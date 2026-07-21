Maďarský tím rozstrieľal luxemburského súpera. Slovenský brankár odchytal celý zápas

Futbalisti ETO FC Győr zvíťazili v prvom stretnutí 2. predkola Konferenčnej ligy na pôde luxemburského Atert Bissen suverénne 6:2.
Celý zápas za maďarský tím odchytal slovenský brankár Samuel Petráš, na lavičke bol jeho krajan Norbert Urblík.
Hráči Levadie Tallinn uspeli na ihrisku švédskeho IFK Göteborg 2:1. Odvety sú na programe 30. júla.
Konferenčná liga - 2. predkolo - prvé zápasy:
IFK Göteborg – FCI Levadia Tallinn 1:2 (0:2)
FC Floriana – FC Drita 1:1 (0:0)
Atert Bissen – ETO FC Győr 2:6 (1:3)
/S. Petráš odchytal celý zápas, N. Urblík (obaja Győr) na lavičke náhradníkov/