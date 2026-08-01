Prešov a Šamorín kráčajú po boku Liptákov. Udržali si stopercentnú bilanciu

Futbalisti Tatrana Prešov sa tešia z gólu.
Futbalisti Tatrana Prešov sa tešia z gólu. (Autor: FC Tatran Prešov/ facebook)
TASR|1. aug 2026 o 22:12
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Prvýkrát nezabodovali naplno Zlaté Moravce-Vráble.

Futbalisti Šamorína i Prešova si udržali stopercentnú bilanciu v MONACObet lige aj po sobotňajších stretnutiach 2. kola.

Prešovčania zvíťazili vo Zvolene 1:0 gólom Daniela Suchého zo 68. minúty, Šamorínčania otočili duel proti Humennému na 3:1.

Prvýkrát nezabodovali naplno Zlaté Moravce-Vráble, keď remizoval s Lehotou pod Vtáčnikom 2:2.

Po polčase viedli 1:0, no po hodine hry už prehrávali 1:2. Aspoň bod im zariadil v 70. minúte Adam Pudil.

MONACObet liga - 2. kolo

FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Humenné 3:1 (2:1)

Góly: 12. Avetisjan, 36. Varga, 73. Ihejinka - 2. Vyšnevskyj. Rozhodcovia: Kružliak - Dobrík, Ukropová, ŽK: Konan, Barro, Bednár, Varga - Vasiľ, 479 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Zvolen – FC Tatran Prešov 0:1 (0:0)

Gól: 68. Suchý. Rozhodcovia: Choreň - Farkaš, Ralbovský, ŽK: Daniel - Sipľak, Regáli, Šimko, 561 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:2 (1:0)

Góly: 32. Lachowicz, 70. Pudil - 54. Ovšonka, 57. Horvát. Rozhodcovia: Chromý - Uram, Šandrik, ŽK: Buhaj, Halo - Horvát, Čeprakov, Ovšonka, Kováč, 1115 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
2
0
0
5:1
6
V
V
3
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
2
0
0
3:1
6
V
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
2
1
1
0
5:4
4
V
R
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
3:2
4
R
V
6
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
1
1
0
0
2:0
3
V
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
4:3
3
P
V
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
2
0
2
0
5:5
2
R
R
9
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
2
0
1
1
1:2
1
P
R
10
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
2
0
1
1
1:3
1
P
R
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
0
0
1
0:1
0
P
12
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
1
0
0
1
1:3
0
P
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
1
0
0
1
0:2
0
P
14
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
0
1
0:2
0
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
2
0
0
2
2:5
0
P
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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