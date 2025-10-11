Messi sledoval zápas len z tribúny. Argentína sa na Floride nadrela na výhru

MIAMI. Futbalisti Argentíny zvíťazili v noci na sobotu v prípravnom zápase nad Venezuelou 1:0.
Víťazstvo zabezpečil úradujúcim majstrom sveta Giovani Lo Celso v 31. minúte. Zápas sa hral iba pred 15.000 divákmi na štadióne Hard Rock s kapacitou 65.000 divákov.
Lionel Messi, hviezda Argentíny a Interu Miami, sledoval zápas iba z tribúny. Tento duel bol prvý z dvoch prípravných stretnutí, ktoré odohrá Argentína na Floride počas reprezentačnej prestávky.
Majstri sveta sa budúci utorok stretnú s Portorikom vo Fort Lauderdale.
V ďalšom zápase remizovali USA s Ekvádorom 1:1, Kanada podľahla Austrálii 0:1 a Čiľania zdolali Peruáncov 2:1.
Prípravné zápasy - 11. október
Čile - Peru 2:1 (0:1)
Góly: 63. Brereton Diaz, 90.+4 Gutierrez - 40. Inga
Kanada - Austrália 0:1 (0:0)
Gól: 71. Irankunda
Argentína - Venezuela 1:0 (1:0)
Gól: 31. Lo Celso
USA - Ekvádor 1:1 (0:1)
Góly: 71. Balogun - 24. Valencia