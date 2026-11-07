AS Rím nemal v Serie A takú fazónu už roky. Zo Slovákov nastúpil len Bobček

Hráči AS Rím
Hráči AS Rím (Autor: TASR/LaPresse via AP)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR, ČTK|7. nov 2026 o 23:06
ShareTweet0

Rímsky celok je neporazený aj po jedenástom zápase sezóny.

AS Rím zvíťazil v 11. kole Serie A nad Sassuolom 3:0 a posunul sa na druhé miesto tabuľky.

Mužstvo kouča Gian Piera Gasperiniho odčinilo utorňajší nezdar v Lige majstrov, v ktorej stratilo dvojgólové vedenie na ihrisku Manchestru United a prehralo 2:3.

V domácej súťaži zostali Rimania po 11 kolách neporazení, čo sa im podarilo len tretíkrát v histórii.

Rímsky celok natiahol na domácom Štadióne Olimpico ligovú šnúru bez porážky na 18 zápasov a Sassuolo porazil piatykrát za sebou vďaka gólom Hermosa a Mory a vlastnom zásahu stopéra Walukiewicza.

Futbalisti Cagliari zvíťazili nad Frosinone 1:0 vďaka gólu Michela Adopa z 38. minúty. V drese domácich chýbal pre kartový trest Adam Obert.

Jeho spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Tomáš Bobček nastúpil za Frosinone v 71. minúte. FC Turín remizoval s US Lecce 1:1.

Serie A - 11. kolo:

AS Rím - Sassuolo 3:0 (2:0)

Góly: 27. Hermoso, 30. Walukiewicz (vlastný), 58. Mora)

FC Turín - US Lecce 1:1 (0:0)

Góly: 60. Simeone - 74. N´Dri

Cagliari Calcio – Frosinone Calcio 1:0 (1:0)

Gól: 38. Adopo

/T. Bobček (Frosinone) hral od 71. min/

Tabuľka Serie A

Serie A

    Hráči AS Rím
    Hráči AS Rím
    AS Rím nemal v Serie A takú fazónu už roky. Zo Slovákov nastúpil len Bobček
    so 23:06
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»AS Rím nemal v Serie A takú fazónu už roky. Zo Slovákov nastúpil len Bobček