Autor: Facebook FK Inter Bratislava)
Sportnet|15. aug 2026 o 18:51
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V dueli ViOnu a béčka Žiliny sa zrodila remíza.

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble remizovali v sobotnom dueli 4. kola MONACObet ligy s „béčkom“ Žiliny 0:0.

ViOn bodoval naplno zatiaľ len raz, a to hneď v prvom kole. Rezerva Žiliny si nepripísala tretí triumf za sebou.

Inter Bratislava si po triumfe nad Bytčou poradil aj s ďalším nováčikom a Galantu zdolal na domácom ihrisku tiež 3:0.

Hráči Lehoty pod Vtáčnikom si pripísali prvý triumf v sezóne, keď zvíťazili na ihrisku Šamorína 2:0. V prvých troch kolách remizovali a na konte tak majú šesť bodov.

MONACObet liga - 4. kolo:

ViOn Zlaté Moravce-Vráble - Žilina B 0:0

Rozhodcovia: Kolofík – Tůma, Roszbeck, ŽK: Adamkovič, Kutík - Staník, Diouf

Diváci: 656

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Inter Bratislava - Galanta 3:0 (1:0)

Góly: 29. Kušnír, 51. Svetlík, 58. Tatar

Rozhodcovia: Fúsek - Pacák, Havira, ŽK: Remeň, Straka - Slaninka, Benovič, Zimáni, Tomek

Diváci: 358

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Šamorín - Lehota pod Vtáčnikom 0:2 (0:1)

Góly: 9. Horvát, 89. T. Šimko

Rozhodcovia: Židišin - Kmec, Lenický, ŽK: Čeprakov, Kambi (obaja Lehota pod Vtáčnikom)

Diváci: 369

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
3
3
0
0
9:0
9
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
3
0
1
7:4
9
P
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
2
0
10:3
8
R
R
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
3:3
7
R
V
V
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
2
1
0
4:2
7
R
V
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
2
1
1
9:7
7
V
P
V
R
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
4
1
3
0
8:6
6
V
R
R
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
2
0
2
7:4
6
V
V
P
P
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
4
1
2
1
4:4
5
R
P
R
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
5:5
4
R
V
P
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
V
P
P
13
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
4
0
2
2
3:5
2
R
P
P
R
14
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
4
0
1
3
1:9
1
P
P
P
R
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
4
0
0
4
1:15
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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