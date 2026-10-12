Nováčik z Benátok prehral aj šiesty zápas sezóny, v Bergame hviezdil Krstovič

Futbalisti Atalanty Bergamo zastavili sériu troch prehier v talianskej Serii A, keď v pondelňajšom zápase 6. kola zdolali posledné Benátky 3:1.
Domáci ťažili z výborného štartu, keď už v 6. minúte viedli 2:0. Dvoma gólmi a asistenciou sa zaskvel čiernohorský útočník a bývalý hráč Dunajskej Stredy Nikola Krstovič.
Atalanta sa posunula v tabuľke so ziskom 9 bodov na 10. miesto, Benátky stále čakajú na prvé body v sezóne a zostávajú na dne 20-člennej tabuľky.
Serie A - 6. kolo:
Atalanta Bergamo – FC Benátky 3:1 (3:1)
Góly: 6. a 30. Krstovič, 4. Kessie - 37. Hainaut, ČK: 89. Elmas (Atalanta)