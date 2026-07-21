Maďarský tím rozstrieľal luxemburského súpera. Slovenský brankár odchytal celý zápas

Hráči FC ETO Györ
Hráči FC ETO Györ (Autor: ETO FC)
TASR|21. júl 2026 o 22:59
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Hráči Levadie Tallinn uspeli na ihrisku švédskeho IFK Göteborg 2:1.

Futbalisti ETO FC Győr zvíťazili v prvom stretnutí 2. predkola Konferenčnej ligy na pôde luxemburského Atert Bissen suverénne 6:2.

Celý zápas za maďarský tím odchytal slovenský brankár Samuel Petráš, na lavičke bol jeho krajan Norbert Urblík.

Hráči Levadie Tallinn uspeli na ihrisku švédskeho IFK Göteborg 2:1. Odvety sú na programe 30. júla.

Konferenčná liga - 2. predkolo - prvé zápasy:

IFK Göteborg – FCI Levadia Tallinn 1:2 (0:2)

FC Floriana – FC Drita 1:1 (0:0)

Atert Bissen – ETO FC Győr 2:6 (1:3)

/S. Petráš odchytal celý zápas, N. Urblík (obaja Győr) na lavičke náhradníkov/

Konferenčná liga

    Hráči FC ETO Györ
    Hráči FC ETO Györ
    Maďarský tím rozstrieľal luxemburského súpera. Slovenský brankár odchytal celý zápas
    dnes 22:59
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