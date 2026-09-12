Petržalka prvýkrát v sezóne tvrdo narazila. Derby s Interom nezvládla a utrpela debakel

Futbalisti FK Inter Bratislava.
Futbalisti FK Inter Bratislava. (Autor: Facebook FK Inter Bratislava)
Sportnet, TASR|12. sep 2026 o 18:08
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Prehru v ôsmom kole zaznamenalo aj béčko Žiliny.

Futbalisti Interu Bratislava zvíťazili nad mestským rivalom FC Petržalka 4:0 v sobotňajšom zápase 8. kola MONACObet ligy.

Pre hostí to bola prvá prehra v sezóne, no naďalej ostali na čele tabuľky o skóre pred Šamorínom.

MONACObet liga - 8. kolo:

Inter Bratislava - Petržalka 4:0 (1:0)

Góly: 1. Bellás, 47. Remeň, 52. Rozo, 71. Tatar. Rozhodcovia: Chromý – Juhos, Lauer, ŽK: Mihálek, Polevka, Egbe – Hlavatý, Boah.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Lehota pod Vtáčnikom - Žilina B 1:0 (0:0)

Góly: 64. Okunola. Rozhodcovia: Gnip – Cisko, Adamčo, ŽK: Adjei (Žil.).

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Považská Bystrica - Humenné 2:1 (0:1)

Góly: 51. Káčerík (11 m), 65. Mynář – 39. Petrík. Rozhodcovia: Sidenko – Hrobárik, Ralbovský, ŽK: Lazár, Maťaš (obaja Hum.).

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
8
7
0
1
17:6
21
P
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
7
0
1
18:9
21
V
V
V
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
5
1
2
16:11
16
V
V
V
P
V
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
5
1
2
14:12
16
V
V
R
P
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
3
4
1
13:10
13
V
P
V
R
V
6
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
1
3
8:7
13
P
V
P
V
R
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
16:10
11
V
R
R
P
V
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
7
3
1
3
9:11
10
P
P
V
P
R
9
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
8
3
1
4
7:12
10
P
V
V
V
P
10
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
2
3
3
13:11
9
P
R
P
P
R
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
2
2
3
6:7
8
V
P
P
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
7
2
1
4
10:11
7
P
V
P
P
R
13
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
8
2
0
6
5:12
6
P
P
P
V
P
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
1
2
4
9:12
5
P
R
R
V
P
15
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
7
0
3
4
5:9
3
P
R
P
R
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
7
1
0
6
5:21
3
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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