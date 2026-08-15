Sparta sa aj bez Haraslína dostáva do formy. Víťazstvo proti Tepliciam vychytal Surovčík

Futbalisti Sparty Praha zaznamenali druhé víťazstvo v novom ročníku českej najvyššej súťaže.
„Rudí“ už bez prítomnosti slovenského kapitána Lukáša Haraslína zdolali v sobotnom zápase 4. kola FK Teplice 4:1 a majú na konte bilanciu dve víťazstvá a dve prehry.
Strelecký účet na Letnej si otvoril kostarický krídelník Josimar Alcocer, ktorý skóroval dvakrát a pridal aj asistenciu. Slovenský reprezentant Jakub Surovčík v bráne domáceho tímu zastavil štyri z piatich striel.
Bez prehry je po štyroch dueloch FK Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom.
Tridsaťjedenročný slovenský obranca odohral celý duel a bol pri remíze na ihrisku Pardubíc (1:1).
Jeho tím v úvode sezóny dvakrát vyhral, v dvoch prípadoch si body so súperom delil a patrí mu v neúplnej tabuľke 3. miesto.
Česká liga - 4. kolo
FK Pardubice - FK Mladá Boleslav 1:1 (1:0)
Góly: 10. Patrák - 75. Šubert.
/M. Králik odohral celý zápas, L. Letenay hral od 79. minúty (obaja M. Boleslav)/
1. FC Slovácko - SK Sigma Olomouc 1:2 (0:1)
Góly: 79. Ndubuisi - 45. Lurvink, 67. Baráth.
/P. Blahút odohral celý zápas, M. Šviderský hral do 64. minúty, M. Koscelník bol na lavičke - M. Malý odohral celý duel, M. Hruška do hry nezasiahol/
AC Sparta Praha - FK Teplice 4:1 (3:1)
Góly: 39. a 84. Alcocer 9. Guddal, 36. Irving - 25. Mareček. ČK: 88. Takács (Teplice)
/J. Surovčík odchytal celý zápas, D. Hollý bol na lavičke - M. Riznič hral do 70. minúty, J. Jakubko do hry nezasiahol/