Slovenský rozhodca siahol po červenej karte. Kosovo napriek tomu bodovalo

Fotografia zo zápasu Kosovo - Izrael.
Fotografia zo zápasu Kosovo - Izrael. (Autor: TASR/AP)
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TASR|14. nov 2026 o 17:03
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Izraelčania zostali s tromi bodmi na dne tabuľky.

Futbalisti Kosova remizovali v sobotňajšom zápase 3. skupiny B-divízie Ligy národov s Izraelom 0:0 a so šiestimi bodmi figurujú priebežne na druhom mieste tabuľky za Rakúskom.

Duel v Prištine viedli slovenskí rozhodcovia na čele s hlavným Ivanom Kružliakom, ktorý v 67. minúte vylúčil po druhej žltej karte domáceho Veldina Hodžu.

Izraelčania zostali s tromi bodmi na dne tabuľky.

Liga národov 2026/2027 - 5. kolo:

B-divízia – 3. skupina:

Kosovo - Izrael 0:0

ČK: 67. Hodža (Kosovo) po druhej ŽK. Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Pozor (SR)

Liga národov

    Fotografia zo zápasu Kosovo - Izrael.
    Fotografia zo zápasu Kosovo - Izrael.
    Slovenský rozhodca siahol po červenej karte. Kosovo napriek tomu bodovalo
    dnes 17:03
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