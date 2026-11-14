Slovenský rozhodca siahol po červenej karte. Kosovo napriek tomu bodovalo

Futbalisti Kosova remizovali v sobotňajšom zápase 3. skupiny B-divízie Ligy národov s Izraelom 0:0 a so šiestimi bodmi figurujú priebežne na druhom mieste tabuľky za Rakúskom.
Duel v Prištine viedli slovenskí rozhodcovia na čele s hlavným Ivanom Kružliakom, ktorý v 67. minúte vylúčil po druhej žltej karte domáceho Veldina Hodžu.
Izraelčania zostali s tromi bodmi na dne tabuľky.
Liga národov 2026/2027 - 5. kolo:
B-divízia – 3. skupina:
Kosovo - Izrael 0:0
ČK: 67. Hodža (Kosovo) po druhej ŽK. Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Pozor (SR)