Nováčik z Benátok prehral aj šiesty zápas sezóny, v Bergame hviezdil Krstovič

Nikola Krstovič oslavuje gól
Nikola Krstovič oslavuje gól (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|12. okt 2026 o 20:45
ShareTweet0

Atalanta sa posunula v tabuľke na desiate miesto

Futbalisti Atalanty Bergamo zastavili sériu troch prehier v talianskej Serii A, keď v pondelňajšom zápase 6. kola zdolali posledné Benátky 3:1.

Domáci ťažili z výborného štartu, keď už v 6. minúte viedli 2:0. Dvoma gólmi a asistenciou sa zaskvel čiernohorský útočník a bývalý hráč Dunajskej Stredy Nikola Krstovič.

Atalanta sa posunula v tabuľke so ziskom 9 bodov na 10. miesto, Benátky stále čakajú na prvé body v sezóne a zostávajú na dne 20-člennej tabuľky.

Serie A - 6. kolo:

Atalanta Bergamo – FC Benátky 3:1 (3:1)

Góly: 6. a 30. Krstovič, 4. Kessie - 37. Hainaut, ČK: 89. Elmas (Atalanta)

Tabuľka Serie A

Serie A

    Nikola Krstovič oslavuje gól
    Nikola Krstovič oslavuje gól
    Nováčik z Benátok prehral aj šiesty zápas sezóny, v Bergame hviezdil Krstovič
    dnes 20:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Nováčik z Benátok prehral aj šiesty zápas sezóny, v Bergame hviezdil Krstovič