Jablonec sa priblížil k ďalšiemu postupu, Bénes prispel k triumfu Gentu

Futbalisti Jablonca
Futbalisti Jablonca (Autor: Facebook/FK Jablonec)
TASR|6. aug 2026 o 20:44 (aktualizované 6. aug 2026 o 21:21)
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Triumfovala aj Guľova Riga.

Hráči FK Jablonec zvíťazili nad lotyšským tímom FC RFS Riga 2:0. Slovenský stredopoliar Sebastián Nebyla nastúpil za český tím v 62. minúte. Jablonec si vytvoril sľubnú východiskovú pozíciu do odvety vďaka gólom Vachtanga Čanturašviliho a Matěja Polidara.

Ďalší tím z lotyšskej metropoly FC Riga vedený slovenským trénerom Adrianom Guľom zdolal ETO FC Győr 1:0.

V drese maďarského tímu odohrali celý zápas dvaja slovenskí legionári - brankár Samuel Petráš a obranca Norbert Urblík.

László Bénes prispel k víťazstvu KAA Gent na pôde IFK Göteborg 1:0. Na konci prvého polčasu prihral spoluhráčovi Hyllarionovi Gooremu na jediný gól zápasu.

Bénes vysunul v strede ihriska Gooreho, ktorý prenikol po ľavom krídle a tečovanou strelou zariadil tesný triumf belgického tímu. Slovenský reprezentant hral do 67. minúty.

V akcii boli aj premožitelia Žiliny. Hajduk Split triumfoval na ihrisku Žalgirisu Vilnius 5:2 a je tak jednou nohou v play off. V horšej pozícii je GKS Katovice, ktorý prehral na neutrálnej pôde v maďarskom Miškovci s izraelským Hapoelom Tel Aviv 0:2.

Za poľský tím nastúpili v základnej zostave dvaja Slováci, stredopoliar Erik Jirka hral do 71. minúty, útočník Adam Zreľák striedal v 57. minúte.

Z výhry v úvodnom zápase sa tešil FC Dynamo Kyjev, ukrajinský tím si poradil s Karabach FK 1:0. Víťaz tohto dvojzápasu sa stretne s postupujúcim z dvojice Twente Enschede - FC DAC 1904 Dunajská Streda (prvý zápas 6:0).

Konferenčná liga - prvé zápay 3. predkola:

FC Inter Turku - FC Vaduz 2:1 (1:0)

HJK Helsinki - FC Motherwell 1:1 (0:0)

FK Jablonec - FC RFS Riga 2:0 (1:0)

/S. Nebyla (Jablonec) hral od 62. minúty/

FC Noah - FC Sion 2:2 (2:1)

Paide Linnameeskond - Rapid Viedeň 1:4 (1:1)

CFR 1907 Kluž - Tromsö IL 0:5 (0:3)

Debreceni VSC - FC Kodaň 0:3 (0:2)

FC Dynamo Kyjev - Karabach FK 1:0 (1:0)

IFK Göteborg - KAA Gent 0:1 (0:1)

/L. Bénes (Gent) do 67. min, v 45. min prihral na gól/

Inter Club d’Escaldes - FC Flora Tallinn 2:0 (1:0)

Raków Čenstochová - Hammarby IF 0:0

FC Riga - ETO FC Győr 1:0 (0:0)

/S. Petráš a N. Urblík (obaja Győr) celé stretnutie/

FC Šeriff Tiraspoľ - FC St. Gallen 1:3 (0:0)

FK Žalgiris Vilnius - HNK Hajduk Split 2:5 (1:2)

Beitar Jerusalem - FK Austria Viedeň 1:2 (1:1)

AFC Ajax Amsterdam - FC Shelbourne 3:1 (2:0)

Hapoel Tel Aviv - GKS Katovice 2:0 (2:0)

/E. Jirka hral do 71. min, A. Zreľák (obaja Katovice) do 57. min/

FK Borac Banja Luka - ML Vitebsk 1:0 (1:0)

SC Braga - FC Dinamo Minsk 1:0 (1:0)

FC Lugano - NSÍ Runavík 2:0 (1:0)

Valur Reykjavík - FC Nordsjaelland 0:2 (0:1)

Bohemians Dublin - FC Midtjylland 0:2 (0:1)

HNK Rijeka - Ilves Tampere 1:0 (1:0)

FC Hibernian - KF Škendija Tetovo 2:1 (0:0)

FK Partizan Belehrad - FC Tobol Kostanaj 3:0 (1:0)

SS Tre Fiori - FC Drita 1:4 (0:0)

Konferenčná liga

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    Pavol Spáldnes 12:5513
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