Petržalka prvýkrát v sezóne tvrdo narazila. Derby s Interom nezvládla a utrpela debakel

Futbalisti Interu Bratislava zvíťazili nad mestským rivalom FC Petržalka 4:0 v sobotňajšom zápase 8. kola MONACObet ligy.
Pre hostí to bola prvá prehra v sezóne, no naďalej ostali na čele tabuľky o skóre pred Šamorínom.
MONACObet liga - 8. kolo:
Inter Bratislava - Petržalka 4:0 (1:0)
Góly: 1. Bellás, 47. Remeň, 52. Rozo, 71. Tatar. Rozhodcovia: Chromý – Juhos, Lauer, ŽK: Mihálek, Polevka, Egbe – Hlavatý, Boah.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Lehota pod Vtáčnikom - Žilina B 1:0 (0:0)
Góly: 64. Okunola. Rozhodcovia: Gnip – Cisko, Adamčo, ŽK: Adjei (Žil.).
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Považská Bystrica - Humenné 2:1 (0:1)
Góly: 51. Káčerík (11 m), 65. Mynář – 39. Petrík. Rozhodcovia: Sidenko – Hrobárik, Ralbovský, ŽK: Lazár, Maťaš (obaja Hum.).
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
FC PetržalkaFC Petržalka
8
7
0
1
17:6
21
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
7
0
1
18:9
21
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
5
1
2
16:11
16
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
5
1
2
14:12
16
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
3
4
1
13:10
13
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
1
3
8:7
13
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
16:10
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
7
3
1
3
9:11
10
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
8
3
1
4
7:12
10
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
2
3
3
13:11
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
2
2
3
6:7
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
7
2
1
4
10:11
7
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
8
2
0
6
5:12
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
1
2
4
9:12
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
0
3
4
5:9
3
MFK BytčaMFK Bytča
7
1
0
6
5:21
3
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body