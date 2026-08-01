Slavia pokračuje v demolácii súperov. Nováčik z Brna získal prvý bod

Futbalisti SK Slavia Praha zvíťazili v sobotnom zápase 2. kola českej ligy na ihrisku Baníka Ostrava jednoznačne 4:0.
Úradujúci majster rozhodol o triumfe už v prvom polčase, po ktorom viedol o tri góly. Slovenský útočník Ivan Schranz nastúpil za hostí v 63. minúte.
Teplice si odniesli tri body z ihriska Slovana Liberec po víťazstve 1:0. Domáci pod vedením Branislava Fodreka dohrávali už od 38. minúty iba s deviatimi hráčmi po vylúčeniach Vasila Kušeja a Petra Hodouša. Slovácko remizovalo s nováčikom SK Artis Brno 1:1.
Chance liga - 2. kolo
FC Slovan Liberec – FK Teplice 0:1 (0:0)
Gól: 61. L. Mareček, ČK: 1. Kušej, 38. Hodouš (obaja Liberec)
/P. Dulay (Liberec) hral do 82. minúty, J. Jakubko a M. Riznič (obaja Teplice) odohrali celý zápas/
FC Baník Ostrava – SK Slavia Praha 0:4 (0:3)
Góly: 3. Nowak, 14. Zima, 36. Sadílek, 90.+2. Ayaosi
/A. Musák (Ostrava) od 46. min, I. Schranz (Slavia) hral od 63. minúty/
1. FC Slovácko – SK Artis Brno 1:1 (0:0)
Góly: 81. Glossoa (vla.) - 84. Fomba
/P. Blahút odohral celý zápas, M. Šviderský (obaja Slovácko) hral od 78. minúty/