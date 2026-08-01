Prešov a Šamorín kráčajú po boku Liptákov. Udržali si stopercentnú bilanciu

Futbalisti Šamorína i Prešova si udržali stopercentnú bilanciu v MONACObet lige aj po sobotňajších stretnutiach 2. kola.
Prešovčania zvíťazili vo Zvolene 1:0 gólom Daniela Suchého zo 68. minúty, Šamorínčania otočili duel proti Humennému na 3:1.
Prvýkrát nezabodovali naplno Zlaté Moravce-Vráble, keď remizoval s Lehotou pod Vtáčnikom 2:2.
Po polčase viedli 1:0, no po hodine hry už prehrávali 1:2. Aspoň bod im zariadil v 70. minúte Adam Pudil.
MONACObet liga - 2. kolo
FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Humenné 3:1 (2:1)
Góly: 12. Avetisjan, 36. Varga, 73. Ihejinka - 2. Vyšnevskyj. Rozhodcovia: Kružliak - Dobrík, Ukropová, ŽK: Konan, Barro, Bednár, Varga - Vasiľ, 479 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Zvolen – FC Tatran Prešov 0:1 (0:0)
Gól: 68. Suchý. Rozhodcovia: Choreň - Farkaš, Ralbovský, ŽK: Daniel - Sipľak, Regáli, Šimko, 561 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:2 (1:0)
Góly: 32. Lachowicz, 70. Pudil - 54. Ovšonka, 57. Horvát. Rozhodcovia: Chromý - Uram, Šandrik, ŽK: Buhaj, Halo - Horvát, Čeprakov, Ovšonka, Kováč, 1115 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>