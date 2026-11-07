AS Rím nemal v Serie A takú fazónu už roky. Zo Slovákov nastúpil len Bobček

AS Rím zvíťazil v 11. kole Serie A nad Sassuolom 3:0 a posunul sa na druhé miesto tabuľky.
Mužstvo kouča Gian Piera Gasperiniho odčinilo utorňajší nezdar v Lige majstrov, v ktorej stratilo dvojgólové vedenie na ihrisku Manchestru United a prehralo 2:3.
V domácej súťaži zostali Rimania po 11 kolách neporazení, čo sa im podarilo len tretíkrát v histórii.
Rímsky celok natiahol na domácom Štadióne Olimpico ligovú šnúru bez porážky na 18 zápasov a Sassuolo porazil piatykrát za sebou vďaka gólom Hermosa a Mory a vlastnom zásahu stopéra Walukiewicza.
Futbalisti Cagliari zvíťazili nad Frosinone 1:0 vďaka gólu Michela Adopa z 38. minúty. V drese domácich chýbal pre kartový trest Adam Obert.
Jeho spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Tomáš Bobček nastúpil za Frosinone v 71. minúte. FC Turín remizoval s US Lecce 1:1.
Serie A - 11. kolo:
AS Rím - Sassuolo 3:0 (2:0)
Góly: 27. Hermoso, 30. Walukiewicz (vlastný), 58. Mora)
FC Turín - US Lecce 1:1 (0:0)
Góly: 60. Simeone - 74. N´Dri
Cagliari Calcio – Frosinone Calcio 1:0 (1:0)
Gól: 38. Adopo
/T. Bobček (Frosinone) hral od 71. min/