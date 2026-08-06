Jablonec sa priblížil k ďalšiemu postupu, Bénes prispel k triumfu Gentu

Hráči FK Jablonec zvíťazili nad lotyšským tímom FC RFS Riga 2:0. Slovenský stredopoliar Sebastián Nebyla nastúpil za český tím v 62. minúte. Jablonec si vytvoril sľubnú východiskovú pozíciu do odvety vďaka gólom Vachtanga Čanturašviliho a Matěja Polidara.
Ďalší tím z lotyšskej metropoly FC Riga vedený slovenským trénerom Adrianom Guľom zdolal ETO FC Győr 1:0.
V drese maďarského tímu odohrali celý zápas dvaja slovenskí legionári - brankár Samuel Petráš a obranca Norbert Urblík.
László Bénes prispel k víťazstvu KAA Gent na pôde IFK Göteborg 1:0. Na konci prvého polčasu prihral spoluhráčovi Hyllarionovi Gooremu na jediný gól zápasu.
Bénes vysunul v strede ihriska Gooreho, ktorý prenikol po ľavom krídle a tečovanou strelou zariadil tesný triumf belgického tímu. Slovenský reprezentant hral do 67. minúty.
V akcii boli aj premožitelia Žiliny. Hajduk Split triumfoval na ihrisku Žalgirisu Vilnius 5:2 a je tak jednou nohou v play off. V horšej pozícii je GKS Katovice, ktorý prehral na neutrálnej pôde v maďarskom Miškovci s izraelským Hapoelom Tel Aviv 0:2.
Za poľský tím nastúpili v základnej zostave dvaja Slováci, stredopoliar Erik Jirka hral do 71. minúty, útočník Adam Zreľák striedal v 57. minúte.
Z výhry v úvodnom zápase sa tešil FC Dynamo Kyjev, ukrajinský tím si poradil s Karabach FK 1:0. Víťaz tohto dvojzápasu sa stretne s postupujúcim z dvojice Twente Enschede - FC DAC 1904 Dunajská Streda (prvý zápas 6:0).
Konferenčná liga - prvé zápay 3. predkola:
FC Inter Turku - FC Vaduz 2:1 (1:0)
HJK Helsinki - FC Motherwell 1:1 (0:0)
FK Jablonec - FC RFS Riga 2:0 (1:0)
/S. Nebyla (Jablonec) hral od 62. minúty/
FC Noah - FC Sion 2:2 (2:1)
Paide Linnameeskond - Rapid Viedeň 1:4 (1:1)
CFR 1907 Kluž - Tromsö IL 0:5 (0:3)
Debreceni VSC - FC Kodaň 0:3 (0:2)
FC Dynamo Kyjev - Karabach FK 1:0 (1:0)
IFK Göteborg - KAA Gent 0:1 (0:1)
/L. Bénes (Gent) do 67. min, v 45. min prihral na gól/
Inter Club d’Escaldes - FC Flora Tallinn 2:0 (1:0)
Raków Čenstochová - Hammarby IF 0:0
FC Riga - ETO FC Győr 1:0 (0:0)
/S. Petráš a N. Urblík (obaja Győr) celé stretnutie/
FC Šeriff Tiraspoľ - FC St. Gallen 1:3 (0:0)
FK Žalgiris Vilnius - HNK Hajduk Split 2:5 (1:2)
Beitar Jerusalem - FK Austria Viedeň 1:2 (1:1)
AFC Ajax Amsterdam - FC Shelbourne 3:1 (2:0)
Hapoel Tel Aviv - GKS Katovice 2:0 (2:0)
/E. Jirka hral do 71. min, A. Zreľák (obaja Katovice) do 57. min/