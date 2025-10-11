Messi sledoval zápas len z tribúny. Argentína sa na Floride nadrela na výhru

Argentína oslavuje gól.
Argentína oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. okt 2025 o 07:42
ShareTweet0

Majstri sveta sa budúci utorok stretnú s Portorikom.

MIAMI. Futbalisti Argentíny zvíťazili v noci na sobotu v prípravnom zápase nad Venezuelou 1:0.

Víťazstvo zabezpečil úradujúcim majstrom sveta Giovani Lo Celso v 31. minúte. Zápas sa hral iba pred 15.000 divákmi na štadióne Hard Rock s kapacitou 65.000 divákov.

Lionel Messi, hviezda Argentíny a Interu Miami, sledoval zápas iba z tribúny. Tento duel bol prvý z dvoch prípravných stretnutí, ktoré odohrá Argentína na Floride počas reprezentačnej prestávky.

Majstri sveta sa budúci utorok stretnú s Portorikom vo Fort Lauderdale.

V ďalšom zápase remizovali USA s Ekvádorom 1:1, Kanada podľahla Austrálii 0:1 a Čiľania zdolali Peruáncov 2:1.

Prípravné zápasy - 11. október

Čile - Peru 2:1 (0:1)

Góly: 63. Brereton Diaz, 90.+4 Gutierrez - 40. Inga

Kanada - Austrália 0:1 (0:0)

Gól: 71. Irankunda

Argentína - Venezuela 1:0 (1:0)

Gól: 31. Lo Celso

USA - Ekvádor 1:1 (0:1)

Góly: 71. Balogun - 24. Valencia

Reprezentácie

Joshua Kimmich oslavuje gól.
Joshua Kimmich oslavuje gól.
Potrebovali sme to, vravel tréner Nemecka. Autor premiérového gólu cítil šancu
dnes 08:23
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Messi sledoval zápas len z tribúny. Argentína sa na Floride nadrela na výhru